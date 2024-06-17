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Славия заминава с 26 футболисти на лагер в Банско

17 Юни, 2024 16:41 275 0

Славия заминава с 26 футболисти на лагер в Банско

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Лагерът ще се проведе от 17 юни до 7 юли

Славия заминава с 26 футболисти на лагер в Банско - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От Славия обявиха групата от футболисти, които ще отидат на лагера в Банско, който ще се проведе от 17 юни до 7 юли. Старши треньорът Златомир Загорчич ще може да разполага с 26 играчи по време на тази част от подготовката.

В момента има един играч на проби в състава. Това е Любомир Костов.

Ето цялата група:

Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Георги Петков, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Георги Търтов, Куентин Зеедорф, Емил Мартинов, Кристиян Стоянов, Чунг Нгуен До, Иван Минчев, Емил Стоев, Денислав Александров, Галин Иванов, Кристиян Балов, Васил Казълджиев, Сибири Кейта, Владимир Николов, Тони Тасев, Роберто Райчев, Мартин Сораков, Николай Христов, Любомир Костов (на проби).


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