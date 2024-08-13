Спортът по ТВ във вторник (13 август)

Треньорът на ансамбъла ни по художествена гимнастика - Весела Димитрова: Оставам и за Олимпиадата в Лос Анджелис

Треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика - Весела Димитрова, говори след завръщането си на българска земя от XXIII Летни олимпийск ...