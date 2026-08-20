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Ново откритие на Перперикон хвърля светлина за отношенията между България и Византия

Ново откритие на Перперикон хвърля светлина за отношенията между България и Византия

20 Август, 2026 09:28 1 327 14

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Печатът е и четвъртият императорски печат, открит на Перперикон

Ново откритие на Перперикон хвърля светлина за отношенията между България и Византия - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Уникален императорски личен печат, свързан с византийска императрица и с ключови събития от времето на цар Иван Асен II, е открит при археологически разкопки на Перперикон. Находката може да даде нова информация за отношенията между България и Византия през XIII век. Това съобщи археологът проф. Николай Овчаров в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ.

Печатът е принадлежал на Ирина Дукина Комнина Ласкарина – една от най-влиятелните византийски императрици за периода. Тя е била внучка, дъщеря, съпруга и майка на императори, а за България е особено значима заради връзката ѝ с цар Иван Асен II.

„От едната страна имаме много рядка иконография на Христос като изкупител на човешките грехове. Това е бил покровителят на тази дама – Ирина Дукина Комнина Ласкарина“, обясни проф. Овчаров.

По думите му нейният живот е свързан с ключови политически събития от епохата. След победата на Иван Асен II при Клокотница през 1230 г. започват преговори за признаването на Българската патриаршия от Вселенския патриарх Герман II.

Именно в периода 1230–1235 г. се води активна кореспонденция между българския и византийския двор. Друга възможна причина за изпращането на писмото, чийто печат е открит на Перперикон, е договарянето на брака между дъщерята на Иван Асен II – Елена, и Теодор, син на никейския император Йоан Ватаци. „Подозираме, че става дума точно за няколко от тези писма. Те показват колко важен е бил Перперикон, който се е намирал на границата между Българското царство и Никейската империя“, посочи археологът.

Находката е изключително рядка. По думите на проф. Овчаров това е едва петият подобен печат, открит в света. Останалите се съхраняват в колекции във Вашингтон.

Печатът е и четвъртият императорски печат, открит на Перперикон. Предишните са принадлежали на императори от различни епохи, сред които Анастасий I, Константин Мономах и Андроник II Палеолог. На Перперикон е открит и златен печат на цар Иван Александър, който впоследствие е бил откраднат от фондовете на Пловдивския археологически музей.

Археолозите продължават работа и по други структури в древния град. В южния квартал на Перперикон е открита представителна сграда от V век. В момента екипът проучва падналия покрив на постройката, като се надява под него да са запазени части от оригиналната конструкция и ценни археологически находки.

Според проф. Овчаров сградата може да даде важна информация за живота на хората през IV–V век, тъй като засега не са открити следи от по-късно обитаване, които да са променили археологическите пластове.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Как пък една монета не намери Овчаров?А миналата година Тиквата е изнесъл монети за 200 млн долара за САЩ.

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    09:40 20.08.2026

  • 4 Истината

    8 2 Отговор
    Професора има едно гърненце с монетки, печатчета и тем подобни и по една да вади на година ще докара до 120 години на фералък ...

    Коментиран от #5

    09:44 20.08.2026

  • 5 Не баш...

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Знаеш ли какво прави? Когато намери нещо подходящо където и да е, или го купи от иманярите, влачи го на Перперикон, и го "намира отново"! Така си създава имиджа на "голям откривател"!

    Коментиран от #6, #8

    09:59 20.08.2026

  • 6 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Не баш...":

    Виждал съм го лично как се договаря с иманяри в Кърджали преди 15 на години. Този гербаджийски хрантутник / ако не е сменил все още предпочитанията/ е тарикат и далавераджия.

    10:07 20.08.2026

  • 7 Ами сега?

    9 0 Отговор
    Докога българския проф. Николай Овчаров ще говори за "Византия и Перперикон", като гръкоман съзнателно внушавайки на всички гръцките наименования, вместо истинските съществували в реално време? Остава да нарече Източната Римска империя и гръцка, както други го правят. През XIII век никой не е чувал за Византия. Понятието „Византия“ е въведено през XVI век (около 1557 г. или повече от 100 години след падането на Константинипол под Османска власт -1453 г.) от германския хуманист и историк Йеронимус Волф. Реалното име на комплекса в Родопите е "Перперек", а окончанието "он" е добавено много по късно от гърците.

    10:13 20.08.2026

  • 8 Инак

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не баш...":

    не ще дърпа и субсидии от държавата, вкл. престиж с власт сред академичната сбирщина! Овчарови са отдавна утвърдени кърлежи тук, а има доста още такива.......

    Коментиран от #9

    10:19 20.08.2026

  • 9 Съгласявам

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Инак":

    Се, но....... това не означава, че казаното от мен не е истина! Но защо и ти си прав?!
    Защото това, което казвам аз, дава големи възможности за това, което казваш ти!
    Мисля че нямаме противоречия, а се допълваме!

    10:24 20.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Всякаки вехтории подхвърлени тук и там

    2 0 Отговор
    се представят за важни артефакти. И цялата бутафория се свежда до крадене на огромни бюджетни средства и "азербайджански шамани" накацали по камънаците. Плямпат глупости и се правят на значими. То Перперикони, то Пимпири, то псевдокултурници, то безбройна сган, армия от десетки и стотици хиляди безполезни смооотаняци които хрантутим ...

    10:37 20.08.2026

  • 12 Кога ще намери ?

    2 0 Отговор
    Една Монета !

    Която да хвърля светлина !

    Върху Днешните отношения На Румен Радев !

    Към България ?

    И Българския Народ ?

    10:40 20.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Cигизмумд

    1 0 Отговор
    Прекрасно изложение на факти и обстоятелства и най вече потвърждение на вековната българската забележителност - Кражбата!

    10:53 20.08.2026

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