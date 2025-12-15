Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец е последният четвъртфиналист за Купата на България

Лудогорец е последният четвъртфиналист за Купата на България

15 Декември, 2025 20:24, обновена 15 Декември, 2025 19:29 666 3

  • лудогорец-
  • септември-
  • купа на българия

Разградските "орли" спечелиха срещу Септември в столицата с 3:1

Лудогорец е последният четвъртфиналист за Купата на България - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лудогорец се наложи с 3:1 като гост над Септември и стана последният 1/4-финалист в турнира за Купата на България, предаде Топспорт.

Въпреки категоричния резултат, головете на шампионите бяха донякъде резултат на случайности, докато домакините владееха инициативата и организираха повече атаки през цялата среща.

Разградчани поведоха в резултата още в 7-ата минута. Ерик Маркус центрира отдясно в наказателното поле, където Себастиян Уейд не реагира убедително и Квадво Дуа прати топката в опразнената врата.

Само четири минути по-късно Лудогорец удвои аванса си. Сон изведе Ерик Маркус очи в очи с вратаря Владимир Иванов, който бе излязъл да го пресрещне, и той хладнокръвно реализира за 0:2.

През първото полувреме Септември имаше повече инициативата, опитвайки се да организира атаки и да застраши вратата на гостите. Александър Джамов изпусна възможност в 5-ата минута, а Очай и Фонтейн също имаха шансове, които не успяха да реализират. Серджио Падт допусна сериозна грешка след четвърт час игра, но съотборниците му го покриха и Септември не успя да намали изоставането си.

След подновяването на играта Бертран Фурие уцели напречната греда, а малко по-късно Квадво Дуа се разписа за втори път след асистенция на Ерик Маркус, за да оформи 0:3. Ерик Маркус също опита удар, който срещна страничния стълб.

Септември успя да върне едно попадение в 77-ата минута. Стоян Стоичков нахлу в наказателното поле и прати центрираната от Джамов топка в далечния ъгъл за 1:3, показвайки, че усилията на домакините не останаха незабелязани.

Треньорът на Септември Славко Матич получи жълт картон в 69-ата минута за реплика към главния арбитър, а домакините продължиха да търсят попадение до края на мача, като Виктор Очаи и Николас Фонтейн отправиха опасни удари, отразени от Серджио Падт.

В крайна сметка Лудогорец показа ефективност в завършващите действия, като се възползва от грешки в защитата на Септември и контраатаките си, за да се класира за следващата фаза на турнира.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бащата на някаква Саяна

    1 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:36 15.12.2025

  • 2 бял ден

    0 0 Отговор
    да не видят

    20:00 15.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ