Гълъб Донев се ангажира да защити държавния дял в Пловдивския панаир

Министърът на финансите Гълъб Донев се ангажира да защити държавния интерес в Пловдивския панаир, съобщиха от ведомството.

"Със заявление от 17.08.2026 г. до Върховния касационен съд министърът на финансите, като представител на държавата на основание чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, потвърди в защита на държавния интерес всички процесуални действия, извършени от министъра на икономиката и индустрията, по делото за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер – носител на правата върху 29% от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД", посочват от финансовото министерство.

Припомняме, че от "Демократична България" и от "Продължаваме промяната" алармираха, че ако Донев не поддържа линията на предшественика си по делото, 79% от панаира ще се окажат под контрола на бизнесмена Георги Гергов, а държавата ще е безгласна буква.