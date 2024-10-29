Спортът по ТВ във вторник (29 октомври)

12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 2
12.00 Колоездене: Тур дьо Франс, презентация на маршрута, мъже Евроспорт 1
13.30 „Добруджа“ - ЦСКА Диема спорт
17.00 „Монтана“ - „Славия“ Диема спорт
19.00 „Лайпциг“ - „Санкт Паули“ Нова спорт
19.00 „Аугсбург“ - „Шалке“ Диема спорт 2
19.00 „Байер“ - „Елверсберг“ Диема спорт 3
19.00 Волейбол, „Дунав“ - „Левски“ МАХ Спорт 2
19.00 Борба, световно първенство (класически стил, финали) БНТ 3
19.30 „Каляри“ - „Болоня“ МАХ Спорт 3
20.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
21.15 Баскетбол, „Олимпиакос“ - „Реал“ МАХ Спорт 4
21.45 „Милан“ - „Наполи“ МАХ Спорт 3
21.45 „Волфсбург“ - „Борусия“ (Д) Диема спорт 3
21.45 „Щутгарт“ - „Кайзерслаутерн“ Нова спорт
21.45 „Саутхемптън“ - „Стоук“ Диема спорт
22.00 „Брентфорд“ - „Шефийлд Уензди“ Диема спорт 2
22.00 „Абърдийн“ - „Рейнджърс“ Ринг
22.00 Баскетбол, „Болоня“ - „Байерн“ МАХ Спорт 2
01.30 НХЛ, „Вашингтон“ - „Ню Йорк“ МАХ Спорт 2
01.30 НБА, „Минесота“ - „Далас“ Диема спорт 2
02.30 „Ривър Плейт“ - „Атлетико Минейро“ МАХ Спорт 4
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