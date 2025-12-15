Новини
Спорт »
Други спортове »
Новият шеф на щангите Асен Златев: Искам нещата да се случват по най-добрия начин

Новият шеф на щангите Асен Златев: Искам нещата да се случват по най-добрия начин

15 Декември, 2025 19:59 645 3

  • асен златев-
  • вдигане на тежести-
  • федерация-
  • президент

Президентът на федерацията по вдигане на тежести вярва, че от следващата година работата на новото ръководство ще започне да си проличава

Новият шеф на щангите Асен Златев: Искам нещата да се случват по най-добрия начин - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новоизбраният президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златов заяви, че иска нещата в родните щанги да се случват по най-добрия начин и вярва, че от следващата година работата на новото ръководство ще започне да си проличава, предаде sportal.bg.

"Свикнали сме на трудности. Никога не е било лесно. Предполагам, че ще направим нещата по най-добрия начин. Мисля, че от следващата година ще започне да си проличава новият начин на работа и да бъдем в медиите само за положителни действия, положителни дейности и положително говорене", сподели Златев след края на извънредното общо събрание на федерацията, на което бе решено той да оглави родните шанги.

"Трябва да осигурим подготовка на националните отбори и на клубовете, трябва да се оправим с финансите. Сега разбираме, че въобще не е цветущо финансовото състояние и не е кой знае колко по-добре, отколкото беше преди една година", добави олимпийският шампион от Игрите в Москва през 1980 година.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 срам голям

    2 0 Отговор
    И новият президент благодари на шиши ,че той е спасил щангите с пари които е изкарал с пот на челото , защото държавата е напълно погълната от мафията !

    20:11 15.12.2025

  • 2 станкъ простата утка

    0 0 Отговор
    упрайх бурбътъ

    20:29 15.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ