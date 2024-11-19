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ЦСКА - Лудогорец ще бъде свирен от Георги Кабаков

19 Ноември, 2024 20:23 203 4

ЦСКА - Лудогорец ще бъде свирен от Георги Кабаков

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Мачът е от 16-ия кръг в efbet Лига

ЦСКА - Лудогорец ще бъде свирен от Георги Кабаков - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийските назначения за 16-ия кръг в efbet Лига. Георги Кабаков ще ръководи дербито на кръга между ЦСКА и Лудогорец.

22 ноември 2024 г., петък, 17:00 ч.
Спартак 1918 - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Георги Генов Нарлев

23 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Радан Василев Мирянов

23 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Ботев Враца
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Стефан Апостолов Апостолов

23 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ФК Локомотив 1929
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Волен Валентинов Чинков
СН: Петър Стоянов Петров

24 ноември 2024 г., неделя, 12:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Септември Сф
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Станислав Георгиев Тодоров

24 ноември 2024 г., неделя, 14:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Никола Петров Джугански

24 ноември 2024 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Волен Валентинов Чинков
СН: Валентин Желев Добрев

25 ноември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Крумовград
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Крум Добринов Стоилов


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Белия ВЪЛК

    2 1 Отговор
    Дано Има Спортсменство не и Хулиганщини✌

    20:28 19.11.2024

  • 2 Червената шапчица

    2 1 Отговор
    Българският Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) представи изкуствен интелект (ИИ) от ново поколение, създаден да работи на български език. По този начин страната ни стана първата държава, която разполага с изкуствен интелект на толкова високо технологично ниво на собствения ѝ език, създаден от научна организация с държавно финансиране. - ха ха ха - с държавно финансиране. ... защо с с държавно финансиране. ...

    Коментиран от #3

    20:28 19.11.2024

  • 3 Белия ВЪЛК

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Червената шапчица":

    госпожице или госпожо Извинявайте но има ли Бг Икономика ИТ Специалисти нищо лично

    20:39 19.11.2024

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    0 : 2 Честито!

    20:44 19.11.2024

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