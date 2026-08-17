Гълъб Донев се ангажира да защити държавния дял в Пловдивския панаир

Министърът на финансите Гълъб Донев се ангажира да защити държавния интерес в Пловдивския панаир, съобщиха от ведомството.
"Със заявление от 17.08.2026 г. до Върховния касационен съд министърът на финансите, като представител на държавата на основание чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, потвърди в защита на държавния интерес всички процесуални действия, извършени от министъра на икономиката и индустрията, по делото за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер – носител на правата върху 29% от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД", посочват от финансовото министерство.
Припомняме, че от "Демократична България" и от "Продължаваме промяната" алармираха, че ако Донев не поддържа линията на предшественика си по делото, 79% от панаира ще се окажат под контрола на бизнесмена Георги Гергов, а държавата ще е безгласна буква.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разбира се
17:42 17.08.2026
2 Винаги готов
17:43 17.08.2026
3 Какъв
17:45 17.08.2026
4 неохотно заявление
17:51 17.08.2026
5 Гълъб парашутист
17:53 17.08.2026
6 Защо не вземе да защити
Коментиран от #20
17:54 17.08.2026
7 Госあ
Коментиран от #14
17:59 17.08.2026
8 Нека да Ви кажа и на Управляващите и ва
1. БГ Държавата е превърната в Open Face Prison, влезте в който и да е Магазин за да разберете че сте наглеждан и третиран като Опасен Престъпник и Крадец.
2. Влезте в което и да е увеселително Заведение за да почувствате вниманието на Охраната.
3. МВР и Полиция са точно толкова да са усърдни спират да изискват Документи без Причина от Минувачите в Метрото.
4. КАТ могат да спират Автомобили без причина и да изискват документи, да правят тестове за Алкохол, без причина и нарушение от гражданите.
4. Само и единствено Общество което е загубило чувство за чест, може да бъде тренирано от себеподобните по този начин.
Представете си че по Света има Молове и Магазини без Охрана и когато отидете на Бар, няма Охрана а в случай, ще бъде извикана Полиция?
"От Комунистическа България е сътворена Полицейска Държава където всеки гражданин и навсякъде е разглеждан като потенциален престъпник. Което е и дефиницията на Open Face Prison, за разлика от Затвор с право на труд и медицинско обслужване по времето на Соца, сега медицинското обслужване се заплаща.
" Сега си представете че по Света има Магазини и Молове без Охрана и Полиция която не Ви третира като потенциален Престъпник и това б
18:01 17.08.2026
9 Те не могат да се оправят
18:01 17.08.2026
10 Престъпник и това без причина?
Това е Примитивна Форма на Обществена Формация наложена със сила от Управляващи и Опозиция докато и едните и другите се занимават с вашите Емоционално Състояние и ви наливат с Омраза към един друг.
Последен пост, България е неспасяема Сбогом и на Добър Час.
18:03 17.08.2026
11 ГЪЛЪБ И РУМЕН
18:04 17.08.2026
12 Даа...
Днес 17,08,26 г. от 19:00 ч.
Панаирът е на пловдивчани, НЕ на олигарсите!
Община Пловдив
18:04 17.08.2026
13 Факт
18:06 17.08.2026
14 Копейкин Костя
До коментар #7 от "Госあ":А защо правителството на президента-солнце Радьев сключи 13 годишен договор с Боташ? И защо премиер Радьев отказва да публикува споразумението с Турция за да видим какво е обещал на Ердоган срещу 15 месечно замразяване на плащанията към Боташ?
18:08 17.08.2026
15 4567
18:08 17.08.2026
16 Цвете
18:09 17.08.2026
17 Управата и Опозицията в БГ Държавата
Тежестта на работещият Ганчо от 8:00 до не нам кога си е че Един Работник трябва да изкарва Заплатата Колониалната БГ Администрация и на Сополивата БГ Опозиция, на Четири Пенсионера Пенсиите и на Търтеите от Охраната Заплатите, с такава Икономическа Уредба България, Ганчо и Семейство никога няма да си стъпят на краката.
Младите все така ке се отправят към Терминал Две с Еднопосочен Билет и Мечти да се устроят някъде другаде.
18:11 17.08.2026
18 Нека да си
Коментиран от #19
18:13 17.08.2026
19 ОФФФ
До коментар #18 от "Нека да си":Прогресивния зелен чорам към тази дупка ни е подкарал!
18:15 17.08.2026
20 Гълъба
До коментар #6 от "Защо не вземе да защити":Обещавам да го построя ама до 80 години. Ти и за може и да не го видим завършен по стар български обичай.
18:20 17.08.2026
21 С какво
18:21 17.08.2026