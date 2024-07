Американка изхарчила 10 000 долара за билети за игри в Париж

Вивиан Робинсън за първи път е запленена от олимпиада в Лос Анджелис през 1984 година и четири десетилетия по-късно родената в Санта Моника фенка се наслаждава на седмите си игри в Париж.

66-годишната Робинсън е работила на две места, за да спести 10 000 долара, които е похарчила за билети за церемонията по откриването и други спортни събития. Когато не аплодира състезателите от трибуните, тя може да бъде видяна на "Шан-з-Елизе", облечена в анцуг с олимпийските кръгове. Носейки шапка с фигурки от Айфеловата кула и развявайки знамена от различни страни домакини, привърженичката на Олимпиадата поздравява доброволци и туристи, някои от които я разпознават от нейните видеоклипове в TikTok.

"Всъщност срещате повече хора, когато сте облечени така. Мога да се запозная с целия свят по този начин", каза Робинсън пред "Ройтерс", докато позираше за селфи с други фенове.

В продължение на осем години Робинсън продава огърлици от оризови зърна през деня и пакетира хранителни стоки през нощта, за да финансира олимпийското си пътуване. След Лос Анджелис, Атланта, Сидни, Атина, Лондон и Рио де Жанейро, тя няма как да пропусне Париж. Най-скъпото събитие, за което е платила е церемонията по откриването - 1600 долара за първокласно място на мост над река Сена, за да проследи пищното шоу, първото по рода си, което се провежда извън стадион.

"Валеше проливен дъжд, но аз нямам нищо против времето. Проблемът беше, че не успях да видя нищо. Имаше само голям телевизионен екран. Платих 1600 долара, за да гледам по телевизията, което малко разочароващо", добави тя.

За да увеличи шансовете си за успех в лотарията за билети тя използва имената на майка си и сестра си. Сега има билети за повече състезания, които иска да види - като Симон Байлс в турнира по спортна гимнастика.

Огромна сума за кредитна карта очаква Робинсън след завръщането ѝ у дома, но това е цена, която си струва да се плати.

"Просто не можеш да бъдеш на по-добро място в света, да си заобиколен от спортисти, туристи и исторически паметници, както и самото забавление на Игрите", завършва тя.

