Стефан Ботев няма да обжалва избора на новия шеф на щангите Асен Златев

15 Декември, 2025 21:05 768 3

  • стефан ботев-
  • асен златев-
  • вдигане на тежести

По-рано днес се проведе Общо събрание на централата

Снимка: YouTube
Бившият президент на Българската федерация по вдигане на тежести - Стефан Ботев заяви, че няма да обжалва избора на новия шеф Асен Златев.

По-рано днес се проведе Общо събрание на централата, на което именно Златев бе избран за президент. Ботев отказа да говори по темата с неговата жалба, която бави вписването на новия шеф на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

"Изненадан съм от една страна, но от друга - не толкова. Изненадан съм, защото това, което направих, не бе правено във федерация от много години и няма никаква логика да се гласува за човек, който не може да се справи с това нещо. Ако е можел, той трябваше да се кандидатира за президент още миналата година, когато беше най-големият проблем във федерацията и тя беше пред фалит. Това, което съм направил за нашата федерация, е пре-предостатъчно. Но не съм изненадан, че делегатите гласуваха така. Имаше много агресивна кампания преди изборите.

Хора, които ме подкрепяха, в последния момент не дойдоха или бяха представлявани с пълномощни. Те ми казаха, че срещу тях има голям натиск от опозицията. Не знам от кого точно, но това при нас е нещо нормално при всички избори. Всички, които дългогодишно са били в тази федерация, работят по този начин. Няма лошо, че Карлос Насар е излязъл с името и с лицето си и е предпочел друг кандидат. Той е решил и го подкрепя, няма нищо лошо в това. Аз не мога да обжалвам избора, но клубовете, ако искат, могат да го направят.

Ако е имало пропуски по време на събранието, ще има обжалвания. Който не вижда пропуски, няма да обжалва и всичко си продължава. Според мен всичко мина нормално с едни леки изключния, но трябва да се прегледа всичко отново. Не знам дали г-н Делян Пеевски ще продължи да помага на щангите. Това е лично негово решение. Не искам да се бъркам в решенията на г-н Пеевски. Той трябва да говори с Асен Златев. Текущият дълг на Българската федерация по вдигане на тежести е около 620 хиляди лева. Очакваме санкция от НАП, с която той ще достигне до 820 хиляди.

Когато ме избраха, сумата беше около единн милион, но не мога да кажа колко точно. Санкцията, която ще ни бъде наложена от НАП, е за това, че през 2023 година тогавашното ръководство не е плащало осигуровки на тези, които са работили във федерацията. В момента се прави ревизия, която да покаже реалната ситуация. Не искам да коментирам моята жалба за избора в БОК. Има си адвокат. Не искам да коментирам това, събрахме се да говорим за щангите. Насила ли ще ме карате да отговарям? Казах, че съм без коментар", заяви Ботев.


  • 1 прът

    1 0 Отговор
    Тя и Стефка Костадинова нямаше да обжалва!?
    Стефан,Стефка, Станка и Георги , колкото по бързо се махнат,все ще е късно,но ще е подобре

    21:29 15.12.2025

  • 2 Боко праните гащи

    0 0 Отговор
    Квото каже Джаба Дебелянина

    22:25 15.12.2025

  • 3 безпартиен

    0 0 Отговор
    Каквото и да Ви говорят, знайте,че става дума за пари!За Вашите пари,не за техните!

    22:33 15.12.2025

