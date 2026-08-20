Цветлин Йовчев: Вероятността за провеждане на атака към България нараства

В нова ситуация сме по отношение на рисковете. Това потвърди пред бТВ Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър, коментирайки нивото на заплаха към България от Иран.
„Въпреки че трябва да направим уточнение, че не сме напълно убедени, че тази информация е напълно достоверна. Може да се касае за хибридна атака на Иран. Но вероятността за провеждане на атака към България нараства. Трябва да се вземат мерки“, заяви той.
Той представи два основни сценария.
„Първият – въздушна атака. Съвременните балистични ракети на Иран могат да достигнат България. Ако това се случи, ние трябва да разчитаме на щита за противоракетна отбрана на НАТО, американските кораби в Средиземно море и способностите на Гърция,Турция и Румъния. Трябва отново да помолим Гърция да придвижи „Пейтриът” към нашата граница.
Възможността пък за въздушна атака с дронове е малко вероятна, те летят бавно и нашите системи могат да ги свалят.
Вторият сценарий е терористична атака срещу „Безмер“. Трябва да се засили наблюдението в района и предполагам ДАНС вече са предприели такива мерки, а също и повече присъствие на МВР“, обърна внимание Йовчев.
На въпрос каква трябва да е реакцията на властта в тази ситуация, той подчерта: „Няма изявление от страна на Иран, на база което да считаме, че заплахата за нас се е повишила. Излишно е да се пита Иран. Дипломатически действия са излишни.“
Той коментира готовността на България да противодейства на атаки с безпилотни летателни апарати. Според него получените от страната антидрон системи могат да бъдат въведени в експлоатация сравнително бързо. При интензивна програма обучението на персонала би могло да отнеме между 5 и 10 дни.
Гарантираният от производителя периметър за действие е около 5 километра, като реалните възможности зависят от средата. Именно затова тези мобилни системи са предназначени преди всичко за охрана на конкретни стратегически обекти, а не за защита на цялата държавна граница.
Технологията позволява комбинирането на различни сензори – радиочестотно сканиране, радарно наблюдение и други средства за откриване на дронове, като информацията се обработва с помощта на изкуствен интелект. Слабост обаче остава противодействието срещу автономни дронове, които не поддържат радиовръзка с оператор.
„Тези системи са много добро нещо в момента. Това е бързо решение, което може да ни подобри способностите в някаква степен, но те не са достатъчни“, заяви Йовчев. Според него системите трябва да бъдат надграждани и със средства за физическо унищожаване на безпилотните апарати.
„Трябва да изградим концепция как да се защитаваме. Тя трябва да се базира на няколко неща. Първо, трябва да разграничим заплахите – трансгранични и такива в рамките на страната. Оттам вече базово трябва да изграждаме методите на защита“, обобщи той.
За идеята на властта да се въведе военно обучение в училищата, той заяви: „реалността е такава, че ако се наложи мобилизация у нас, няма откъде да набавим хора с дори малка подготовка. Проблемът е изключително сериозен. Важно е как ще са изградени учебните програми за това обучение, но впоследствие младежите трябва да преминават някакво подобно обучение.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КиКи
Коментиран от #6, #8
09:40 20.08.2026
2 асан кокорчев
09:41 20.08.2026
3 Последния Софиянец
09:41 20.08.2026
4 Звезди
09:41 20.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Свети Петър
До коментар #1 от "КиКи":Имаш и небесни порти през които да минеш.
09:42 20.08.2026
7 иди ми дойди ми
09:42 20.08.2026
8 Тик-Ток
До коментар #1 от "КиКи":Няма да се плашите ,ако НАТО не ни опази,то Русия ще ни пази
Коментиран от #10
09:45 20.08.2026
9 Точно това искахме
Идиоти.
Коментиран от #11
09:45 20.08.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #8 от "Тик-Ток":Русия я направиха на РЕШЕТО.
Путин ли ша ни пази
Коментиран от #34
09:47 20.08.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "Точно това искахме":С кой са биеш, че нещо не са разбра.
Коментиран от #49
09:50 20.08.2026
12 иранските сили имат тяхни си решения
09:51 20.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Както по фашистко
Събота, 13 декември 1941 г.
„ Всички народни представители, г-да министрите, пълномощните министри на Германия и Италия и присъстващите в дипломатическата ложа стават прави. Народните представители бурно и продължително ръкопляскат и акламират пълномощните министри, които отговарят на поздрава с вдигната по нацистки ръка.
Да живее Негово Величество Царят! (Мощно многократно “Ура”!, бурни и продължителни ръкопляскания. Акламациите продължават няколко минути)
Отново върхушката, както не особено интелигентния цар Борис на времето, силно демократична, евроатлантическа до мозъка на костите, пазителка на най-ценни ценности , ни вкара във войни - срещу двукратната ни освободителка Русия и далечен Иран, да браним свободата на Ормузкия пролив , неясно от кого, проливът си бе напълно свободен преди бомбардировките на САЩ и Израел, но нейсе. При това напълно в тоталитарен дух, абсолютно без да се взема мнението на обикновения българин. Както и да подкрепяме с няколко милиарда € пронацисткия режим на Зеленски. Трагедия!
Коментиран от #48
09:54 20.08.2026
15 Дано думнат
09:54 20.08.2026
16 Отпускар
09:55 20.08.2026
17 Стрези
09:56 20.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 По комунистическо
До коментар #13 от "АГАТ а Кристи":Лъжеш, чичка - по комунистическо НРБ имаше Народна Армия, най-силната на Балканите и всички съседи трепереха от страх. Не българите! БНА разполагаше дори с тактически балистични ядрени ракети. Дори на една среща с турския президент, Тодор Живков се бе "пошегувал" , че за 6 минути можем да сринем Истанбул. А сега ние треперим от далечен Иран. Спасява ни факта, че балистичните му ракети са скъпи, за такъв мижав обект.
Коментиран от #23, #24
10:00 20.08.2026
20 Атака
10:01 20.08.2026
21 Баце,
Иран разката базите и инфраструктурата на сащ и подлогите му в целия арабски полуостров!
Ние обаче нямаме проблеми щото ще си обучим оператори на дронове за 5-10 дни?!?
Коментиран от #26
10:01 20.08.2026
22 смях в залата
10:05 20.08.2026
23 "чичка",
До коментар #19 от "По комунистическо":И...., като ги имахме КАКВО ?
Да не би да превзехме Анадола или Сърбия? Или си върнахме Македония ???
Друг път ще ти обяснявам колко милиарди сме дали за безсмислено въоръжаване, а всичкото това КОМУНИСТИТЕ след 1989г го приватизираха /Гебрев/, или разпродадоха.
Така, че "чичка" - на маминка !
10:09 20.08.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "По комунистическо":Що тогава КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ
КАПИТУЛИРА без нито един изстрел.....
10:12 20.08.2026
25 Нали имахме !
Се Га се оказа !
Че Тези професионалисти !
Нямат Нищо !
Дори Знанието !
Как да се справят !
С един Дрон !
Коментиран от #27
10:13 20.08.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "Баце,":Откъде ли САЩ разкатава от бомбене....Иран.
Коментиран от #46
10:13 20.08.2026
27 Фатмашка Му !
До коментар #25 от "Нали имахме !":Работа !
Коментиран от #31
10:14 20.08.2026
28 Преди месец беха много ербап
Коментиран от #38
10:18 20.08.2026
29 Камион
Да се почене от нулата и туй-то.
Писна̀ ми!!!
10:19 20.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 старшините са най долната пасмина
До коментар #27 от "Фатмашка Му !":Не те знам ти за кого говориш.
10:20 20.08.2026
32 Политическата сган го заслужава
Коментиран от #51
10:20 20.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Не ! Тя !
До коментар #10 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ще си Пази Територията !
10:21 20.08.2026
35 балистични ракети на Иран
10:22 20.08.2026
36 Дас Хаген
10:23 20.08.2026
37 ВВП
Коментиран от #45
10:23 20.08.2026
38 Непрекъснато ръсят мозък
До коментар #28 от "Преди месец беха много ербап":По студията но хайде да не им казваме имената на царедворците дето ръсят мозък по студията.
10:24 20.08.2026
39 дъскарев и глупарев
10:24 20.08.2026
40 ВВП
10:25 20.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ВВП
10:27 20.08.2026
43 Нещастник
10:28 20.08.2026
44 Лопата Орешник
10:29 20.08.2026
45 Иран ще цели по базите на оранжевия
До коментар #37 от "ВВП":и народа може да спи или да гледа сеир без проблем.Иран доказа че може да поразява точно където трябва.
10:29 20.08.2026
46 Кой кого
До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Те им ударили самолетоносач и повредили санитарната система освен жертвите. После войниците нямало как да ползват тоалетните прави сметка.
Коментиран от #56
10:30 20.08.2026
47 Какво се оказа
10:30 20.08.2026
48 ужас
До коментар #14 от "Както по фашистко":Когато идва ред за гласуването Богдан Филов гръмко заявява "няма да има гласуване, ще има ръкопляскане".
10:30 20.08.2026
49 Ходи
До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":На палатка в Безмер и тия седмици ще разбереш с кой се биеш като взривят всичко.
Коментиран от #55
10:32 20.08.2026
50 Тракиец
10:35 20.08.2026
51 Питане
До коментар #32 от "Политическата сган го заслужава":Кои сте вие, бе руска под лого ?
Добре, че са децата ви забегнали на ЗАПАД и ви пращат финикиичетата, за да оцелявате с пам.перси и всякакви старчески консумативи, за да плюете по мерцедесите, издигайки на пиадестал запорожците
10:36 20.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Служител- разузнавач на трибуквената
мен ,трябва да се"изгради"противоракетна система и срещу натовска държава,не само срещу Иранската.Светът се мени почти през час,та като ще се прави Нео да е сигурно а не от "ден до пладне".И стига вече с тия лични интереси.И тече пострадат,ако не дай-боже ,някой ни набележи,като неизменна цел,а не само за сплашване.Днес сме "приятели" с всички но утре,кой знае?
10:40 20.08.2026
54 Какви дрончета му се привиждат,
10:40 20.08.2026
55 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #49 от "Ходи":Кви палатки та гонят бре
Аз съм на плажа......
Бомбят аятоласите,не мен.....
10:53 20.08.2026
56 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #46 от "Кой кого":Самолетоносачите са там. От там излитат щатските изтребители.
А Иран направо е смазан. Без руско ПВО, флота и авиация....и продължават да си го бомбят, на почивки.
10:56 20.08.2026
57 КрАдев
11:02 20.08.2026