12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
14.30 Колоездене: Обиколка на Турция, трети етап, мъже Евроспорт 2
16.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Романдия, пролог, мъже Евроспорт 2
19.00 „Ал Ахда“ - „Ал Ахед“ Нова спорт
19.00 Волейбол, ЦСКА - „Левски“ МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, „Спартак“ (Пл) - „Черноморец“ МАХ Спорт 1
20.30 „Анкарагюджю“ - „Бешикташ“ МАХ Спорт 4
20.45 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
21.00 „Ал Хилал“ - „Ал Аин“ Диема спорт 3
22.00 „Лацио“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3
22.00 „Арсенал“ - „Челси“ Диема спорт 2
22.00 „Лестър“ - „Саутхемптън“ Нова спорт
01.00 „Естудиантес“ - „Гремио“ МАХ Спорт 4
02.00 НХЛ, мач от НХЛ МАХ Спорт 2
03.30 „Архентинос Хуниорс“ - „Гремио“ МАХ Спорт 4
23 Април, 2024 07:00 328 0
Спортът по ТВ във вторник (23 април)
Ето какво може да гледате днес
12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
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