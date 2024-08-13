Спортът по ТВ във вторник (13 август)

10.30 Колоездене: Тур дьо Франс, втори етап, жени - Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Тур дьо Франс, трети етап, жени - Евроспорт 1
18.00 Футбол Втора лига: „Добруджа“ - „Несебър“ - Диема спорт
18.00 Тенис: турнир в Синсинати - МАХ Спорт 1
20.00 Волейбол: Турция – България (под 20 г.) - МАХ Спорт 2
21.00 Футбол: „Лудогорец“ - „Карабах“ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: „Шефийлд Юнайтед“ - „Рексъм“ . Диема спорт 3
01.00 Футбол: „Гремио“ - „Флуминензе“ - МАХ Спорт 4
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА