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Резултати от 5-и кръг във Втора лига

19 Август, 2024 17:04 199 0

Резултати от 5-и кръг във Втора лига

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  • марек-
  • спартак плевен-
  • янтра габрово-
  • монтана

Днес предстоят още два мача

Резултати от 5-и кръг във Втора лига - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от мачовете до момента във Втара лига:

ЦСКА II София - Пирин Благоевград 0:1
Спартак Плевен - Фратрия 0:0
Несебър - Спортист Своге 2:1
Янтра Габрово - Дунав Русе 2:1
Беласица Петрич - Локомотив Горна Оряховица 2:1
Струмска слава Радомир - Марек Дупница 1:1
Лудогорец II Разград - Добруджа Добрич 1:1

днес 18:00 ч.
Миньор Перник - ЦСКА 1948 II
Ботев II Пловдив - Етър Велико Търново

20 август, вторник, 19:30 ч.
Монтана - Ловеч - пряко по Диема спорт


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