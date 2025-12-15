Григор Димитров остава 44-ти в света

Първата ни ракета в тениса Григор Димитров запази своята 44-а позиция в световната ранглиста и през тази седмица, предаде Топспорт.

Застоят е напълно логичен, като в момента не се провеждат големи турнири и е свободно време за елитните състезатели.

Няма нито една промяна в Топ 100 на подреждането. Сред българите Илиян Радулов е отстъпил 48 места и вече е на 668-и, като е загубил 9 точки от актива си.

Новият сезон в началото на новата години с турнирите в Бризбейн и Аделаида, като следва Отритото първенство на Австралия, което стартира още на 12 януари с квалификационните мачове и ще продължи до 1 февруари.