Оксфорд Юнайтед отстъпи на Престън без участието на Филип Кръстев

Оксфорд Юнайтед загуби с 1:2 от гостуващия Престън Норт Енд. Българският национал Филип Кръстев остана на резервната скамейка през цялата среща и не получи шанс да се включи в играта.

Гостите от Престън, които се борят за място в плейофите на Чемпиъншип, откриха резултата още през първата част. Централният бранител Джордън Стори се възползва от отлично центриране и с прецизен удар с глава изпрати топката в мрежата на домакините.

Въпреки ранния шок, футболистите на Оксфорд не се предадоха и създадоха няколко опасни ситуации пред вратата на Фредерик Иверсен. Два от ударите им бяха блокирани от защитата, а стражът на Престън се отличи с впечатляващо спасяване след изстрел с глава на Браун.

След почивката домакините продължиха да търсят изравнителен гол, но пропуснаха златна възможност в началото на втората част. Само минути по-късно, в 49-ата минута, Даниел Джебисън удвои преднината на Престън, реализирайки петото си попадение за сезона.

Оксфорд Юнайтед не се отказа и бързо върна интригата в мача – Де Кеерсмакер намали резултата с мощен удар от границата на наказателното поле.

В заключителните минути домакините упражниха сериозен натиск, но защитата на Престън и блестящият Иверсен не позволиха нови попадения.

Така Оксфорд Юнайтед остана само на точка над опасната зона, докато Престън затвърди позицията си сред претендентите за плейофите.