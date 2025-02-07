Първа лига се подновява днес /ПРОГРАМА/

Кремъл: Русия и САЩ все още не са започнали да обсъждат евентуална среща между Тръмп и Путин

Руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп все още не са обсъждали възможността за среща, съобщи Си Ен Ен, позовавайки се ...