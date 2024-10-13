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Станаха ясни всички двойки от първия кръг за Купата

13 Октомври, 2024 18:05 984 0

Станаха ясни всички двойки от първия кръг за Купата

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Ето ги мачовете от 1/16-финалите на надпреварата

Станаха ясни всички двойки от първия кръг за Купата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортист Своге - Ботев (Враца)

Фратрия - Берое

Академик (Свищов) - Славия

Дунав - Хебър

Янтра Габрово - Локомотив (София)

Пирин (Благоевград) - Левски

Кюстендил - Черно море

Черноломец (Попово) - Лудогорец

Саяна - Спартак (Варна)

Беласица - ЦСКА 1948

Локомотив (Мездра) - Септември (София)

Розова долина - Арда (Кърджали)

Черноморец (Бургас) - Локомотив (Пловдив)

Добруджа - ЦСКА - София

Миньор (Перник) - Ботев (Пловдив)

Оборище Панагюрище - Крумовград


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