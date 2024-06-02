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Спортът по ТВ в неделя (2 юни)

2 Юни, 2024 06:30 354 1

Спортът по ТВ в неделя (2 юни)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (2 юни) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

05.00 UFС, Махачев срещу Порие МАХ Спорт 2
10.00 Рали, световен шампионат, Сардиния МАХ Спорт 3
11.00 Волейбол, Бразилия – Тайланд МАХ Спорт 1
11.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1
11.50 Мото 3, Гран при на Италия МАХ Спорт 2
12.00 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 2
13.00 Рали, световен шампионат, Сардиния МАХ Спорт 3
13.10 Мото 2, Гран при на Италия МАХ Спорт 2
13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
14.30 Минифутбол, България – Португалия БНТ 3
14.30 Волейбол, Италия – Китай МАХ Спорт 1
15.00 Мото GP, Гран при на Италия МАХ Спорт 2
17.00 Европейско първенство до 17 г., полуфинал БНТ 3
18.00 Плейоф във Франция Диема спорт 3
19.00 „Аталанта“ - „Фиорентина“ МАХ Спорт 3, Ринг
19.00 Баскетбол, „Рилски спортист“ - „Балкан“ МАХ Спорт 2
19.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Стокхолм МАХ Спорт 1
19.30 Европейско първенство до 17 г., полуфинал БНТ 3
21.30 Плейоф във Франция Диема спорт 3
22.30 Наскар, състезание в Илинойс МАХ Спорт 2
23.00 Волейбол, САЩ – Турция МАХ Спорт 1
02.30 Волейбол, България – Германия МАХ Спорт 1


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  • 1 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Благодаря за Инфото
    Автор господин Борисов

    06:59 02.06.2024

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