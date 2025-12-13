Новини
Станишев: Никога не бих оставил страната в такава ситуация

13 Декември, 2025 23:14, обновена 13 Декември, 2025 22:23 700 16

  • сергей станишев-
  • бюджет-
  • политика-
  • правителство

Автоматично удължаване на бюджета няма да свърши работа, смята бившият премиер

Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Ако бях премиер, никога не бих оставил страната в такава ситуация. Това заяви в предаването "Говори сега" бившият министър-председател, лидeр на партията на европейските социалисти и на БСП Сергей Станишев.

"Аз смятам, че трябва политиците да умеят да носят отговорност, а оставката, в известен смисъл, е бягство от тази отговорност", каза Станишев.

По думите му се е създавало "илюзорно благосъстояние" за сметка на бъдещето на българските граждани.

"Искам да се обърна към всички политици. Последните години наблюдавах един процес на постоянно флиртуване с хората и бих казал подкупване. С щедри жестове, които нарушаваха финансовата дисциплина и ни докараха до този бюджет, който беше така широко отхвърлян и от експертите, а и от множеството на площада. Защото това създаваше едно илюзорно благосъстояние за сметка на нашето собствено бъдеще. За сметка на нов дълг, за сметка на големи дефицити. И това е доста опасно.

И искам да подчертая в това участваха всички партии, които са били на власт от 2020 година насам. И ГЕРБ, и ПП, и БСП, всичките. Няма невинни. Но никой не се е опитал да спре това нещо. И стигнахме дотам до година да се планират 20 милиарда лева нов дълг. Нали разбирате за какво става дума? И искам да подчертая още едно нещо, обръщайки се към партиите.

Виждам, че едни в момента тържествуват, други играят на сърдити, че не са разбрани и оценени, управляващите разбира се, че аз, ако бях премиер, никога не бих оставил страната в такава ситуация, преди влизане в еврото, с всички рискове, които произтичат, без бюджет, който да е работещ, който да осигурява стабилен преход, инструменти на правителството да се намеси и да защити хората, защото не е тайна - инфлацията тази година беше доста осезаема за всички. Достатъчно редовно да ходиш в магазин, за да виждаш как от седмица на седмица растяха цените на маса стоки, на повечето стоки."

Две неща са изкарали хората на улицата, каза още Станишев.

"Първо, разбира се, неприемането на тази арогантност на управляващите, което го каза и самият премиер. Между другото, когато подаваше оставка изглеждаше в някакъв смисъл облекчен. И това е послание към всички политици в момента. Да имат чувство за мярка и малко повече смирение. Защото, както казах вече, са навлезнали като че ли в предизборно говорене. Управляващите до сега казват - "И сега ще видите какво ще стане нас като ни няма, какъв хаос ще настъпи." А тези, които са опозиция, най-вече ПП-ДБ, които очакват, че те ще спечелят и те сигурно ще увеличат представителството си в резултат на протести, защото те бяха движещата политическа сила, наред с "Възраждане", че едва ли не автоматически ще дойде подкрепата. Ако се държат безотговорно, всички ще бъдат наказани.

Безотговорно значи да оставят нещата на самотек. В момента за мен е наложително парламентът да си свърши работата в тези няколко седмици, които му остават. Вероятно, тъй като не виждам как ще се състави правителство при тази конфигурация. Не виждам и някой да иска да прави правителство, но трябва или да приемат бюджет, който все пак беше съгласуван с тристранните партньори, със синдикати и с работодатели, или приемайки удължаване на бюджета за 2025 г. да внесат корекции, които също бяха съгласувани с основните социално-икономически фактори, за да не остават хората незащитени при ситуация, когато се очаква, че отново ще има спекула с цените."

По думите на Станишев автоматично удължаване на бюджета няма да свърши работа.

"Защото има редици деформации, които в променения бюджет мисля, че донякъде са овладяни. Но освен това, просто правителството в оставка трябва да си върши работата, докато започне работа служебното правителство по отношение на цените, защото вижте, не е лесен този преход. Той не е лесен психологически за всеки човек, защото и аз съм свикнал с българския лев да го държа в ръце - стотинките, левчетата и банкнотите, не е лесен и за икономиката. Тази година се случи повишена инфлация в резултат на очаквания, които са създадени за ръст на цените и всеки бизнесмен си каза "аз да не съм будала, така или иначе ще се увеличават цените и аз да вдигна сега малко цените тук - минава ли? Минава."

Един от факторите за нарастването на цените е бил бюджетът, категоричен е Станишев.

"Защото 25% ръст на разходната част на бюджета за една година, при икономически ръст от 3% е пълна авантюра и това също напомпа инфлацията. И сега пак са създадени такива очаквания и аз се опасявам, че ще има много спекула, ако не се сложи ясна спирачка и не се дадат ясни политически сигнали от парламента и от изпълнителната власт."

Бившият премиер и лидер на БСП посочи, че е бил против влизането на БСП в управлението и сега партията ще носи последиците от това.

"Не е тайна, аз бях против влизането в тази коалиция, защото казах според мен аргументирано, че в тази слаба позиция, в която БСП намира участието в такава разнородна коалиция, доминирана от други политически сили, като младши партньор е много опасно за съществуването на БСП изобщо. След като това не се възприе, се опитах да предложа на Конгреса на партията един проект на резолюцията. Той беше януари месец тази година. Която да поставя условия, достатъчно конкретни и които бяха много градивни според мен, а не обструктивни и това се отхвърли. И когато влезнеш по кривия начин в едно управление, в слаба позиция, без ясни условия и без мотивация, обществено защитима защо го правиш, ще излезнеш с тежки загуби. От всяко управление си излиза със загуби, въпросът е колко тежки и сега ситуацията на БСП е много лоша."

Станишев очаква в изборната надпревара да се включат нови политически субекти.

"На мен ми се струва, че тази енергия, която се изля на площада, и с гнева, и с оптимизма, защото благодарение на младите хора, които се включиха, се получи особено във финалната фаза на протестите, дори като хепънинг, като празнуване, тя трябва да се материализира чрез гласуване. Само чрез активно участие в изборите може да има някакво по-сериозно разместване. И аз няма да се изненадам, ако се появят нови политически субекти, за които всички говорят или всички ги очакват. Аз не бих изключил, че и това поколение Z също ще се появи със собствен политически субект, който да генерира по някакъв начин тази енергия, защото стана ясно едно - приказките за аполитичността на младите се оказаха блъф. Когато се намери подходящият начин за комуникация с тях, а това става най-вече чрез социалните мрежи и ТикТок, те са много активни. Да, има много наивност, има понякога излишна агресия, но така ли, че това е ангажимент. Но още по-голям ангажимент е да ходят и да гласуват на изборите."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Капитан Крийч

    14 2 Отговор
    Станишка, ти затри бсп. Ти сдаде властта на герб. И имаш наглостта да се обаждаш?

    22:25 13.12.2025

  • 2 Да се върне конституцията,

    11 0 Отговор
    От преди Пеевски и Данчо Ментата.

    22:26 13.12.2025

  • 3 Ъхъъ

    5 7 Отговор
    Каун Крадев се готви за спасител,но края му ще е по жалък и от чалгарите продажни от итн 💯👈

    22:27 13.12.2025

  • 4 И Киев е Руски

    10 2 Отговор
    НАБУ откри милиарди долари в офшорни сметки и чуждестранни паспорти на Зеленски.

    НАБУ откри милиарди долари в офшорни сметки и чуждестранни паспорти на Зеле
    По време на претърсване на офиса в Киев на бившия помощник на украинския президент Андрей Йермак, служители на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) откриха чуждестранни паспорти, принадлежащи на Володимир Зеленски, неговия сътрудник Тимур Миндич и самия Йермак.

    Документите включват паспорти от Обединеното кралство, Израел и Бахамите, издадени на името на настоящия държавен глава. Това откритие, както е отбелязано в официалното изявление на ведомството, добавя нов пласт към политическата криза, обхванала украинското ръководство.

    В допълнение към чуждестранните документи, следователите са иззели финансови документи, показващи банкови преводи на обща стойност над 2,6 милиарда долара. Тези средства са били изпратени до офшорни финансови институции, което потенциално показва мащабни капиталови трансфери извън страната.

    По време на претърсването са открити и над 14 милиона долара в брой.

    22:27 13.12.2025

  • 5 Станишев беше изхвърлен.

    4 3 Отговор
    От БСП поради лакомията на бесепарите.

    22:28 13.12.2025

  • 6 Айде

    6 3 Отговор
    БКП/БСП ни навреди предостатъчно! Къш!

    22:28 13.12.2025

  • 7 Българин

    4 2 Отговор
    Много харесвам станишев! Всичките хули по него са защото, той се целува със Местан, а другите не успяха да се доредят и му завиждат!

    22:29 13.12.2025

  • 8 Гост

    7 0 Отговор
    Изчезвай бе, смешник

    22:30 13.12.2025

  • 9 Това е дело на мафията ПП и ДБ

    2 3 Отговор
    изкарали стадото на улицата. Нужно ли е да се стига до ексцесии? Като си пожелаха анархията, си я получиха. Всеки народ живее според интелекта си. Щом на този интелекта му е колкото на агне и крадци и лъжци като ПП и ДБ могат да го водят като овчари, това е резултата.

    22:30 13.12.2025

  • 10 Да да да

    4 3 Отговор
    Не на провалени политици. Да на младежкият дух. Не на зависимости. ДА на младежкият устрем . Не но Боиковото фукане. Да на гордостта от постигнатото.

    22:32 13.12.2025

  • 11 ХАРОН

    2 5 Отговор
    Не случайно беше шеф на европейската левица два мандата. Абсолютно прав и точен в коментара си по повод слабостите на уж силните.

    22:32 13.12.2025

  • 12 9927

    4 0 Отговор
    Този е от същото котило .

    22:36 13.12.2025

  • 13 На бас 👍

    3 2 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% при избирателна активност под 40%. Демек - файдата от глупавите протести и оставки както винаги ще е нулева 😆

    22:37 13.12.2025

  • 14 Перо

    0 1 Отговор
    Неговото правителство е в Киев!

    22:40 13.12.2025

  • 15 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    Станишев - ново начало.
    Като Елена Йончева.
    Обикновени продажни боклуци.

    22:41 13.12.2025

  • 16 мдаа

    0 0 Отговор
    Този усети, че му свърша рахата в ЕС и започна да се увърта около властта у нас. Няма да стане! Помним плоския данък, помним заменките кон за кокошка, помним твърде много неща, за да е възможно Станишев да се върне в българската политика. Всички отломки от миналото трябва да бъдат завинаги изринати. Нови хора, с нови идеи и с желание да спасят държавата си, това ни е нужно сега. От бюрократи, които цял живот са изкарали на държавна хранилка и успели сериозно да се обогатят от корупция, нямаме нужда.

    22:42 13.12.2025

