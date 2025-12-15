Звездата на Спартак Варна Бернардо Коуто подписа с ЦСКА 1948

Ръководството на ЦСКА 1948 осъществи първи зимен трансфер, предае Топспорт, позовавайки се на Спортал.

По-рано днес атакуващият халф на Спартак Варна Бернардо Коуто е сложил подписа си под договор с клуба.

Контрактът на португалския футболист с "червените" от Бистрица е за срок от три години.

В началото на зимната подготовка към отбора на Иван Стоянов трябва да се присъедини и германският полузащитник Флориан Кребс.

Той беше постигнал договорка с тима още през есента, но трябваше да завърши сезона с досегашния му отбор Интер Турку, който спечели титлата на Финландия в края на октомври.