Приключи противоречивото турне на Лео Меси в Индия

Цветни конфети се изсипаха върху Лионел Меси, след като той завърши противоречивата си обиколка на четири града в Индия. Визитата на аржентинската суперзвазда приключи на стадион „Арун Джайтли“ в Ню Делхи, където индийски почитатели, изпълнили трибуните, скандираха до пресипване по време на половинчасовата му поява.

Индия за кратко остави настрана манията си по крикета и изпадна в „месимания“, след като осемкратният носител на „Златната топка“ пристигна късно в петък с хиляди фенове, чакащи пред летището в Калкута. Събитието в събота в Калкута обаче се превърна в хаос, като разгневени фенове нахлуха на терена, след като Меси се появи едва за кратко на събитието. Главният организатор беше задържан от полицията.

Събитията в Хидерабад и Бомбай с участието на 38-годишния Меси и неговите съотборници от Интер Маями Луис Суарес и Родриго де Пол преминаха без проблеми, всичко бе по план и в Делхи.

Триото се разхождаше по терена, като от време на време риташе топки към препълнените трибуни.

„За нас беше сбъдната мечта да го видим от плът и кръв“, каза пред Ройтерс един от феновете, който присъства на събитието заедно със съпругата си и двамата си сина.

„Пътувахме до Русия за Световното първенство през 2018 г., но не успяхме да си вземем билети за нито един от мачовете на Аржентина там. Поне видяхме Меси тук“, каза фенът, чието цялото семейство се появи с аржентински екипи.

Крикетът обаче успя да се промъкне в събитието.

Меси, Суарес и Де Пол получиха екипи на индийския отбор по крикет от председателя на Международния съвет по крикет Джей Шах, заедно с билети за Световното първенство по крикет Twenty20 догодина в Индия и Шри Ланка.