Капакът на двигателя на Оливър Беарман излетя по време на бърза обиколка

Странен инцидент сполетя Оливър Беарман в края на първия половин час на последния тестов ден преди началото на сезона във Формула 1.

Британският пилот на Хаас точно беше излязал на пистата за малко по-бързи обиколки, когато част от капака на двигателя на неговия автомобил излетя на старт-финалната права. Това принуди Беарман да намали скоростта си и да се прибере в бокса с много ниско темпо.

За Хаас това не е първият подобен инцидент от началото на годината. Подобни излитане на панели от болида имаше и по време на шейкдауна, който американският отбор проведе на „Силвърстоун“ по-рано този месец.

Въпреки изхвърчалите части от колата на Беарман сесията не трябваше да бъде спирана с червен флаг, тъй като компоненти паднаха на тревата до старт-финалната права и бяха прибрани от един маршал, за което временно бяха показани жълти флагове.

More shots of that Haas engine cover that's been torn off - part of it is on the grass 👀#F1Testing #F1 pic.twitter.com/hxMnnezahe