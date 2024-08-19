Резултати от 5-и кръг във Втора лига

Резултати от мачовете до момента във Втара лига:
ЦСКА II София - Пирин Благоевград 0:1
Спартак Плевен - Фратрия 0:0
Несебър - Спортист Своге 2:1
Янтра Габрово - Дунав Русе 2:1
Беласица Петрич - Локомотив Горна Оряховица 2:1
Струмска слава Радомир - Марек Дупница 1:1
Лудогорец II Разград - Добруджа Добрич 1:1
днес 18:00 ч.
Миньор Перник - ЦСКА 1948 II
Ботев II Пловдив - Етър Велико Търново
20 август, вторник, 19:30 ч.
Монтана - Ловеч - пряко по Диема спорт
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