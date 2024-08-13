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Спортът по ТВ във вторник (13 август)

13 Август, 2024 07:29 305 0

Спортът по ТВ във вторник (13 август)

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  • тенис

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ във вторник (13 август) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

10.30 Колоездене: Тур дьо Франс, втори етап, жени - Евроспорт 1

16.30 Колоездене: Тур дьо Франс, трети етап, жени - Евроспорт 1

18.00 Футбол Втора лига: „Добруджа“ - „Несебър“ - Диема спорт

18.00 Тенис: турнир в Синсинати - МАХ Спорт 1

20.00 Волейбол: Турция – България (под 20 г.) - МАХ Спорт 2

21.00 Футбол: „Лудогорец“ - „Карабах“ - Диема спорт 2

22.00 Футбол: „Шефийлд Юнайтед“ - „Рексъм“ . Диема спорт 3

01.00 Футбол: „Гремио“ - „Флуминензе“ - МАХ Спорт 4


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