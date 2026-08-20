Цветлин Йовчев: Вероятността за провеждане на атака към България нараства

В нова ситуация сме по отношение на рисковете. Това потвърди пред бТВ Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър, коментирайки нивото на заплаха към България от Иран.

„Въпреки че трябва да направим уточнение, че не сме напълно убедени, че тази информация е напълно достоверна. Може да се касае за хибридна атака на Иран. Но вероятността за провеждане на атака към България нараства. Трябва да се вземат мерки“, заяви той.

Той представи два основни сценария.

„Първият – въздушна атака. Съвременните балистични ракети на Иран могат да достигнат България. Ако това се случи, ние трябва да разчитаме на щита за противоракетна отбрана на НАТО, американските кораби в Средиземно море и способностите на Гърция,Турция и Румъния. Трябва отново да помолим Гърция да придвижи „Пейтриът” към нашата граница.

Възможността пък за въздушна атака с дронове е малко вероятна, те летят бавно и нашите системи могат да ги свалят.

Вторият сценарий е терористична атака срещу „Безмер“. Трябва да се засили наблюдението в района и предполагам ДАНС вече са предприели такива мерки, а също и повече присъствие на МВР“, обърна внимание Йовчев.

На въпрос каква трябва да е реакцията на властта в тази ситуация, той подчерта: „Няма изявление от страна на Иран, на база което да считаме, че заплахата за нас се е повишила. Излишно е да се пита Иран. Дипломатически действия са излишни.“

Той коментира готовността на България да противодейства на атаки с безпилотни летателни апарати. Според него получените от страната антидрон системи могат да бъдат въведени в експлоатация сравнително бързо. При интензивна програма обучението на персонала би могло да отнеме между 5 и 10 дни.

Гарантираният от производителя периметър за действие е около 5 километра, като реалните възможности зависят от средата. Именно затова тези мобилни системи са предназначени преди всичко за охрана на конкретни стратегически обекти, а не за защита на цялата държавна граница.

Технологията позволява комбинирането на различни сензори – радиочестотно сканиране, радарно наблюдение и други средства за откриване на дронове, като информацията се обработва с помощта на изкуствен интелект. Слабост обаче остава противодействието срещу автономни дронове, които не поддържат радиовръзка с оператор.

„Тези системи са много добро нещо в момента. Това е бързо решение, което може да ни подобри способностите в някаква степен, но те не са достатъчни“, заяви Йовчев. Според него системите трябва да бъдат надграждани и със средства за физическо унищожаване на безпилотните апарати.

„Трябва да изградим концепция как да се защитаваме. Тя трябва да се базира на няколко неща. Първо, трябва да разграничим заплахите – трансгранични и такива в рамките на страната. Оттам вече базово трябва да изграждаме методите на защита“, обобщи той.

За идеята на властта да се въведе военно обучение в училищата, той заяви: „реалността е такава, че ако се наложи мобилизация у нас, няма откъде да набавим хора с дори малка подготовка. Проблемът е изключително сериозен. Важно е как ще са изградени учебните програми за това обучение, но впоследствие младежите трябва да преминават някакво подобно обучение.“