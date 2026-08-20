Ново откритие на Перперикон хвърля светлина за отношенията между България и Византия

Уникален императорски личен печат, свързан с византийска императрица и с ключови събития от времето на цар Иван Асен II, е открит при археологически разкопки на Перперикон. Находката може да даде нова информация за отношенията между България и Византия през XIII век. Това съобщи археологът проф. Николай Овчаров в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ.

Печатът е принадлежал на Ирина Дукина Комнина Ласкарина – една от най-влиятелните византийски императрици за периода. Тя е била внучка, дъщеря, съпруга и майка на императори, а за България е особено значима заради връзката ѝ с цар Иван Асен II.

„От едната страна имаме много рядка иконография на Христос като изкупител на човешките грехове. Това е бил покровителят на тази дама – Ирина Дукина Комнина Ласкарина“, обясни проф. Овчаров.

По думите му нейният живот е свързан с ключови политически събития от епохата. След победата на Иван Асен II при Клокотница през 1230 г. започват преговори за признаването на Българската патриаршия от Вселенския патриарх Герман II.

Именно в периода 1230–1235 г. се води активна кореспонденция между българския и византийския двор. Друга възможна причина за изпращането на писмото, чийто печат е открит на Перперикон, е договарянето на брака между дъщерята на Иван Асен II – Елена, и Теодор, син на никейския император Йоан Ватаци. „Подозираме, че става дума точно за няколко от тези писма. Те показват колко важен е бил Перперикон, който се е намирал на границата между Българското царство и Никейската империя“, посочи археологът.

Находката е изключително рядка. По думите на проф. Овчаров това е едва петият подобен печат, открит в света. Останалите се съхраняват в колекции във Вашингтон.

Печатът е и четвъртият императорски печат, открит на Перперикон. Предишните са принадлежали на императори от различни епохи, сред които Анастасий I, Константин Мономах и Андроник II Палеолог. На Перперикон е открит и златен печат на цар Иван Александър, който впоследствие е бил откраднат от фондовете на Пловдивския археологически музей.

Археолозите продължават работа и по други структури в древния град. В южния квартал на Перперикон е открита представителна сграда от V век. В момента екипът проучва падналия покрив на постройката, като се надява под него да са запазени части от оригиналната конструкция и ценни археологически находки.

Според проф. Овчаров сградата може да даде важна информация за живота на хората през IV–V век, тъй като засега не са открити следи от по-късно обитаване, които да са променили археологическите пластове.