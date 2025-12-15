Новини
Експерт: Беше важно да влезем в еврозоната с редовен бюджет

15 Декември, 2025

  • светлин танчев-
  • бюджет-
  • еврозона

България е без посока, твърди Светлин Танчев

Експерт: Беше важно да влезем в еврозоната с редовен бюджет - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много години е било нормално да се кара с миналогодишен бюджет, но тази година не е нормална заради еврото. Беше важно да влезем в тази година с бюджет, който е направен за еврото. Винаги първи 6 до 8 месеца са специфични и ние трябваше да го направим.

Това заяви в предаването "Ревизия" по NOVA NEWS икономистът Светлин Танчев. Той коментира факта, че вече е напълно ясно, че България ще влезе в еврозоната с удължителен закон за бюджета и че нов такъв няма да бъде приет до Нова година.

"Безспорно това, което беше представено имаше забележки по него. Изненадах се защо по този начин се опитаха да го наложат и прокарат, когато видяхме, че ефектът от данък дивидент, например, беше едва 1 млн. лв.", коментира експертът.

Какво обаче означава това, че нов бюджет няма да има? Какви са плюсовете и какви са минусите на удължителния закон?

"Плюсовете са, че няма да се харчи повече. Това, което се е харчило - ще се харчи и сега. Пенсиите се актуализират в средата на година и това значи, че проблем тук няма. Що се отнася до минималната работна заплата - тя ще остане засега тази, която действа в момента. Хората на минимална заплата, които ги касае, не трябва да се притесняват, защото когато се приеме новия бюджет ще вземат парите си", обясни той.

Според Танчев интересното е, че България трябва да се съобразява и с новите геополитически реалности и предизвикателствата на ИИ. "Светът тази година, а и не само тази година, е в динамична ситуация, не само от гледна точка на геополитиката, но и заради изкуствения интелект. Много хора смятат, че това е по-голямо събитие от самия интернет и ние сега трябва да се позиционираме в тази сфера. Държавите, които внедрят този тип технология, те неминуемо ще растат експоненциално. Ние сме без посока, но ние сме млада демокрация и тепърва ще учим своите уроци", смята икономистът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    До една година няма да има нито евро нито еврозона.Ще пропаднат парите на хората.Купувайте долари и злато.

    Коментиран от #13

    21:17 15.12.2025

  • 2 дядо поп

    17 0 Отговор
    Тя и инфлацията трябваше да е под 3% , ама как иначе щяха да прилапат милиардите на БНБ.

    Коментиран от #4

    21:18 15.12.2025

  • 3 Да ! Но ! -ооооо !

    7 0 Отговор
    Да ! Но ! -ооооо !

    Парите в Чувала !

    Се Оказаха !

    По-Привлекателни !

    21:20 15.12.2025

  • 4 Стенли

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "дядо поп":

    Много точно казано всичко е ала бала но като го кажеш и те наричат копейка и путинст сякаш Путин нощно време не може да спи от притеснение че влизаме в клуба на богатите 😁

    21:22 15.12.2025

  • 5 Граф Сен Жермен

    8 0 Отговор
    Беше, но в България винаги идиотите се мислят за умни и компенсират умствената си нищета като са много дейни. После когато усетят че са се омазали в Л й НА гледат учудено каква са я свършили, както всеки глупак.

    21:22 15.12.2025

  • 6 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Бюджета показва как ще се харчат държавните пари от правителството, а когато има редовно правителство, то ще каже според гласовете на избирателите - как, т.е. редовно (а не в оставка) е редно да приеме бюджет.

    21:24 15.12.2025

  • 7 евалата чалгопитеци

    9 0 Отговор
    Как е новото нормално? За това ли скачахте по площадите? Стабилност? Предвидимост? Просперитет? Сърдете се сега на Асен Василев.

    21:24 15.12.2025

  • 8 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Както е казал великият Остап Бендер:

    "Финансовата пропаст е най -дълбока.В нея можеш да падаш цял живот

    21:24 15.12.2025

  • 9 Поредният

    9 0 Отговор
    Платен евроексперт някой имали даже леко съмнение…….!?

    21:24 15.12.2025

  • 10 Иван от Троян

    10 3 Отговор
    Тихо богаташ . НИкакво евро САМО БЪЛГАРСКИ ЛЕВ, И ИНТЕРЕСИ.И никакви пари за укрия.1500лв-760 евро НЕ мерси.Шоколада е 4 лв,дрехи стоки всичко е с инфлация 50%.Хляба е 2лв.Качествените храни са скъпи.Една проста баница е гони 3лв, кифлата е над 3 лв.Фълшивите промоции които правят са измислени , и цените си идват на релните макар че пак са високи.Стига сте мислили за богаташите , мислете за хората работещи по 14ч са стотинки.зА ТОВА НЯМА раждаемост защото никои не може да поеме отговорност с такава малка заплата за семейство .Всички жени са меркантилни и искат пари .Само БЪЛГАРСКИ ЛЕВ.Искате и работещите да обедните защо според вас са извън чужбина , защото та един продавач , куриер , строител , или служител в фирма получава между 200-4500 евро , а тук между 1500- и 3 бона . И как точно ще станем богати като тези 2 бона ще станат 1010 евро според вас.Искащите евро защото са богаташи и като ходят в гърция турция и къде ли не дават повече пари да обменят това са едва около 11-15% от населението другите около 75% не ходят никъде , от работа до тях и обратно и до магазина .

    21:24 15.12.2025

  • 11 Тръмп

    6 2 Отговор
    А сега няма да влезете никъде,на вас ще ви влрзе

    21:26 15.12.2025

  • 12 Експерт

    7 2 Отговор
    Беше важно да крадем с пълни шепи.
    Ние ще сме богати, а вие ще сте в клубът на богатите.

    21:26 15.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Софиянец,българското злато ще отпътува за Франкфурт на Майн до броени дни ако вече не е там.Ще го видим отново на πуткин ден с € зона или без нея.

    Коментиран от #23

    21:27 15.12.2025

  • 15 Кирчо и кокорча

    2 2 Отговор
    Са деца на дементния Байдън и канадския хей и рептил трюфо

    21:30 15.12.2025

  • 16 гражданин

    6 2 Отговор
    Редовен бюджет с фалшиво правителство НЕ се прави !!!

    Коментиран от #17

    21:31 15.12.2025

  • 17 що ве

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "гражданин":

    Нали не ви трябваше ни бюджет, ни правителство. Консумирайте сега.

    21:36 15.12.2025

  • 18 Горски

    6 3 Отговор
    Съвсем останахте без мозък, искате да ни качите на Титаник точно преди да се сблъска с айсберга. Европейската централна банка вече няколко години е на загуба, това не са параметрите на еврозоната от времето, когато влязохме в ЕС.

    Коментиран от #22

    21:39 15.12.2025

  • 19 хе хе

    4 0 Отговор
    От площада младите неумни отново си счупиха държавата.

    21:43 15.12.2025

  • 20 чекмеджан тикваров

    1 2 Отговор
    Беше важно да влезем в еврозоната с редовно изпрани пълни чекмеджета

    21:55 15.12.2025

  • 21 По експерт

    0 0 Отговор
    Кажи го на джензи!

    22:08 15.12.2025

  • 22 Как губи

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Горски":

    централна банка?

    22:09 15.12.2025

  • 23 Нали крокодила

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Дънди го открадна!?

    22:10 15.12.2025

