Last news in Fakti
Новини
Спорт »
Други спортове »
Спортът по ТВ във вторник (23 април)

23 Април, 2024 07:00 328 0

Спортът по ТВ във вторник (23 април)

  • спорт-
  • тв-
  • телевизия-
  • футбол-
  • баскетбол-
  • волейбол-
  • снукър

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ във вторник (23 април) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
14.30 Колоездене: Обиколка на Турция, трети етап, мъже Евроспорт 2
16.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Романдия, пролог, мъже Евроспорт 2
19.00 „Ал Ахда“ - „Ал Ахед“ Нова спорт
19.00 Волейбол, ЦСКА - „Левски“ МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, „Спартак“ (Пл) - „Черноморец“ МАХ Спорт 1
20.30 „Анкарагюджю“ - „Бешикташ“ МАХ Спорт 4
20.45 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
21.00 „Ал Хилал“ - „Ал Аин“ Диема спорт 3
22.00 „Лацио“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3
22.00 „Арсенал“ - „Челси“ Диема спорт 2
22.00 „Лестър“ - „Саутхемптън“ Нова спорт
01.00 „Естудиантес“ - „Гремио“ МАХ Спорт 4
02.00 НХЛ, мач от НХЛ МАХ Спорт 2
03.30 „Архентинос Хуниорс“ - „Гремио“ МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове