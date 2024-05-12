Спортът по ТВ в неделя (12 май)

10.00 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3

10.30 Рали, Световен шампионат, Португалия МАХ Спорт 3

11.50 Мото 3, Гран при на Франция МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1

12.45 Колоездене: Обиколка на Италия, девети етап, мъже Евроспорт 1

12.50 Маунтинбайк: Европейско първенство в Чейле Градистей, жени Евроспорт 2

13.10 Мото 2, Гран при на Франция МАХ Спорт 2

13.30 „Лацио“ - „Емполи“ Ринг

14.00 Плейоф в Чемпиъншип Диема спорт 2

14.30 „Санкт Паули“ - „Оснабрюк“ Диема спорт 3

14.30 „Айнтрахт“ (Брауншвайг) - „Веен“ Нова спорт

14.30 Мотокрос: Световен шампионат в Галисия, MX2, първо състезание Евроспорт 2

15.00 „Кадис“ - „Хетафе“ МАХ Спорт 4

15.00 Мото GР, Гран при на Франция МАХ Спорт 2

15.00 Мотокрос: Световен шампионат в Галисия, MXGP, първо състезание Евроспорт 2

16.00 „Верона“ - „Торино“ Ринг

16.00 Формула "Е": Световен шампионат в Берлин Евроспорт 2

16.15 Плейоф в Чемпиъншип Диема спорт 2

16.30 „Дармщад“ - „Хофенхайм“ Диема спорт 3

17.00 „Берое“ - „Пирин“ Диема спорт

17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Галисия, MX2, второ състезание Евроспорт 2

17.15 „Атлетико“ - „Селта“ МАХ Спорт 4

18.00 Борба, олимпийска квалификация БНТ 3

18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Галисия, MXGP, второ състезание Евроспорт 2

18.30 „Манчестър Юнайтед“ - „Арсенал“ Диема спорт 2

18.30 „Байерн“ - „Волфсбург“ Диема спорт 3

19.00 Баскетбол, „Спартак“ (Пл) - „Рилски спортист“ МАХ Спорт 2

19.30 „Левски“ - „Черно море“ Диема спорт

19.30 „Валенсия“ - „Райо Валекано“ МАХ Спорт 4

20.00 ПАОК - „Олимпиакос“ Нова спорт

20.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1

20.00 Голф: PGA тур, "Уелс Фарго чемпиъншип", четвърти ден Евроспорт 2

21.00 „Бенфика“ - „Ароука“ Ринг

21.45 „Аталанта“ - „Рома“ МАХ Спорт 3

22.00 „Бетис“ - „Алмерия“ МАХ Спорт 4

22.00 Първенство на Франция, комбинирано предаване Диема спорт

22.00 Наскар, състезание в Южна Каролина МАХ Спорт 2

22.30 „Порто“ - „Боавища“ Ринг

22.30 НБА, „Индиана“ - „Ню Йорк“ Диема спорт 3

03.00 НБА, „Минесота“ - „Денвър“ Диема спорт 3

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