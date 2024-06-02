Спортът по ТВ в неделя (2 юни)

05.00 UFС, Махачев срещу Порие МАХ Спорт 2

10.00 Рали, световен шампионат, Сардиния МАХ Спорт 3

11.00 Волейбол, Бразилия – Тайланд МАХ Спорт 1

11.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1

11.50 Мото 3, Гран при на Италия МАХ Спорт 2

12.00 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 2

13.00 Рали, световен шампионат, Сардиния МАХ Спорт 3

13.10 Мото 2, Гран при на Италия МАХ Спорт 2

13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

14.30 Минифутбол, България – Португалия БНТ 3

14.30 Волейбол, Италия – Китай МАХ Спорт 1

15.00 Мото GP, Гран при на Италия МАХ Спорт 2

17.00 Европейско първенство до 17 г., полуфинал БНТ 3

18.00 Плейоф във Франция Диема спорт 3

19.00 „Аталанта“ - „Фиорентина“ МАХ Спорт 3, Ринг

19.00 Баскетбол, „Рилски спортист“ - „Балкан“ МАХ Спорт 2

19.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Стокхолм МАХ Спорт 1

19.30 Европейско първенство до 17 г., полуфинал БНТ 3

21.30 Плейоф във Франция Диема спорт 3

22.30 Наскар, състезание в Илинойс МАХ Спорт 2

23.00 Волейбол, САЩ – Турция МАХ Спорт 1

02.30 Волейбол, България – Германия МАХ Спорт 1

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