Експерт: Беше важно да влезем в еврозоната с редовен бюджет

Много години е било нормално да се кара с миналогодишен бюджет, но тази година не е нормална заради еврото. Беше важно да влезем в тази година с бюджет, който е направен за еврото. Винаги първи 6 до 8 месеца са специфични и ние трябваше да го направим.
Това заяви в предаването "Ревизия" по NOVA NEWS икономистът Светлин Танчев. Той коментира факта, че вече е напълно ясно, че България ще влезе в еврозоната с удължителен закон за бюджета и че нов такъв няма да бъде приет до Нова година.
"Безспорно това, което беше представено имаше забележки по него. Изненадах се защо по този начин се опитаха да го наложат и прокарат, когато видяхме, че ефектът от данък дивидент, например, беше едва 1 млн. лв.", коментира експертът.
Какво обаче означава това, че нов бюджет няма да има? Какви са плюсовете и какви са минусите на удължителния закон?
"Плюсовете са, че няма да се харчи повече. Това, което се е харчило - ще се харчи и сега. Пенсиите се актуализират в средата на година и това значи, че проблем тук няма. Що се отнася до минималната работна заплата - тя ще остане засега тази, която действа в момента. Хората на минимална заплата, които ги касае, не трябва да се притесняват, защото когато се приеме новия бюджет ще вземат парите си", обясни той.
Според Танчев интересното е, че България трябва да се съобразява и с новите геополитически реалности и предизвикателствата на ИИ. "Светът тази година, а и не само тази година, е в динамична ситуация, не само от гледна точка на геополитиката, но и заради изкуствения интелект. Много хора смятат, че това е по-голямо събитие от самия интернет и ние сега трябва да се позиционираме в тази сфера. Държавите, които внедрят този тип технология, те неминуемо ще растат експоненциално. Ние сме без посока, но ние сме млада демокрация и тепърва ще учим своите уроци", смята икономистът.
