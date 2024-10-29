Спортът по ТВ във вторник (29 октомври)

Христо Стоичков трябваше да връчи наградата за "Най-добър треньор", но и Карло Анчелоти не се появи на церемонията

Христо Стоичков стана част от церемонията по връчването на "Златната топка" в Париж. Камата се появи на сцената, за да връчи наградата &bdqu ...