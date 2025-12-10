Луис Хамилтън: Все още не мисля за следващия сезон

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън, в момента пилот на италианския конструктор Ферари, все още не мисли за следващия сезон във Формула 1, а вместо това е съсредоточен върху възстановяването и семейството си.

Хамилтън стартира 16-и в Гран при на Абу Даби и финишира на осмо място, след като приложи стратегия с две спирания в бокса. Преди това британецът катастрофира в третата свободна тренировка и бе елиминиран в първата квалификация за трети пореден път.

"Беше забавно да опитвам да настигна останалите. В задната част на колоната изобщо не е лесно и надпреварата за точки е тежка, но успяхме да направим правилната стратегия", каза той, цитиран на официалния уебсайт на Формула 1.

Целият сезон 2025 бе много труден за Хамилтън, не само Гран при на Абу Даби. Британецът спечели пол-позиция и спринта в Китай през март, но така и не успя да се качи на подиума на състезание на дълга дистанция. Той завърши сезона на шесто място с 86 точки зад съотборника си Шарл Льоклер, а Ферари финишира на четвърто място при отборите.

През следващия сезон Формула 1 ще смени регулациите и от Ферари ще се очаква повече, но Хамилтън все още не мисли за това.

"За момента все още нямам очаквания за следващата година. Не мисля за 2026, даже съм далеч от това. Сега е време за Коледа, за внимание към семейството ми и за възстановяване", каза още той.