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Първа лига се подновява днес /ПРОГРАМА/

Първа лига се подновява днес /ПРОГРАМА/

7 Февруари, 2025 08:26 447 1

  • първа лига-
  • кръг-
  • футбол-
  • левски-
  • цска-
  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив-
  • лудогорец-
  • черно море-
  • берое

Арда и Спартак Варна започват първи

Първа лига се подновява днес /ПРОГРАМА/ - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

7 февруари, петък, 17:30 ч
Арда Кърджали - Спартак Варна


8 февруари, събота, 12:30 ч
Септември София - Ботев Враца
8 февруари, събота, 15:00 ч
Черно море Варна - Локомотив Пловдив
8 февруари, събота, 17:30 ч
Славия - ЦСКА


9 февруари, неделя, 12:00 ч
ЦСКА 1948 - Локомотив София
9 февруари , неделя, 14:30 ч
Ботев Пловдив - Хебър Пазарджик
9 февруари, неделя, 17:15 ч
Левски - Лудогорец Разград


10 февруари, понеделник, 17:30 ч
Берое Стара Загора - Крумовград


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