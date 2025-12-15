Лудогорец е последният четвъртфиналист за Купата на България

Лудогорец се наложи с 3:1 като гост над Септември и стана последният 1/4-финалист в турнира за Купата на България, предаде Топспорт.

Въпреки категоричния резултат, головете на шампионите бяха донякъде резултат на случайности, докато домакините владееха инициативата и организираха повече атаки през цялата среща.

Разградчани поведоха в резултата още в 7-ата минута. Ерик Маркус центрира отдясно в наказателното поле, където Себастиян Уейд не реагира убедително и Квадво Дуа прати топката в опразнената врата.

Само четири минути по-късно Лудогорец удвои аванса си. Сон изведе Ерик Маркус очи в очи с вратаря Владимир Иванов, който бе излязъл да го пресрещне, и той хладнокръвно реализира за 0:2.

През първото полувреме Септември имаше повече инициативата, опитвайки се да организира атаки и да застраши вратата на гостите. Александър Джамов изпусна възможност в 5-ата минута, а Очай и Фонтейн също имаха шансове, които не успяха да реализират. Серджио Падт допусна сериозна грешка след четвърт час игра, но съотборниците му го покриха и Септември не успя да намали изоставането си.

След подновяването на играта Бертран Фурие уцели напречната греда, а малко по-късно Квадво Дуа се разписа за втори път след асистенция на Ерик Маркус, за да оформи 0:3. Ерик Маркус също опита удар, който срещна страничния стълб.

Септември успя да върне едно попадение в 77-ата минута. Стоян Стоичков нахлу в наказателното поле и прати центрираната от Джамов топка в далечния ъгъл за 1:3, показвайки, че усилията на домакините не останаха незабелязани.

Треньорът на Септември Славко Матич получи жълт картон в 69-ата минута за реплика към главния арбитър, а домакините продължиха да търсят попадение до края на мача, като Виктор Очаи и Николас Фонтейн отправиха опасни удари, отразени от Серджио Падт.

В крайна сметка Лудогорец показа ефективност в завършващите действия, като се възползва от грешки в защитата на Септември и контраатаките си, за да се класира за следващата фаза на турнира.