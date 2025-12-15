Изпитът за американско гражданство става по-труден

В бъдеще всеки, който иска да вземе американски паспорт, ще трябва да държи много по-сложен тест за гражданство. Някои от въпросите биха затруднили немалко от самите американци.

Кейтън Макфадън е учителка. В Бруклинската обществена библиотека тя преподава на имигранти в Ню Йорк, дошли от цял свят - включително на хора, които се подготвят за американско гражданство. В момента обаче тя и колегите ѝ са принудени да преработят съдържанието на подготвителните курсове за тестовете за гражданство. Причината: тестът за всички онези, които искат да вземат американски паспорт, е станал по-труден – с по-сложно и повече на брой въпроси, информира германската обществена медия АРД.

Досега кандидатите трябваше да се подготвят за 100 въпроса, чиито отговори можеха да наизустят. Това вече се променя: добавени са 28 нови въпроса, които изискват много по-задълбочено познаване на историята на САЩ и работата на правителството. Освен това в отговорите си кандидатите трябва да дават по-подробни обяснения.

"Определено подготовката отнема повече време. Затова удължихме подготвителния курс за теста за гражданство с една седмица – от единайсет на дванайсет седмици", обяснява Кетън, цитирана от АРД.

Трудно им е дори на американците

Защо президентът на САЩ има право само на два мандата? И какво значение има всъщност десетата поправка на Конституцията? Това са само два от 28-те нови въпроса в теста за натурализация. Те затрудняват често и родените в САЩ , посочва АРД.

Джоузеф Едлоу, назначен от президента Доналд Тръмп за директор на Американската имиграционна служба USCIS, твърди, че досега тестът е бил прекалено лесен. "Търсим привързаност към Конституцията и разбиране за отговорността, която съпътства американското гражданство. Искаме хората реално да могат да говорят, четат и пишат на английски език."

Критики към новия тест

По-трудният тест за американско гражданство трябва да се полага от всички, които са подали заявление за след 20 октомври. Те ще трябва да отговарят вече на 20 въпроса от общо 128 – досега на теста те получавах по десет от общо сто възможни.

Никол Мелаку остро критикува тази промяна. Тя е изпълнителна директорка на National Partnership for New Americans – неправителствена организация, която се застъпва за правата на имигрантите. Пред получаването на гражданство се издига по-високо препятствие – това важи особено за възрастните хора или за тези, които не могат да четат и пишат добре. "От наша гледна точка това е атака срещу законните начини за имиграция ", казва Мелаку.

По-висока бариера за легална имиграция

Според нея по-трудният тест е само една от многото стъпки, които правителството на Доналд Тръмп предприема, за да затрудни имиграцията – с вече измерим успех.

Според доклад на нейната организация, през първите шест месеца от встъпването в длъжност на Тръмп 10% от заявленията за гражданство са били директно отхвърлени. При Джо Байдън процентът е бил 8%. Мелаку смята, че затягането на процедурата от правителството на Тръмп цели да постигне и още един ефект: да възпира имигрантите, които биха искали да станат американски граждани. Така обаче се подкопава доверието на тази група към американското правителство, подчертава тя.

Кетън Макфадън вярва, че въпреки всичко повечето от нейните курсисти ще успеят да издържат изпита. Несигурността сред тях обаче осезаемо е нараснала, се казва още в публикацията на АРД.