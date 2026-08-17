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Гълъб Донев се ангажира да защити държавния дял в Пловдивския панаир

Гълъб Донев се ангажира да защити държавния дял в Пловдивския панаир

17 Август, 2026 17:41 608 21

  • гълъб донев-
  • пловдивски панаир

Припомняме, че от "Демократична България" и от "Продължаваме промяната" алармираха, че ако Донев не поддържа линията на предшественика си по делото, 79% от панаира ще се окажат под контрола на бизнесмена Георги Гергов, а държавата ще е безгласна буква

Гълъб Донев се ангажира да защити държавния дял в Пловдивския панаир - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на финансите Гълъб Донев се ангажира да защити държавния интерес в Пловдивския панаир, съобщиха от ведомството.

"Със заявление от 17.08.2026 г. до Върховния касационен съд министърът на финансите, като представител на държавата на основание чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, потвърди в защита на държавния интерес всички процесуални действия, извършени от министъра на икономиката и индустрията, по делото за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер – носител на правата върху 29% от капитала на "Международен панаир Пловдив" АД", посочват от финансовото министерство.

Припомняме, че от "Демократична България" и от "Продължаваме промяната" алармираха, че ако Донев не поддържа линията на предшественика си по делото, 79% от панаира ще се окажат под контрола на бизнесмена Георги Гергов, а държавата ще е безгласна буква.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбира се

    5 2 Отговор
    като остави 49% за държавата.

    17:42 17.08.2026

  • 2 Винаги готов

    10 1 Отговор
    Запекаче да ти обещае, безценно!

    17:43 17.08.2026

  • 3 Какъв

    10 3 Отговор
    хищен лукав поглед само има "защитника" !

    17:45 17.08.2026

  • 4 неохотно заявление

    4 1 Отговор
    Ако крайния срок не е спазен, то би бил аргумент за съдебен отказ.

    17:51 17.08.2026

  • 5 Гълъб парашутист

    10 3 Отговор
    Ще го въртимще го сучим,но пак ще намерим начин да подарим на нашия прогресивен другар акциите!

    17:53 17.08.2026

  • 6 Защо не вземе да защити

    7 4 Отговор
    Държавните интереси за построяване на автомагистрала Черно море и за беге акваторията на Черно море ?!?

    Коментиран от #20

    17:54 17.08.2026

  • 7 Госあ

    6 3 Отговор
    А защо не припомните, как и кога държавата се оказва с 29% дял? М? Че не помня! Не е заради генерал Румен Радев със сигурност! Нали така?! Че голем тролски вой беше

    Коментиран от #14

    17:59 17.08.2026

  • 8 Нека да Ви кажа и на Управляващите  и ва

    2 1 Отговор
    Нека да Ви кажа и на Управляващите  и на така наречената Опозиция какво Установяват, изброявам по ред за да може редовият Ганчо който се бъхте от 8:00 до не нам кое си време да разбере в какво Общество и какви Управляващи и Опозиция има?

    1. БГ Държавата е превърната в Open Face Prison, влезте в който и да е Магазин за да разберете че сте наглеждан и третиран като Опасен Престъпник и Крадец.

    2. Влезте в което и да е увеселително Заведение за да почувствате вниманието на Охраната.

    3. МВР и Полиция са точно толкова да са усърдни спират да изискват Документи без Причина от Минувачите в Метрото.

    4. КАТ могат да спират Автомобили без причина и да изискват документи, да правят тестове за Алкохол, без причина и нарушение от гражданите.

    4. Само и единствено Общество което е загубило чувство за чест, може да бъде тренирано от себеподобните по този начин.

    Представете си че по Света има Молове и Магазини без Охрана и когато отидете на Бар, няма Охрана а в случай, ще бъде извикана Полиция?

    "От Комунистическа България е сътворена Полицейска Държава където всеки гражданин и навсякъде е разглеждан като потенциален престъпник. Което е и дефиницията на Open Face Prison, за разлика от Затвор с право на труд и медицинско обслужване по времето на Соца, сега медицинското обслужване се заплаща.
    "  Сега си представете че по Света има Магазини и Молове без Охрана и Полиция която не Ви третира като потенциален Престъпник и това б

    18:01 17.08.2026

  • 9 Те не могат да се оправят

    5 1 Отговор
    С българските чорбаджии че ще се оправят с турските мастити бизнесмени . Проклетия Боташ по добре да му платят неустойките от колкото да отварят нови проекти. Защото неустойките така и така ще ги плащат. Няма нужда от нови проекти.

    18:01 17.08.2026

  • 10 Престъпник и това без причина?   

    2 0 Отговор
    Престъпник и това без причина?   "Нека да Ви кажа и на Управляващите"

    Това е Примитивна Форма на Обществена Формация наложена със сила от Управляващи и Опозиция докато и едните и другите се занимават с вашите Емоционално Състояние и ви наливат с Омраза към един друг.
    Последен пост, България е неспасяема Сбогом и на Добър Час.

    18:03 17.08.2026

  • 11 ГЪЛЪБ И РУМЕН

    4 2 Отговор
    Какви са ми защитници, ама на мафията и кражбите.

    18:04 17.08.2026

  • 12 Даа...

    3 0 Отговор
    Сигурно няма нищо общо с организирания днес протест ...

    Днес 17,08,26 г. от 19:00 ч.
    Панаирът е на пловдивчани, НЕ на олигарсите!
    Община Пловдив

    18:04 17.08.2026

  • 13 Факт

    5 2 Отговор
    Прогресивните за 100 дена биха всички рекорди по корупция на тиквата и прасето!

    18:06 17.08.2026

  • 14 Копейкин Костя

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    А защо правителството на президента-солнце Радьев сключи 13 годишен договор с Боташ? И защо премиер Радьев отказва да публикува споразумението с Турция за да видим какво е обещал на Ердоган срещу 15 месечно замразяване на плащанията към Боташ?

    18:08 17.08.2026

  • 15 4567

    2 1 Отговор
    Защо гълъба, копринката ще се справи по-добре?

    18:08 17.08.2026

  • 16 Цвете

    2 1 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ " ПРИТЕЖАВАТ " 29 % ОТ ПАНАИРА В ПЛОВДИВ, А ЕДИН Е СОБСТВЕНИК НА 79 % ??????? И ТОЙ Е ТОЗИ, КОЙТО Е СЪЩО В " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ "? ЕТО В КАКВА ПРАВОВА ДЪРЖАВА ЖИВЕЕМ. МАФИЯТА НАИСТИНА СИ ИМА ДЪРЖАВА. И ОТ КОИ Е ТОЗИ, БКП, А ДНЕС БСП?????? И ОТ КЪДЕ СТАРТИРА ПРОВАЛА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ОТ БКП.

    18:09 17.08.2026

  • 17 Управата и Опозицията в БГ Държавата

    0 0 Отговор
    са Колониални Чеда, захранвани с идеи и пари от вън.

    Тежестта на работещият Ганчо от 8:00 до не нам кога си е че Един Работник трябва да изкарва Заплатата Колониалната БГ Администрация и на Сополивата БГ Опозиция, на Четири Пенсионера Пенсиите и на Търтеите от Охраната Заплатите, с такава Икономическа Уредба България, Ганчо и Семейство никога няма да си стъпят на краката.
    Младите все така ке се отправят към Терминал Две с Еднопосочен Билет и Мечти да се устроят някъде другаде.

    18:11 17.08.2026

  • 18 Нека да си

    0 0 Отговор
    припомним "дупката" във Варна.

    Коментиран от #19

    18:13 17.08.2026

  • 19 ОФФФ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нека да си":

    Прогресивния зелен чорам към тази дупка ни е подкарал!

    18:15 17.08.2026

  • 20 Гълъба

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Защо не вземе да защити":

    Обещавам да го построя ама до 80 години. Ти и за може и да не го видим завършен по стар български обичай.

    18:20 17.08.2026

  • 21 С какво

    0 0 Отговор
    и как се ангажира другарина ? С хвърчащи приказки без стойност ! Тия наистина смятат , че българското общество или част от него , клъвнала по изборите , още кълве .

    18:21 17.08.2026

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