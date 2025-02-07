Първа лига се подновява днес /ПРОГРАМА/

7 февруари, петък, 17:30 ч
Арда Кърджали - Спартак Варна
8 февруари, събота, 12:30 ч
Септември София - Ботев Враца
8 февруари, събота, 15:00 ч
Черно море Варна - Локомотив Пловдив
8 февруари, събота, 17:30 ч
Славия - ЦСКА
9 февруари, неделя, 12:00 ч
ЦСКА 1948 - Локомотив София
9 февруари , неделя, 14:30 ч
Ботев Пловдив - Хебър Пазарджик
9 февруари, неделя, 17:15 ч
Левски - Лудогорец Разград
10 февруари, понеделник, 17:30 ч
Берое Стара Загора - Крумовград
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1 Левски 1914
08:28 07.02.2025