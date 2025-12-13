Новини
Спорт »
Световен футбол »
Оксфорд Юнайтед отстъпи на Престън без участието на Филип Кръстев

Оксфорд Юнайтед отстъпи на Престън без участието на Филип Кръстев

13 Декември, 2025 22:38 488 0

  • оксфорд юнайтед -
  • престън норт енд-
  • филип кръстев

Гостите се борят за място в плейофите на Чемпиъншип

Оксфорд Юнайтед отстъпи на Престън без участието на Филип Кръстев - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Оксфорд Юнайтед загуби с 1:2 от гостуващия Престън Норт Енд. Българският национал Филип Кръстев остана на резервната скамейка през цялата среща и не получи шанс да се включи в играта.

Гостите от Престън, които се борят за място в плейофите на Чемпиъншип, откриха резултата още през първата част. Централният бранител Джордън Стори се възползва от отлично центриране и с прецизен удар с глава изпрати топката в мрежата на домакините.

Въпреки ранния шок, футболистите на Оксфорд не се предадоха и създадоха няколко опасни ситуации пред вратата на Фредерик Иверсен. Два от ударите им бяха блокирани от защитата, а стражът на Престън се отличи с впечатляващо спасяване след изстрел с глава на Браун.

След почивката домакините продължиха да търсят изравнителен гол, но пропуснаха златна възможност в началото на втората част. Само минути по-късно, в 49-ата минута, Даниел Джебисън удвои преднината на Престън, реализирайки петото си попадение за сезона.

Оксфорд Юнайтед не се отказа и бързо върна интригата в мача – Де Кеерсмакер намали резултата с мощен удар от границата на наказателното поле.

В заключителните минути домакините упражниха сериозен натиск, но защитата на Престън и блестящият Иверсен не позволиха нови попадения.

Така Оксфорд Юнайтед остана само на точка над опасната зона, докато Престън затвърди позицията си сред претендентите за плейофите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ