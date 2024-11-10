12.30 „Хебър“ - ЦСКА 1948 - Диема спорт
13.00 Баскетбол, „Черно море“ - „Спартак“ (Пл) - МАХ Спорт 2
13.15 „Алмере“ - „Фейенорд“ - Ринг
13.30 „Аталанта“ - „Удинезе“ - МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, „Реал“ - „Гран Канария“ - Диема спорт 2
13.30 Баскетбол, „Жирона“ - „Билбао“ - Нова спорт
13.30 Снукър: Международен шампионат, финал - Евроспорт 1
14.40 Колокрос: Трофей Кортрайк, жени - Евроспорт 2
15.00 ЦСКА - „Крумовград“ - Диема спорт
15.00 „Бетис“ - „Селта“ - МАХ Спорт 4
15.00 Тенис, турнир в Торино - МАХ Спорт 1
15.30 „Твенте“ - „Аякс“ - Ринг
16.00 „Рома“ - „Болоня“ - МАХ Спорт 3
16.00 „Манчестър Юнайтед“ - „Лестър“ - Диема спорт 2
16.00 „Нотингам“ - „Нюкасъл“ - Диема спорт 3
16.00 „Тотнъм“ - „Ипсуич“ - Нова спорт
16.30 НФЛ, „Каролина“ - „Ню Йорк“ - МАХ Спорт 2
17.15 „Майорка“ - „Атлетико“ - МАХ Спорт 4
17.20 „Килмарнък“ - „Селтик“ - Ринг
17.30 „Спартак“ - „Лудогорец“ - Диема спорт
18.00 Волейбол, „Левски“ - ЦСКА БНТ 3
18.30 „Челси“ - „Арсенал“ - Диема спорт 2
18.30 „Щутгарт“ - „Айнтрахт“ - Диема спорт 3
19.00 „Монца“ - „Лацио“ - МАХ Спорт 3
19.00 „Рейнджърс“ - „Хартс“ - Ринг
19.00 Волейбол, „Тренто“ - „Верона“ - МАХ Спорт 1
19.30 „Валядолид“ - „Атлетик“ - МАХ Спорт 4
19.30 Баскетбол, „Рио Бреагон“ - „Барселона“ - Нова спорт
20.30 „Хайденхайм“ - „Волфсбург“ - Диема спорт 3
20.30 ПАОК - „Олимпиакос“ - Диема спорт
20.45 „Брага“ - „Спортинг“ - Ринг
21.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип - Евроспорт 2
21.30 Тенис, турнир в Торино - МАХ Спорт 1
21.45 „Интер“ - „Наполи“ - МАХ Спорт 3
21.45 „Лион“ - „Сент Етиен“ - Диема спорт 2
22.00 „Реал Сосиедад“ - „Барселона“ - МАХ Спорт 4
22.00 Наскар, състезание в Аризона - МАХ Спорт 2
22.30 НБА, „Милуоки“ - „Бостън“ - Диема спорт 3
22.45 „Бенфика“ - „Порто“ - Ринг
23.30 НФЛ, „Далас“ - „Филаделфия“ - МАХ Спорт 1
10 Ноември, 2024 10:26 779 1
Спортът по ТВ в неделя (10 ноември)
Ето какво може да гледате днес
12.30 „Хебър“ - ЦСКА 1948 - Диема спорт
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грозев е еничарин
10:43 10.11.2024