Ново откритие на Перперикон хвърля светлина за отношенията между България и Византия

Уникален императорски личен печат, свързан с византийска императрица и с ключови събития от времето на цар Иван Асен II, е открит при археологически разкопки на Перперикон. Находката може да даде нова информация за отношенията между България и Византия през XIII век. Това съобщи археологът проф. Николай Овчаров в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ.
Печатът е принадлежал на Ирина Дукина Комнина Ласкарина – една от най-влиятелните византийски императрици за периода. Тя е била внучка, дъщеря, съпруга и майка на императори, а за България е особено значима заради връзката ѝ с цар Иван Асен II.
„От едната страна имаме много рядка иконография на Христос като изкупител на човешките грехове. Това е бил покровителят на тази дама – Ирина Дукина Комнина Ласкарина“, обясни проф. Овчаров.
По думите му нейният живот е свързан с ключови политически събития от епохата. След победата на Иван Асен II при Клокотница през 1230 г. започват преговори за признаването на Българската патриаршия от Вселенския патриарх Герман II.
Именно в периода 1230–1235 г. се води активна кореспонденция между българския и византийския двор. Друга възможна причина за изпращането на писмото, чийто печат е открит на Перперикон, е договарянето на брака между дъщерята на Иван Асен II – Елена, и Теодор, син на никейския император Йоан Ватаци. „Подозираме, че става дума точно за няколко от тези писма. Те показват колко важен е бил Перперикон, който се е намирал на границата между Българското царство и Никейската империя“, посочи археологът.
Находката е изключително рядка. По думите на проф. Овчаров това е едва петият подобен печат, открит в света. Останалите се съхраняват в колекции във Вашингтон.
Печатът е и четвъртият императорски печат, открит на Перперикон. Предишните са принадлежали на императори от различни епохи, сред които Анастасий I, Константин Мономах и Андроник II Палеолог. На Перперикон е открит и златен печат на цар Иван Александър, който впоследствие е бил откраднат от фондовете на Пловдивския археологически музей.
Археолозите продължават работа и по други структури в древния град. В южния квартал на Перперикон е открита представителна сграда от V век. В момента екипът проучва падналия покрив на постройката, като се надява под него да са запазени части от оригиналната конструкция и ценни археологически находки.
Според проф. Овчаров сградата може да даде важна информация за живота на хората през IV–V век, тъй като засега не са открити следи от по-късно обитаване, които да са променили археологическите пластове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
09:38 20.08.2026
2 Последния Софиянец
09:38 20.08.2026
3 СИЧКИ АНТИКИ ЗАМИНАВАТ ЗА УСА
09:40 20.08.2026
4 Истината
Коментиран от #5
09:44 20.08.2026
5 Не баш...
До коментар #4 от "Истината":Знаеш ли какво прави? Когато намери нещо подходящо където и да е, или го купи от иманярите, влачи го на Перперикон, и го "намира отново"! Така си създава имиджа на "голям откривател"!
Коментиран от #6, #8
09:59 20.08.2026
6 Така е
До коментар #5 от "Не баш...":Виждал съм го лично как се договаря с иманяри в Кърджали преди 15 на години. Този гербаджийски хрантутник / ако не е сменил все още предпочитанията/ е тарикат и далавераджия.
10:07 20.08.2026
7 Ами сега?
10:13 20.08.2026
8 Инак
До коментар #5 от "Не баш...":не ще дърпа и субсидии от държавата, вкл. престиж с власт сред академичната сбирщина! Овчарови са отдавна утвърдени кърлежи тук, а има доста още такива.......
Коментиран от #9
10:19 20.08.2026
9 Съгласявам
До коментар #8 от "Инак":Се, но....... това не означава, че казаното от мен не е истина! Но защо и ти си прав?!
Защото това, което казвам аз, дава големи възможности за това, което казваш ти!
Мисля че нямаме противоречия, а се допълваме!
10:24 20.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Всякаки вехтории подхвърлени тук и там
10:37 20.08.2026
12 Кога ще намери ?
Която да хвърля светлина !
Върху Днешните отношения На Румен Радев !
Към България ?
И Българския Народ ?
10:40 20.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Cигизмумд
10:53 20.08.2026