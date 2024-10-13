Станаха ясни всички двойки от първия кръг за Купата

Спортист Своге - Ботев (Враца)
Фратрия - Берое
Академик (Свищов) - Славия
Дунав - Хебър
Янтра Габрово - Локомотив (София)
Пирин (Благоевград) - Левски
Кюстендил - Черно море
Черноломец (Попово) - Лудогорец
Саяна - Спартак (Варна)
Беласица - ЦСКА 1948
Локомотив (Мездра) - Септември (София)
Розова долина - Арда (Кърджали)
Черноморец (Бургас) - Локомотив (Пловдив)
Добруджа - ЦСКА - София
Миньор (Перник) - Ботев (Пловдив)
Оборище Панагюрище - Крумовград
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