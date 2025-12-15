Новини
Григор Димитров остава 44-ти в света

Григор Димитров остава 44-ти в света

15 Декември, 2025

Сред българите Илиян Радулов е отстъпил 48 места и вече е на 668-и

Григор Димитров остава 44-ти в света - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първата ни ракета в тениса Григор Димитров запази своята 44-а позиция в световната ранглиста и през тази седмица, предаде Топспорт.

Застоят е напълно логичен, като в момента не се провеждат големи турнири и е свободно време за елитните състезатели.

Няма нито една промяна в Топ 100 на подреждането. Сред българите Илиян Радулов е отстъпил 48 места и вече е на 668-и, като е загубил 9 точки от актива си.

Новият сезон в началото на новата години с турнирите в Бризбейн и Аделаида, като следва Отритото първенство на Австралия, което стартира още на 12 януари с квалификационните мачове и ще продължи до 1 февруари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    2 0 Отговор
    А.. сайдер се нарича такъв человек

    21:43 15.12.2025

  • 2 Опааа

    3 0 Отговор
    Тоя вече е история!

    21:50 15.12.2025

  • 3 Мдаа!🤔

    2 0 Отговор
    Време е да се пенсионира, да си гледа старините и болежките!🤕

    22:07 15.12.2025

