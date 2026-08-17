Звездата от "Досиетата Х" Джилиан Андерсън призна, че е имала връзка с жена

Американската актриса Джилиан Андерсън разказа откровено за първите си връзки и за начина, по който като тийнейджър е възприемала собствената си сексуалност. 58-годишната звезда от „Досиетата Х“ сподели пред The Sunday Times, че една от ранните ѝ връзки е била с по-голямо момиче от гимназията.

„Усещането беше, че е нещо тайно, забранено и грешно и трябваше да го крием“, разказва Джилиан Андерсън. По-късно неин приятел разбрал за отношенията и прекратил връзката си с нея.

Актрисата признава, че по онова време не се е определяла като хомосексуална, тъй като вече е имала връзки и с момчета. Днес тя смята, че като млада просто не е разполагала с езика и понятията, с които да разбере напълно собствените си чувства. По-късно Джилиан Андерсън има и други отношения с жени, но признава, че в младостта си несъзнателно ги е възприемала като по-скоро временни.

„Човекът, когото смятам за свой партньор в живота, е мъж, но мисля, че бих се чувствала по същия начин, ако беше жена“, казва актрисата. Андерсън не назовава публично партньора си в интервюто, макар от години да е свързвана със сценариста и създател на „The Crown“ Питър Морган.

Джилиан Андерсън говори и за бунтарските си тийнейджърски години след преместването на семейството ѝ от Лондон в Гранд Рапидс, Мичиган. По думите ѝ още на 12 години е влизала с фалшива лична карта в гей клубове, а на 15 започва връзка с 24-годишен мъж, продължила три години.

Темата за отношенията ѝ с жени не е напълно нова. Още през 2012 г. актрисата заяви пред списание Out, че е имала продължителна връзка с момиче в гимназията. Тогава Джилиан Андерсън подчерта, че през младостта си съзнателно е живяла по начин, който често е провокирал околните, включително чрез външния си вид и нетрадиционните за времето връзки.

В по-късни интервюта звездата от „Sex Education“ и „The Crown“ също е казвала, че за нея полът на партньора не е определящ и че би могла да има връзка както с мъж, така и с жена.