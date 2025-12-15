ЕС: Всяко мирно споразумение за Украйна трябва да съдържа гаранции за сигурност, защото Путин няма да спре

Всяко споразумение за мир в Украйна трябва да съдържа силни гаранции за сигурност, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас след заседанието на европейските външни министри в Брюксел, съобщава БТА.
Тя уточни, че насроченият днес онлайн разговор с представителите на САЩ в мирните преговори - специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и президентския зет Джаред Къшнър - не е бил съдържателен, защото качеството на връзката е било много лошо. Калас допусна, че може това да се дължи на кибератака.
Върховният представител отбеляза, че на днешното заседание министрите са наложили санкции на хора, свързани с руските дружества "Лукойл" и "Роснефт", и са приели решение всеки месец да се допълва списъкът на корабите от т. нар. руски сенчест флот за търговия с горива при нарушение на европейските санкции.
Запитана при какви условия един ден ЕС би вдигнал санкциите срещу Русия, Калас поясни, че това не е обсъждано между европейските външни министри. Със сигурност такива условия сега няма, Русия продължава да отхвърля мира, каза тя.
Само Украйна може да реши условията по мирно споразумение, но знаем, че (руският президент Владимир) Путин няма да спре до Донбас и ще иска повече, коментира Калас. По нейните думи може би САЩ настояват Украйна да стане част от ЕС още през 2027 г., както предвижда чернова на обсъжданото споразумение, дори без засега Киев да е започнал преговорите и това може да бъде добре, за да отпаднат пречките, създавани от една от страните от ЕС в този процес (Унгария - бел. кор.).
По повод преговорите за осигуряване на средства за Украйна в следващите две години Калас посочи, че още няма решение и работата е много трудна. По нейните думи помощта за Киев е скъпа, но цената за липсата на подкрепа би била по-висока. Калас поясни, че тази година ЕС е предоставил на Киев за военни цели 27 милиарда евро.
1 Пич
Коментиран от #3, #5, #16
21:25 15.12.2025
2 Майна
Харесва ли ви тези да решават съдбата ви?!
21:26 15.12.2025
3 9999999999
До коментар #1 от "Пич":Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас е подложена на остри критики на Запад, като геополитическият анализатор Пепе Ескобар я обвини за настоящата криза в ЕС. Експертът определи Калас като „неадекватен естонски служител“, отбелязвайки и нейната „груба“ некомпетентност. Той отбеляза, че според него има хора в Брюксел, които намират представянето ѝ за нелепо.
Коментиран от #8
21:26 15.12.2025
4 Майна
Обезумели алигаторчета
Срамно е !
21:27 15.12.2025
5 Майна
До коментар #1 от "Пич":Написали сме едно и също, почти едновременно
Човешка реакция!
21:28 15.12.2025
6 Стенли
21:28 15.12.2025
7 Баце ЕООД
21:29 15.12.2025
8 Стенли
До коментар #3 от "9999999999":Ама те всички са такива Урсула Кая и тем подобни индивиди и нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело
21:30 15.12.2025
9 Ахах
21:30 15.12.2025
10 Хахахахаха
21:30 15.12.2025
11 Тъпациииии
21:33 15.12.2025
12 Сатана Z
21:33 15.12.2025
13 Идиотите
21:35 15.12.2025
14 Гост
21:35 15.12.2025
15 Мечо ПУХ
21:35 15.12.2025
16 Видьо Видев
До коментар #1 от "Пич":Путин е гробокопачът на Русия! Въведе купони и ергенски данък и вече разпродава златният резерв!
Коментиран от #22, #27, #29, #52, #68
21:36 15.12.2025
17 604
21:36 15.12.2025
18 гаранции за сигурност ще има
върнете им парите и санкциите паднат
и повече не джафкат злобно в хор мишоци
изтрезнявате вече вие комарджиите изхарчили парите на наивните данъкоплатци
за големия джакпот паднал Мечок
но насън
21:36 15.12.2025
20 Иво мирчев
21:37 15.12.2025
21 Майна
,,Една от основните му цели е да накара Европа да знае мястото си и да ѝ попречи да налага либералните си методи, с които се гордее и сътрудничи с американските демократични администрации в насърчаването им в продължение на десетилетия; да я накара да си гледа собствените работи и да не се опитва да въвлича Съединените щати в техните доста мошенически игри, целящи да прокарат либералния начин, който подхожда на нейния елит, в политическия живот на всички останали страни“, каза Лавров
21:37 15.12.2025
22 Руснаци
До коментар #16 от "Видьо Видев":Еми Путин не реве всеки ден за парички по всички канали, Путин сам издържа Русия, а вашия ревлю ще го запомним само със сълзите
21:37 15.12.2025
23 Британия 🇬🇧
Скапани малоумни неолиберални Идиоти и кретени
21:38 15.12.2025
24 Вижте само какъв боклук
21:38 15.12.2025
25 ЩОМ КАЯ КАЗВА
21:40 15.12.2025
26 Майна
"Контактите между Русия и САЩ дават надежда: Вашингтон е по-наясно с позицията на Москва по отношение на Украйна
Последните контакти на Русия със САЩ дават надежда, че Вашингтон е осъзнал по-добре позицията на Москва по украинския конфликт и разбира какво е необходимо да се направи, за да се разреши надеждно и устойчиво, заяви Лавров."
21:40 15.12.2025
27 Сталин
До коментар #16 от "Видьо Видев":Смерть фашистким захватчикам! Полный разгром немецких окупантов! Ни шагу назад!
Коментиран от #71, #75, #76
21:40 15.12.2025
28 Факти
21:41 15.12.2025
30 На Рускиня и Руснак вяра да нямаш
Коментиран от #32, #33, #37, #38, #40, #59
21:42 15.12.2025
31 Гаранция Франция
21:42 15.12.2025
33 Фикрет
До коментар #30 от "На Рускиня и Руснак вяра да нямаш":ДемекУличница
Коментиран от #41
21:42 15.12.2025
34 няма решение и работата е много трудна
като църковни мишки уж бедни
давайте по заплата всички руофоборци дето имате зъб на Мечока
за бункера и чекмеджетата им
21:43 15.12.2025
36 МОЖЕ ДА ЗВУЧИ ФАНТАСТИЧНО
21:43 15.12.2025
39 Дон Корлеоне
Коментиран від #72
21:45 15.12.2025
41 Демек за амуджи заблудени от дпс
До коментар #33 от "Фикрет":дето не знаят за кво са тук
21:45 15.12.2025
42 Путин няма да спре
Коментиран от #43
21:45 15.12.2025
43 Сигурно описвате
До коментар #42 от "Путин няма да спре":Себе си
Коментиран от #48
21:47 15.12.2025
44 УДРИ С ЛОПАТАТА
21:47 15.12.2025
45 Сталин
21:47 15.12.2025
46 Кая Калас посочи
21:48 15.12.2025
48 Нямате шанс атлантенца
До коментар #43 от "Сигурно описвате":Българите ви мразят. Разберете го ейй
21:50 15.12.2025
49 ПОВРЕДА В МАТРИЦАТА
21:50 15.12.2025
50 ЮРОАМЕБА
До коментар #47 от "Наритай Бг копейка":Брат, иде ДЕНАЦИФИКАЦИЯ. Къде да се крием.
21:51 15.12.2025
51 Ще нариташ ти ама
До коментар #47 от "Наритай Бг копейка":Стената у банята, преди да се гръмнеш в кратуната...
Коментиран от #55
21:52 15.12.2025
52 Ахаха
До коментар #16 от "Видьо Видев":Има закон който забранява шумния секс. А ергенски данък се слага, за да се стимулира раждаемостта, за да не стане като я България от 8 на 5,8 млн.. На купони за храна разчитат милиони в САЩ и Ню Инглънд-Пакистан какъв ти е проблемът?? Всъщност знак какъв ти е проблемът, нямаш нищо на раменете си
Коментиран от #79
21:53 15.12.2025
53 Баце ЕООД
21:54 15.12.2025
54 Хахахахаха
До коментар #40 от "Така е !!! Братко":То и на тебе всички роми са ти братя.
21:55 15.12.2025
56 гаранции за сигурност
21:57 15.12.2025
57 Знае
21:57 15.12.2025
58 Бай Ганьо
21:58 15.12.2025
60 Горски
22:00 15.12.2025
62 Ъъъъъъъъ
Ма разбира се.... Путин стои зад атаката. 🤣
22:01 15.12.2025
63 Шизофрения тресе еС
Външният шизофреник на Франция Жан-Ноел Баро заяви, че Русия е претърпяла политическо, военно и икономическо поражение.
Въпросът е откакво се страхуват Кая и еС, след като Русия е претърпяла "политическо, военно и икономическо поражение според Франция?"
22:01 15.12.2025
65 Професор Пандев
22:03 15.12.2025
67 Бай Ганьо
22:06 15.12.2025
68 Ако знаеш колко
До коментар #16 от "Видьо Видев":ергени са ти се наточили...
Умни, образовани, архитекти, атомни физици, арабски знаят, пущунски.
22:08 15.12.2025
69 Украйна 10 милиона 💥
След преврата Майдан, Янукович доброволно напусна поста си, за да избегне гражданска война. Но населението на крайна беше зомбирано от Порошенко и Зеленски и гражданската война започна. В резултат крайна загуби половината си територия и 2/3 от населението си.
Коментиран от #81
22:08 15.12.2025
70 Всяко мирно споразумение
22:09 15.12.2025
72 Какъв Дон Корлеоне си ти, бе?
До коментар #39 от "Дон Корлеоне":Ти си най-много оня Фредо, малоумния.
Коментиран от #77
22:10 15.12.2025
73 пиночет
22:11 15.12.2025
74 Да съдържа "силни" гаранции
22:12 15.12.2025
75 👍👍👍
До коментар #27 от "Сталин":Ни шагу назад......Имаше и още ,ама трият брат!
22:12 15.12.2025
76 Знае
До коментар #27 от "Сталин":Победа будет за руским ! Они победят !
22:13 15.12.2025
77 Дон Корлеоне
До коментар #72 от "Какъв Дон Корлеоне си ти, бе?":Аз съм опъвача на Кабаева!
22:16 15.12.2025
78 Украйна 10 милиона 💥
22:22 15.12.2025
80 гошо
22:39 15.12.2025
81 Помни
До коментар #69 от "Украйна 10 милиона 💥":Раздаващата курабийки на противоконституционният Майдан през 2014 година американска еврейка , Витория Нюланд открито и нагло се хвалеше , че САЩ са дали 5 милиарда долара за организирането и провеждането му. Много хора не си задават въпросът с чии пари националсоциалистическата партия на Адолф Хитлер идва на власт ? С чии пари Адолф Хитлер промива мозъците на германците и ги хвърля в Ада на втората световна война ? Малко хора знаят , че 70 процента от двигателите на танковете с които Германия започва Втората Световна Война са на Дженерал Мотърс , закупени с кредити без гаранции от еврейски банки . Че Круп , Рейнметал, Сименс, Юнкерс , Месершмит ... са създадени, с пари от кредити без гаранции от , еврейски банки . Че еврейски банки без гаранции дават кредити на гьобелсовите медии за да промие мозъците на германците за 6 (шест) години от 1933 до 1939 година и да ги превърне във фанатични хитлерофашисти . За 8 години еврейски банки от 2014 до 2022 година без гаранции превърнаха чрез неонацистка пропаганда населението на Украйна в бандеровски неонацисти .
22:41 15.12.2025