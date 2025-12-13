Новини
Евертон Бала от Левски посрещна първороден син – Луан

13 Декември, 2025 23:04

Без съмнение, това събитие ще вдъхнови още повече футболиста да продължи да се раздава на зеления килим и да радва „синята“ общност

Евертон Бала от Левски посрещна първороден син – Луан - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващи мигове изпълниха сърцето на един от ключовите играчи на Левски – Евертон Бала. Универсалният нападател, който често радва феновете на „сините“ с изявите си на терена, вече има още една причина за гордост и щастие извън футбола.

Неговата любима Луанда го дари с момченце, което носи красивото име Луан.

Новината за радостното събитие бе официално потвърдена от ръководството на Левски, които не пропуснаха да поздравят Бала и неговото семейство за новото попълнение.

Младият татко сподели, че се чувства на седмото небе и благодари за подкрепата на всички свои близки и съотборници.


