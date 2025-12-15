Новини
ЕС: Всяко мирно споразумение за Украйна трябва да съдържа гаранции за сигурност, защото Путин няма да спре
  Тема: Украйна

ЕС: Всяко мирно споразумение за Украйна трябва да съдържа гаранции за сигурност, защото Путин няма да спре

15 Декември, 2025 21:23 1 058 81

По повод преговорите за осигуряване на средства за Украйна в следващите две години Кая Калас посочи, че още няма решение и работата е много трудна

ЕС: Всяко мирно споразумение за Украйна трябва да съдържа гаранции за сигурност, защото Путин няма да спре - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Всяко споразумение за мир в Украйна трябва да съдържа силни гаранции за сигурност, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас след заседанието на европейските външни министри в Брюксел, съобщава БТА.

Тя уточни, че насроченият днес онлайн разговор с представителите на САЩ в мирните преговори - специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и президентския зет Джаред Къшнър - не е бил съдържателен, защото качеството на връзката е било много лошо. Калас допусна, че може това да се дължи на кибератака.

Още новини от Украйна

Върховният представител отбеляза, че на днешното заседание министрите са наложили санкции на хора, свързани с руските дружества "Лукойл" и "Роснефт", и са приели решение всеки месец да се допълва списъкът на корабите от т. нар. руски сенчест флот за търговия с горива при нарушение на европейските санкции.

Запитана при какви условия един ден ЕС би вдигнал санкциите срещу Русия, Калас поясни, че това не е обсъждано между европейските външни министри. Със сигурност такива условия сега няма, Русия продължава да отхвърля мира, каза тя.

Само Украйна може да реши условията по мирно споразумение, но знаем, че (руският президент Владимир) Путин няма да спре до Донбас и ще иска повече, коментира Калас. По нейните думи може би САЩ настояват Украйна да стане част от ЕС още през 2027 г., както предвижда чернова на обсъжданото споразумение, дори без засега Киев да е започнал преговорите и това може да бъде добре, за да отпаднат пречките, създавани от една от страните от ЕС в този процес (Унгария - бел. кор.).

По повод преговорите за осигуряване на средства за Украйна в следващите две години Калас посочи, че още няма решение и работата е много трудна. По нейните думи помощта за Киев е скъпа, но цената за липсата на подкрепа би била по-висока. Калас поясни, че тази година ЕС е предоставил на Киев за военни цели 27 милиарда евро.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    50 2 Отговор
    Виж снимката , и замълчи !!! Двама толкова тъпи и корумпирани, че са гонени отвсякъде !!!

    Коментиран от #3, #5, #16

    21:25 15.12.2025

  • 2 Майна

    41 1 Отговор
    Вижте ги , бе!
    Харесва ли ви тези да решават съдбата ви?!

    21:26 15.12.2025

  • 3 9999999999

    36 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас е подложена на остри критики на Запад, като геополитическият анализатор Пепе Ескобар я обвини за настоящата криза в ЕС. Експертът определи Калас като „неадекватен естонски служител“, отбелязвайки и нейната „груба“ некомпетентност. Той отбеляза, че според него има хора в Брюксел, които намират представянето ѝ за нелепо.

    Коментиран от #8

    21:26 15.12.2025

  • 4 Майна

    38 1 Отговор
    Такава олигрофения няма!
    Обезумели алигаторчета
    Срамно е !

    21:27 15.12.2025

  • 5 Майна

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Написали сме едно и също, почти едновременно
    Човешка реакция!

    21:28 15.12.2025

  • 6 Стенли

    35 2 Отговор
    Айде стига глупости и не Путин започна тази война ако украинците спазваха минските спорузомения сега Украйна щеше да е една мирна и що годе нормална държава ама не и защо Грузия няма проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици и ний помним как един рошав ингилзин подкороса зеления фасул и прекъснаха преговорите за да може един търговец на оръжие да си върти сделките айде нема нужда аман от такива демократи

    21:28 15.12.2025

  • 7 Баце ЕООД

    31 2 Отговор
    До последния украинец! Тая патица по - добре да не се обажда

    21:29 15.12.2025

  • 8 Стенли

    28 0 Отговор

    До коментар #3 от "9999999999":

    Ама те всички са такива Урсула Кая и тем подобни индивиди и нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело

    21:30 15.12.2025

  • 9 Ахах

    26 0 Отговор
    Никой не е избирал нито единия, нито другото.. Нашите пари харчат.

    21:30 15.12.2025

  • 10 Хахахахаха

    31 0 Отговор
    Чакай сега, нищо не разбирам нали Нато каза че Украйна печели войната, Русия губи. Защо продължават тогава да се страхуват от Русия??? Може би ги е страх какво направиха руските платени доброволци и няколко частни фирми военни с армията на Украйна. Представи си ако се бяха включили Роскгвардията която е около 300000 обучени войници и спецназовете. Само ще спомена че от началото на войната украинците хвърлиха всичките си наи добри части+Гур и успехи няма на фронта

    21:30 15.12.2025

  • 11 Тъпациииии

    31 0 Отговор
    Вие дразнете още мечката и после викайте няма да спре .Ами няма да спре .И аз да съм няма да спра Вие не спряхте с дразнещото си поведение! Даже Путин е много търпелив.Ако беше Медведев на негово място отдавна да ви е пръснал кокошарника.....

    21:33 15.12.2025

  • 12 Сатана Z

    27 0 Отговор
    Русия ще завърши войната ,която Запада започна срещу нея.Русия трябва да си осигури гаранции,че в следващите 1000 години никой няма да посмее да я напада.

    21:33 15.12.2025

  • 13 Идиотите

    24 0 Отговор
    Са във вихара си,като развалена плоча са

    21:35 15.12.2025

  • 14 Гост

    25 1 Отговор
    Самата Украйна беше създадена като граница за сигурност, но алчните ръчички на западна се полакомиха да я прилапат и ето какво стана.

    21:35 15.12.2025

  • 15 Мечо ПУХ

    2 13 Отговор
    А дано

    21:35 15.12.2025

  • 16 Видьо Видев

    2 27 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Путин е гробокопачът на Русия! Въведе купони и ергенски данък и вече разпродава златният резерв!

    Коментиран от #22, #27, #29, #52, #68

    21:36 15.12.2025

  • 17 604

    17 0 Отговор
    булонка+пудел

    21:36 15.12.2025

  • 18 гаранции за сигурност ще има

    18 1 Отговор
    като съвсем клекнете на исканията на Русия
    върнете им парите и санкциите паднат
    и повече не джафкат злобно в хор мишоци

    изтрезнявате вече вие комарджиите изхарчили парите на наивните данъкоплатци
    за големия джакпот паднал Мечок
    но насън

    21:36 15.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Иво мирчев

    18 0 Отговор
    Чий е Крим,а красноармейск

    21:37 15.12.2025

  • 21 Майна

    15 0 Отговор
    Ето как Русия и Тръмп са съмишленици:
    ,,Една от основните му цели е да накара Европа да знае мястото си и да ѝ попречи да налага либералните си методи, с които се гордее и сътрудничи с американските демократични администрации в насърчаването им в продължение на десетилетия; да я накара да си гледа собствените работи и да не се опитва да въвлича Съединените щати в техните доста мошенически игри, целящи да прокарат либералния начин, който подхожда на нейния елит, в политическия живот на всички останали страни“, каза Лавров

    21:37 15.12.2025

  • 22 Руснаци

    22 2 Отговор

    До коментар #16 от "Видьо Видев":

    Еми Путин не реве всеки ден за парички по всички канали, Путин сам издържа Русия, а вашия ревлю ще го запомним само със сълзите

    21:37 15.12.2025

  • 23 Британия 🇬🇧

    20 0 Отговор
    These Shameless European idiots 👎
    Скапани малоумни неолиберални Идиоти и кретени

    21:38 15.12.2025

  • 24 Вижте само какъв боклук

    19 0 Отговор
    Управлява Европа.Тръмп ги разбра много добре и затова ги нарита....Ами ние що ги търпим още???? !!!!?????

    21:38 15.12.2025

  • 25 ЩОМ КАЯ КАЗВА

    16 0 Отговор
    Тази е толкова елементарна. Чак е обидно да я слушам.

    21:40 15.12.2025

  • 26 Майна

    13 0 Отговор
    Ето, днес Лавров- Путин и Тръмп срещу финансовата глобална кабала:
    "Контактите между Русия и САЩ дават надежда: Вашингтон е по-наясно с позицията на Москва по отношение на Украйна
    Последните контакти на Русия със САЩ дават надежда, че Вашингтон е осъзнал по-добре позицията на Москва по украинския конфликт и разбира какво е необходимо да се направи, за да се разреши надеждно и устойчиво, заяви Лавров."

    21:40 15.12.2025

  • 27 Сталин

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "Видьо Видев":

    Смерть фашистким захватчикам! Полный разгром немецких окупантов! Ни шагу назад!

    Коментиран от #71, #75, #76

    21:40 15.12.2025

  • 28 Факти

    0 15 Отговор
    Като гледам руската армия колко бързо се движи, Путин ще почине от старост преди да превземе Донбас. Въпросът е този след него дали ще продължи войната. Аз лично се съмнявам, защото на руснаците вече им писна.

    21:41 15.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 На Рускиня и Руснак вяра да нямаш

    3 20 Отговор
    Да не забравяме че Путин е Руснак и е роден от рускиня обикаляла по улиците

    Коментиран от #32, #33, #37, #38, #40, #59

    21:42 15.12.2025

  • 31 Гаранция Франция

    11 0 Отговор
    да си воюват докато победят и това е. Ако не им изнася да се предават. Важи за всички воюващи страни.

    21:42 15.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Фикрет

    1 13 Отговор

    До коментар #30 от "На Рускиня и Руснак вяра да нямаш":

    ДемекУличница

    Коментиран от #41

    21:42 15.12.2025

  • 34 няма решение и работата е много трудна

    14 1 Отговор
    нямате парици
    като църковни мишки уж бедни
    давайте по заплата всички руофоборци дето имате зъб на Мечока
    за бункера и чекмеджетата им

    21:43 15.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 МОЖЕ ДА ЗВУЧИ ФАНТАСТИЧНО

    16 0 Отговор
    НО ИМАМ УСЕЩАНЕ ,ЧЕ НЯКОИ ЕС ПОЛИТИЦИ ЩЕ БЪДАТ СЪДЕНИ И БРОЯТ СЕ НА 2те РЪЦЕ. ФОН ДЕР ЛАЙЕН КАЛАС СА ПЪРВИ.НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА АКО ГОЛЕМИТЕ ИМ НАГЛАСЯТ ПОСТАНОВКАТА.

    21:43 15.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Дон Корлеоне

    1 15 Отговор
    Ботоксовия педофил с токчетата Путин е, вече бита карта!

    Коментиран от #72

    21:45 15.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Демек за амуджи заблудени от дпс

    5 6 Отговор

    До коментар #33 от "Фикрет":

    дето не знаят за кво са тук

    21:45 15.12.2025

  • 42 Путин няма да спре

    18 2 Отговор
    няма да спре....няма да спре.... олигофрени атлантически. Страх ли ви е а? Иначе дрънкате тъпотии

    Коментиран от #43

    21:45 15.12.2025

  • 43 Сигурно описвате

    1 12 Отговор

    До коментар #42 от "Путин няма да спре":

    Себе си

    Коментиран от #48

    21:47 15.12.2025

  • 44 УДРИ С ЛОПАТАТА

    12 0 Отговор
    И зеленото ще е съгласен на всичко. УДРИ, УДРИ, УДРИ.

    21:47 15.12.2025

  • 45 Сталин

    12 0 Отговор
    Нацистки рев, балсам за душата. Удри Путине, заличи нацистката сган до девето коляно.

    21:47 15.12.2025

  • 46 Кая Калас посочи

    14 0 Отговор
    Сочи и насочи.... куха лейка нещастна ...

    21:48 15.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Нямате шанс атлантенца

    14 0 Отговор

    До коментар #43 от "Сигурно описвате":

    Българите ви мразят. Разберете го ейй

    21:50 15.12.2025

  • 49 ПОВРЕДА В МАТРИЦАТА

    14 0 Отговор
    Не е за вярване, че простакеса като Кая е някаква в ЕС-то.

    21:50 15.12.2025

  • 50 ЮРОАМЕБА

    11 0 Отговор

    До коментар #47 от "Наритай Бг копейка":

    Брат, иде ДЕНАЦИФИКАЦИЯ. Къде да се крием.

    21:51 15.12.2025

  • 51 Ще нариташ ти ама

    10 1 Отговор

    До коментар #47 от "Наритай Бг копейка":

    Стената у банята, преди да се гръмнеш в кратуната...

    Коментиран от #55

    21:52 15.12.2025

  • 52 Ахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Видьо Видев":

    Има закон който забранява шумния секс. А ергенски данък се слага, за да се стимулира раждаемостта, за да не стане като я България от 8 на 5,8 млн.. На купони за храна разчитат милиони в САЩ и Ню Инглънд-Пакистан какъв ти е проблемът?? Всъщност знак какъв ти е проблемът, нямаш нищо на раменете си

    Коментиран от #79

    21:53 15.12.2025

  • 53 Баце ЕООД

    5 0 Отговор
    Доказано лидерите на двете най-корумпирани в момента администрации в Европа..

    21:54 15.12.2025

  • 54 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Така е !!! Братко":

    То и на тебе всички роми са ти братя.

    21:55 15.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 гаранции за сигурност

    5 0 Отговор
    И да си плащат сега репарациите и гаранциите, "гарантите" по Минските тея дето са ги давали. С лихвите!

    21:57 15.12.2025

  • 57 Знае

    4 0 Отговор
    В момента лъжливите соросоидни либерастки глобалисти от ЕС са единствената причина , войната на територията на Украйна да продължава . Те са като болни комарджии които се надяват вдигайки залозите си да успеят да си върнат загубите , причинени от глупавите си алчви залози . Лъжците от ЕС говорят за гаранции , при положение , че лично Ангела Меркел призна , че гаранциите давани от ЕС за Минск 1 , Минск 2 , Парижските договорености и Истанбулските договорености са лъжи ! Какви гаранции тогава могат да дадат не само на Русия , която излъгаха нагло и официално цели 4 пъти , но и на Украйна? Само абсолютни глупаци настъпили 4 пъти на една и съща мотика ще я настъпят и за 5 път !!! Да не говорим , че сега изпадналите в абсолютна икономическа и финансова кризи ЕС има сама нужда от гаранти , за да не фалира ! Ще припомня , че от вторник и Фолксваген затварят своят завод в Дрезден и оставят още над 35000 работници там безработни . А от началото на тази година над 80000 фирми в Германия фалираха ! За давеща се Франция на Макрон , всички знаят...

    21:57 15.12.2025

  • 58 Бай Ганьо

    1 5 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    21:58 15.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Горски

    3 0 Отговор
    Ако през 2022 година беше подписан , парафираният в Истамбул мирен проекто договор, наистина щяха да спасени хиляди животи от двете страни! Но Зеленски се хлъзна по динената кора подложена от Борис Джонсън и касапницата почна та до сега! А ако бе подписал и ДНР и ЛНР и херсонска и запорожка области щяха да си украински със статут на федерални републики! Зеленски трябва да го разчекнат в Киев за това престъпление към народът си! То възмездието ще го стигне! Бог забавя, но не забравя. Русия оповести, че с провала на предишното споразумение, в сила са вече нови условия. Говорим за освобождаването на Запорожка област, за Херсон, Одеса, Николаев от миризливия укрофашистки ботуш.

    22:00 15.12.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ъъъъъъъъ

    3 0 Отговор
    "Калас допусна, че може това да се дължи на кибератака."

    Ма разбира се.... Путин стои зад атаката. 🤣

    22:01 15.12.2025

  • 63 Шизофрения тресе еС

    6 0 Отговор
    Шизофренната Кая Калас: "...но знаем, че (руският президент Владимир) Путин няма да спре до Донбас и ще иска повече."

    Външният шизофреник на Франция Жан-Ноел Баро заяви, че Русия е претърпяла политическо, военно и икономическо поражение.

    Въпросът е откакво се страхуват Кая и еС, след като Русия е претърпяла "политическо, военно и икономическо поражение според Франция?"

    22:01 15.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Професор Пандев

    4 0 Отговор
    Да си пиете хапчетата атлантенца, щото иначе въдворяване ....

    22:03 15.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Бай Ганьо

    1 2 Отговор
    Виж рускините иди доде, ама за руснаците изобщо не ми дреме!

    22:06 15.12.2025

  • 68 Ако знаеш колко

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Видьо Видев":

    ергени са ти се наточили...
    Умни, образовани, архитекти, атомни физици, арабски знаят, пущунски.

    22:08 15.12.2025

  • 69 Украйна 10 милиона 💥

    1 0 Отговор
    Тази война беше разпалена от бандерофашистите. Украйна си имаше законно избран президент. Янукович. Тогава Крим беше украински и Донбас беше украински, населението на бившата УССР беше 50 милиона. Нямаше конфликт с Русия и насилствена мобилизация.
    След преврата Майдан, Янукович доброволно напусна поста си, за да избегне гражданска война. Но населението на крайна беше зомбирано от Порошенко и Зеленски и гражданската война започна. В резултат крайна загуби половината си територия и 2/3 от населението си.

    Коментиран от #81

    22:08 15.12.2025

  • 70 Всяко мирно споразумение

    2 0 Отговор
    Абе сега да мислим за едно, па после за Всяко

    22:09 15.12.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Какъв Дон Корлеоне си ти, бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дон Корлеоне":

    Ти си най-много оня Фредо, малоумния.

    Коментиран от #77

    22:10 15.12.2025

  • 73 пиночет

    1 1 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    22:11 15.12.2025

  • 74 Да съдържа "силни" гаранции

    1 0 Отговор
    Като Пулев силни и устати

    22:12 15.12.2025

  • 75 👍👍👍

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сталин":

    Ни шагу назад......Имаше и още ,ама трият брат!

    22:12 15.12.2025

  • 76 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сталин":

    Победа будет за руским ! Они победят !

    22:13 15.12.2025

  • 77 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Какъв Дон Корлеоне си ти, бе?":

    Аз съм опъвача на Кабаева!

    22:16 15.12.2025

  • 78 Украйна 10 милиона 💥

    0 0 Отговор
    Украйна се превърна в страна на вдовици. Два милиона вдовици, четири милиона инвалиди, четири милиона дечица, и още толкова старци и старици. МЪЖЕТЕ ПРИВЪРШИХА. Колкото са останали се крият по мазета и землянки от насилствената мобилизация и чакат руснаците да ги освободят. Катастрофа от средновековен мащб!

    22:22 15.12.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 гошо

    0 0 Отговор
    А Европа кога ще спре , стига с тази Украйна колко глупости се сътвориха не е истина все едно са луди или дрогирани.

    22:39 15.12.2025

  • 81 Помни

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Украйна 10 милиона 💥":

    Раздаващата курабийки на противоконституционният Майдан през 2014 година американска еврейка , Витория Нюланд открито и нагло се хвалеше , че САЩ са дали 5 милиарда долара за организирането и провеждането му. Много хора не си задават въпросът с чии пари националсоциалистическата партия на Адолф Хитлер идва на власт ? С чии пари Адолф Хитлер промива мозъците на германците и ги хвърля в Ада на втората световна война ? Малко хора знаят , че 70 процента от двигателите на танковете с които Германия започва Втората Световна Война са на Дженерал Мотърс , закупени с кредити без гаранции от еврейски банки . Че Круп , Рейнметал, Сименс, Юнкерс , Месершмит ... са създадени, с пари от кредити без гаранции от , еврейски банки . Че еврейски банки без гаранции дават кредити на гьобелсовите медии за да промие мозъците на германците за 6 (шест) години от 1933 до 1939 година и да ги превърне във фанатични хитлерофашисти . За 8 години еврейски банки от 2014 до 2022 година без гаранции превърнаха чрез неонацистка пропаганда населението на Украйна в бандеровски неонацисти .

    22:41 15.12.2025

