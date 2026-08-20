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Цветлин Йовчев: Вероятността за провеждане на атака към България нараства

Цветлин Йовчев: Вероятността за провеждане на атака към България нараства

20 Август, 2026 09:39 1 182 57

  • цветлин йовчев-
  • атака-
  • иран

Според него получените от страната антидрон системи могат да бъдат въведени в експлоатация сравнително бързо. При интензивна програма обучението на персонала би могло да отнеме между 5 и 10 дни

Цветлин Йовчев: Вероятността за провеждане на атака към България нараства - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В нова ситуация сме по отношение на рисковете. Това потвърди пред бТВ Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър, коментирайки нивото на заплаха към България от Иран.

„Въпреки че трябва да направим уточнение, че не сме напълно убедени, че тази информация е напълно достоверна. Може да се касае за хибридна атака на Иран. Но вероятността за провеждане на атака към България нараства. Трябва да се вземат мерки“, заяви той.

Той представи два основни сценария.

„Първият – въздушна атака. Съвременните балистични ракети на Иран могат да достигнат България. Ако това се случи, ние трябва да разчитаме на щита за противоракетна отбрана на НАТО, американските кораби в Средиземно море и способностите на Гърция,Турция и Румъния. Трябва отново да помолим Гърция да придвижи „Пейтриът” към нашата граница.

Възможността пък за въздушна атака с дронове е малко вероятна, те летят бавно и нашите системи могат да ги свалят.

Вторият сценарий е терористична атака срещу „Безмер“. Трябва да се засили наблюдението в района и предполагам ДАНС вече са предприели такива мерки, а също и повече присъствие на МВР“, обърна внимание Йовчев.

На въпрос каква трябва да е реакцията на властта в тази ситуация, той подчерта: „Няма изявление от страна на Иран, на база което да считаме, че заплахата за нас се е повишила. Излишно е да се пита Иран. Дипломатически действия са излишни.“

Той коментира готовността на България да противодейства на атаки с безпилотни летателни апарати. Според него получените от страната антидрон системи могат да бъдат въведени в експлоатация сравнително бързо. При интензивна програма обучението на персонала би могло да отнеме между 5 и 10 дни.

Гарантираният от производителя периметър за действие е около 5 километра, като реалните възможности зависят от средата. Именно затова тези мобилни системи са предназначени преди всичко за охрана на конкретни стратегически обекти, а не за защита на цялата държавна граница.

Технологията позволява комбинирането на различни сензори – радиочестотно сканиране, радарно наблюдение и други средства за откриване на дронове, като информацията се обработва с помощта на изкуствен интелект. Слабост обаче остава противодействието срещу автономни дронове, които не поддържат радиовръзка с оператор.

„Тези системи са много добро нещо в момента. Това е бързо решение, което може да ни подобри способностите в някаква степен, но те не са достатъчни“, заяви Йовчев. Според него системите трябва да бъдат надграждани и със средства за физическо унищожаване на безпилотните апарати.

„Трябва да изградим концепция как да се защитаваме. Тя трябва да се базира на няколко неща. Първо, трябва да разграничим заплахите – трансгранични и такива в рамките на страната. Оттам вече базово трябва да изграждаме методите на защита“, обобщи той.

За идеята на властта да се въведе военно обучение в училищата, той заяви: „реалността е такава, че ако се наложи мобилизация у нас, няма откъде да набавим хора с дори малка подготовка. Проблемът е изключително сериозен. Важно е как ще са изградени учебните програми за това обучение, но впоследствие младежите трябва да преминават някакво подобно обучение.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КиКи

    12 5 Отговор
    НАТО ни пази! Има ме си небесен щит! 🛡️🚀

    Коментиран от #6, #8

    09:40 20.08.2026

  • 2 асан кокорчев

    6 0 Отговор
    това търсехме с бом

    09:41 20.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Най вероятно през Грузия и Черно море.Оттам нямаме защита.

    09:41 20.08.2026

  • 4 Звезди

    10 1 Отговор
    Когато искаш Дончо да те защитава - трябва и "Безмер" да му се дава!

    09:41 20.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Свети Петър

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "КиКи":

    Имаш и небесни порти през които да минеш.

    09:42 20.08.2026

  • 7 иди ми дойди ми

    13 4 Отговор
    България ще бъде атакувана с авиоснаряди и ракети.Това ни чака.С тия американски самолети тука.

    09:42 20.08.2026

  • 8 Тик-Ток

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "КиКи":

    Няма да се плашите ,ако НАТО не ни опази,то Русия ще ни пази

    Коментиран от #10

    09:45 20.08.2026

  • 9 Точно това искахме

    14 2 Отговор
    Да ни вкарате във война.
    Идиоти.

    Коментиран от #11

    09:45 20.08.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 13 Отговор

    До коментар #8 от "Тик-Ток":

    Русия я направиха на РЕШЕТО.
    Путин ли ша ни пази

    Коментиран от #34

    09:47 20.08.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Точно това искахме":

    С кой са биеш, че нещо не са разбра.

    Коментиран от #49

    09:50 20.08.2026

  • 12 иранските сили имат тяхни си решения

    3 0 Отговор
    не са във война с арабския свят но военните цели в тези страни си изгарят . така е и у нас . като изгорят херколесите в Безмер нищо няма да се промени . нито мене ме удрят , нито славчо го удрят , нито цветелин го удрят . само десетина стари армейски самолети . и то на америка . новите поръчки към военните концерни ще обогатят някой капиталис и ще повишат икономиката на юса . оня ден изгоря на гебреф склада и нищо . нито мене са ме ударили нито тръмпи . да . логика .

    09:51 20.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Както по фашистко

    6 0 Отговор
    Стенографски дневник от 21 заседание на ХХV Обикновено народно събрание, Трета редовна сесия.
    Събота, 13 декември 1941 г.
    „ Всички народни представители, г-да министрите, пълномощните министри на Германия и Италия и присъстващите в дипломатическата ложа стават прави. Народните представители бурно и продължително ръкопляскат и акламират пълномощните министри, които отговарят на поздрава с вдигната по нацистки ръка.
    Да живее Негово Величество Царят! (Мощно многократно “Ура”!, бурни и продължителни ръкопляскания. Акламациите продължават няколко минути)
    Отново върхушката, както не особено интелигентния цар Борис на времето, силно демократична, евроатлантическа до мозъка на костите, пазителка на най-ценни ценности , ни вкара във войни - срещу двукратната ни освободителка Русия и далечен Иран, да браним свободата на Ормузкия пролив , неясно от кого, проливът си бе напълно свободен преди бомбардировките на САЩ и Израел, но нейсе. При това напълно в тоталитарен дух, абсолютно без да се взема мнението на обикновения българин. Както и да подкрепяме с няколко милиарда € пронацисткия режим на Зеленски. Трагедия!

    Коментиран от #48

    09:54 20.08.2026

  • 15 Дано думнат

    2 1 Отговор
    Козлодуй да видим рязко поевтиняване на имотите в радиос 2500 км следващите 100 години😉ин шааала

    09:54 20.08.2026

  • 16 Отпускар

    8 1 Отговор
    Кога ли пък този Йовчев е казал нещо важно и по същество. Да се чуди човек за какво взимат големите заплати тези "специалисти по сигурността".

    09:55 20.08.2026

  • 17 Стрези

    3 0 Отговор
    Кой е казал че дронът трябва да е по въздуха Спокойно може и по море да се хакне в някоя гемия на пристанището или в канала на Аспарухово много лесно за изпълнение. Могат всичко но защо им е и какво ще постигнат.

    09:56 20.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 По комунистическо

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "АГАТ а Кристи":

    Лъжеш, чичка - по комунистическо НРБ имаше Народна Армия, най-силната на Балканите и всички съседи трепереха от страх. Не българите! БНА разполагаше дори с тактически балистични ядрени ракети. Дори на една среща с турския президент, Тодор Живков се бе "пошегувал" , че за 6 минути можем да сринем Истанбул. А сега ние треперим от далечен Иран. Спасява ни факта, че балистичните му ракети са скъпи, за такъв мижав обект.

    Коментиран от #23, #24

    10:00 20.08.2026

  • 20 Атака

    3 4 Отговор
    Атаката ще е от руснаците. Радев щял да ги вика на помощ да спасяват България.

    10:01 20.08.2026

  • 21 Баце,

    10 3 Отговор
    Що за инфaнтилщини!
    Иран разката базите и инфраструктурата на сащ и подлогите му в целия арабски полуостров!
    Ние обаче нямаме проблеми щото ще си обучим оператори на дронове за 5-10 дни?!?

    Коментиран от #26

    10:01 20.08.2026

  • 22 смях в залата

    2 4 Отговор
    Руско-иранска хибридна атака срещу Нългария

    10:05 20.08.2026

  • 23 "чичка",

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "По комунистическо":

    И...., като ги имахме КАКВО ?
    Да не би да превзехме Анадола или Сърбия? Или си върнахме Македония ???
    Друг път ще ти обяснявам колко милиарди сме дали за безсмислено въоръжаване, а всичкото това КОМУНИСТИТЕ след 1989г го приватизираха /Гебрев/, или разпродадоха.
    Така, че "чичка" - на маминка !

    10:09 20.08.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "По комунистическо":

    Що тогава КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ
    КАПИТУЛИРА без нито един изстрел.....

    10:12 20.08.2026

  • 25 Нали имахме !

    5 2 Отговор
    Професионална Армия ?

    Се Га се оказа !

    Че Тези професионалисти !

    Нямат Нищо !

    Дори Знанието !

    Как да се справят !

    С един Дрон !

    Коментиран от #27

    10:13 20.08.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Баце,":

    Откъде ли САЩ разкатава от бомбене....Иран.

    Коментиран от #46

    10:13 20.08.2026

  • 27 Фатмашка Му !

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нали имахме !":

    Работа !

    Коментиран от #31

    10:14 20.08.2026

  • 28 Преди месец беха много ербап

    8 0 Отговор
    Царедворците обаче нещо взеха да се приземяват напоследък.

    Коментиран от #38

    10:18 20.08.2026

  • 29 Камион

    7 0 Отговор
    Да ни гърмят и да се приключва с над 35-годишния “преход” след 45-годишния комунизъм.
    Да се почене от нулата и туй-то.
    Писна̀ ми!!!

    10:19 20.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 старшините са най долната пасмина

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Фатмашка Му !":

    Не те знам ти за кого говориш.

    10:20 20.08.2026

  • 32 Политическата сган го заслужава

    6 0 Отговор
    Здравословна ще е "атака към България" но тя няма да е към България защото нищо от това което е в Безмер примерно не е българско. Ние българите не сме тези в базата в Безмер, ние българите не сме и роби и служители на НАТО! Ей това трябва да осъзнаят ако им е възможно атлантическите подлоги. Ние ви мразим, ние болшинството от българите ви ненавиждаме и ви смятаме за ненужна смет от която трябва да се отървем

    Коментиран от #51

    10:20 20.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Не ! Тя !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ще си Пази Територията !

    10:21 20.08.2026

  • 35 балистични ракети на Иран

    2 0 Отговор
    Абе те българите ще ви запукат бре ей атлантенца смооотани

    10:22 20.08.2026

  • 36 Дас Хаген

    6 0 Отговор
    През октомври 2020 г. България и САЩ подписват нова 10-годишна „Пътна карта за отбранително сътрудничество“, тоест тя е в сила до 2030 г. Ха познайте кой я подписва, и сега питат защо самолетите са в Безмер и защо сме цел!

    10:23 20.08.2026

  • 37 ВВП

    3 1 Отговор
    По 4 балистики с по 800 кила термобарил е достатъчно да приключи с Безмер ,Графа ,Ново село и други ,,Окупирани територии .България ще приветства ..

    Коментиран от #45

    10:23 20.08.2026

  • 38 Непрекъснато ръсят мозък

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Преди месец беха много ербап":

    По студията но хайде да не им казваме имената на царедворците дето ръсят мозък по студията.

    10:24 20.08.2026

  • 39 дъскарев и глупарев

    1 0 Отговор
    Все едни и същи се появяват и говорят глупости. Изреждат се разни малоумници ,дежурни по интервюта.Толкова е капацитета на територията. Друг народ няма. На кого говорят тези не е ясно ,по скоро на самата олигархия да ги успокоява. Нещата отиват към световна термоядрена вйна.Неизбежно е.

    10:24 20.08.2026

  • 40 ВВП

    2 0 Отговор
    Сниши се ,фатмак!

    10:25 20.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ВВП

    1 0 Отговор
    Ще бъдеш винаги ,,цел,,.Таргет .защото тъпите хора са така .

    10:27 20.08.2026

  • 43 Нещастник

    3 0 Отговор
    радиочестотно сканиране, радарно наблюдение и други средства за откриване на дронове, и като ги откриете на радара и после? 3-5 километра а? Ще стоиш на покрива и ще ги стреляш със сачми за фазани ли? Създават проблеми щото са олигофрени а после оле майко кво и що.

    10:28 20.08.2026

  • 44 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Говори с тези , които ни нарязаха ракетите, подариха ни оръжието и ни навряха в съюз със сащисаните!

    10:29 20.08.2026

  • 45 Иран ще цели по базите на оранжевия

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "ВВП":

    и народа може да спи или да гледа сеир без проблем.Иран доказа че може да поразява точно където трябва.

    10:29 20.08.2026

  • 46 Кой кого

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Те им ударили самолетоносач и повредили санитарната система освен жертвите. После войниците нямало как да ползват тоалетните прави сметка.

    Коментиран от #56

    10:30 20.08.2026

  • 47 Какво се оказа

    5 0 Отговор
    Само България и Крит са предоставили бази на болния Тръмпи. Всички останали държави в региона, са казали НЕ .

    10:30 20.08.2026

  • 48 ужас

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Както по фашистко":

    Когато идва ред за гласуването Богдан Филов гръмко заявява "няма да има гласуване, ще има ръкопляскане".

    10:30 20.08.2026

  • 49 Ходи

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    На палатка в Безмер и тия седмици ще разбереш с кой се биеш като взривят всичко.

    Коментиран от #55

    10:32 20.08.2026

  • 50 Тракиец

    3 0 Отговор
    Защо всички мислят да пазят само Безмер.Могат да думнат аеца или рафинерията в Бургас.

    10:35 20.08.2026

  • 51 Питане

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "Политическата сган го заслужава":

    Кои сте вие, бе руска под лого ?
    Добре, че са децата ви забегнали на ЗАПАД и ви пращат финикиичетата, за да оцелявате с пам.перси и всякакви старчески консумативи, за да плюете по мерцедесите, издигайки на пиадестал запорожците

    10:36 20.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Служител- разузнавач на трибуквената

    1 0 Отговор
    А добър ден.Сега ли се сетихте или вече ви"пари"под задниците.Вечр пет години се води война на 400 км.от България.Вече падат и дронове на границата ни.А всички се усмихват и ни баламосват,че ние не сме цел.Според
    мен ,трябва да се"изгради"противоракетна система и срещу натовска държава,не само срещу Иранската.Светът се мени почти през час,та като ще се прави Нео да е сигурно а не от "ден до пладне".И стига вече с тия лични интереси.И тече пострадат,ако не дай-боже ,някой ни набележи,като неизменна цел,а не само за сплашване.Днес сме "приятели" с всички но утре,кой знае?

    10:40 20.08.2026

  • 54 Какви дрончета му се привиждат,

    3 0 Отговор
    удара върху България ще е върху Лукойл, той ще е единствената цел на Иран, защо им е да бият летището!? Няма гориво, няма проблем, самолетите сами ще си заминат!

    10:40 20.08.2026

  • 55 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ходи":

    Кви палатки та гонят бре
    Аз съм на плажа......
    Бомбят аятоласите,не мен.....

    10:53 20.08.2026

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Кой кого":

    Самолетоносачите са там. От там излитат щатските изтребители.
    А Иран направо е смазан. Без руско ПВО, флота и авиация....и продължават да си го бомбят, на почивки.

    10:56 20.08.2026

  • 57 КрАдев

    1 0 Отговор
    Каза - няма, страшно, ся. Той е миролюб по поръчка. Мечтае за мир по план на Русия и няма проблеми с убийствата от кррраварци, собственост на изрррихелци

    11:02 20.08.2026

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