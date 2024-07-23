Резултати след 1-ви кръг във Втора футболна лига

Изигра се първият кръг във Втора футболна лига. В него се получиха следните резултати:
Спортист Своге - Пирин Благоевград 0:1
Фратрия Бенковски - Добруджа Добрич 1:1
Спартак Плевен - Дунав Русе 2:5
Несебър - ЦСКА 1948 II 2:1
Монтана - Марек Дупница 0:0
Беласица Петрич - Струмска слава Радомир 3:0
ЦСКА II София - Ловеч 0:1
Миньор Перник - Ботев II Пловдив 1:2
Лудогорец II - Локомотив Горна Оряховица 2:0
Янтра Габрово - Етър Велико Търново 1:2
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