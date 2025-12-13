Новини
Кобрата след нокаута: Чувствам се супер! Бокс е - един удар решава всичко. Яд ме е, че не зарадвах българите

13 Декември, 2025 04:10, обновена 13 Декември, 2025 03:18 703 3

  • кубрат пулев-
  • бокс-
  • мурат гасиев

Българинът беше нокаутиран от Мурат Гасиев в шестия рунд

Кобрата след нокаута: Чувствам се супер! Бокс е - един удар решава всичко. Яд ме е, че не зарадвах българите - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След тежката загубата в Дубай от новия световен шампион Мурат Гасиев българският боксьор Кубрат Пулев намери сили за няколко думи:

"Чувствам се супер! Благодаря на хората, които ме подкрепяха. Бокс е - един удар може да реши всичко, както стана. Трябва да бъдем прецизни. С тези малки ръкавици няма как", каза Кобрата.

"За съжаление, ме е яд, че не успях да зарадвам българите, но важен е олимпийският принцип - дойдохме, играхме, опитахме. Благодаря на всички за постоянната подкрепа", добави той пред bTV.

Брат му Тервел Пулев допълни:

"До този момент, преди удара, игра перфектно. Игра като професор. Не е футбол или баскетбол. Един удар приключва мача."

Кубрат Пулев не успя да защити регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория. Той бе нокаутиран в шестия рунд от руснака Мурат Гасиев, който го повали на земята с мощно ляво кроше.

За 44-годишния Пулев това е четвърто поражение в 36 мача на професионалния ринг, като той има и 32 победи. Гасиев, който е с 12 години по-млад, вече има 33 успеха в 36 срещи, а това бе 26-ият му нокаут на професионалния ринг.

Срещата в Дубай започна сравнително спокойно, като първият рунд бе доминиран от Пулев, който успя да пласира няколко удара в тялото на съперника и да предотврати контраатаки. Вторият рунд донесе леко активизиране на Гасиев, но българинът остана под контрол.

Играта се динамизира след третия рунд, когато двамата боксьори започнаха да нанасят по-мощни удари. Пулев предпочиташе серии от ляв прав, докато Гасиев дебнеше своите силни попадения. Петият рунд бе най-оспорван, с редица тежки удари и от двамата боксьори.

В началото на шестия рунд Гасиев реализира комбинация десен-ляв, като с втория удар нанесе решителното ляво кроше в брадичката на Пулев. Българинът падна на пода и секунди по-късно съдията прекрати двубоя.

Източник: topsport.bg


Дубай
Оценка 5 от 1 гласа.
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Българин....

    2 1 Отговор
    Умен.. интелигентен ..нормален човек. Но младостта победи!

    03:27 13.12.2025

  • 2 Пульо продължи

    1 0 Отговор
    напред!

    03:30 13.12.2025

  • 3 Ачо

    0 0 Отговор
    Да запали две свещи в църквата,че е оцелял!Единият,че Кличко едва не го уби преди години,другият заради Мурат Гасиев сега дето пак не го е убил.Друг път да знае,че срещу руснаци не се играе!Малък си още да се перчиш срещу батко,пикльо!

    03:46 13.12.2025

