Евертон Бала от Левски посрещна първороден син – Луан

Вълнуващи мигове изпълниха сърцето на един от ключовите играчи на Левски – Евертон Бала. Универсалният нападател, който често радва феновете на „сините“ с изявите си на терена, вече има още една причина за гордост и щастие извън футбола.

Неговата любима Луанда го дари с момченце, което носи красивото име Луан.

Новината за радостното събитие бе официално потвърдена от ръководството на Левски, които не пропуснаха да поздравят Бала и неговото семейство за новото попълнение.

Младият татко сподели, че се чувства на седмото небе и благодари за подкрепата на всички свои близки и съотборници.