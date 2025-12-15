Новини
Спорт »
Световен футбол »
Аморим е недоволен от школата на Ман Юнайтед

15 Декември, 2025 18:05 523 0

  • рубен аморим-
  • манчестър юнайтед-
  • школа

Старши треньорът не спести критиките си към част от юношите на "червените дяволи"

Аморим е недоволен от школата на Ман Юнайтед - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Старши треньорът на Манчестър Юнайтед - Рубен Аморим, не спести критиките си към част от юношите на "червените дяволи". През последните седмици португалският специалист често пъти е критикуван, че не дава достатъчно минути на халфа Коби Мейну.

В своя защита Аморим отговори, че не се притеснява да дава повече игрово време на младите играчи, но не пропусна да отбележи колко непостоянни са изявите на други играчи от академията на клуба.

Става въпрос за 18-годишния нападател Чидо Оби и 18-годишния ляв бек Хари Амас, който бе преотстъпен във втородивизионния Шефилд Уензди. Именно под ръководството на Аморим двамата дебютираха за първия отбор на Юнайтед през миналия сезон. Чидо взе участие в 8 мача, 7 от тях като резерва и не вкара нито един гол. Амас пък игра в 7срещи, като в 4 от тях бе титуляр.

През настоящата кампания Амас се представя силно за тима си от Чемпиъншип и няколко отбора го следят.

Аморим не забрави и друг юноша на клуба - 21-годишният халф Тоби Колиър, който има само три мача като титуляр за Уест Бромич в Чемпиъншип.

"Колиър играеше за първия отбор на Юнайтед. Той е от академията. Играеше тук преди да отиде в Уест Бромич. Сега не играе, но играеше за Манчестър Юнайтед. Така че понякога не е защото е от академията или нещо подобно. Става въпрос за ситуацията, за това, което се е случило. Не знам какво ще бъде бъдещето на Мейну. Амас страда в Чемпиъншип. Чидо Оби не винаги е титуляр в отбора до 21 години. Всички тези момчета играха, когато много хора казваха да се уволни мениджърът", заяви Аморим.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
