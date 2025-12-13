ISW: Украинската армия доказа, че може да контраатакува

Украинската контраатака в Купянск показва, че армията е способнa да се защитава и да контраатакува срещу значителни руски aтаки.

Така се опровергава руският президент Владимир Путин, който твърди, че украинската отбрана се разпада.

Това пише Институтът за изследване на войната (ISW).

Украинските настъпления в Купянск и околностите показват, че украинските сили са способни да провеждат успешни контраатаки и да постигат тактически значими успехи, особено когато руските сили са прекалено разпръснати.

Завладяването на Купянск е приоритет за Русия от средата до края на юли 2025 г., но руските сили не са успели да мобилизират достатъчно сили, за да преодолеят украинската отбрана в този район, тъй като провеждат интензивни офанзивни операции на други места в театъра на военните действия.

Руските сили също се борят да преместят войски в Купянск, защото украинските сили успешно поддържат контрол над руската логистика в северната част на Купянск още отпреди последния украински пробив.

Руските атаки са постигнати с непропорционално високи загуби и значителни разходи на време, а руските сили са били принудени да ангажират 150 000 военнослужещи само в посока Покровск.

Путин и висши руски военни служители напоследък засилиха преувеличените твърдения за напредък по фронтовата линия през последните седмици, а на 21 ноември Путин подчерта, че руските сили "неизбежно" ще повторят операциите си в посока Купянск и в други райони на фронта.

Тези преувеличени твърдения за напредък обаче са неверни и дори известен военен блогър, близък до Кремъл, заяви, че украинската контраофанзива "се е възползвала" от "някои не напълно верни изявления" - признавайки, че твърдението на Путин от 27 ноември за превземането на Купянск е невярно.

Путин и висши руски военни служители се опитват да представят фронтовата линия в Украйна като на прага на колапс, така че Украйна и Западът да се съгласят с исканията на Русия, но тази украинска контраатака в Купянск, заедно с упоритата украинска съпротива по останалата част от линията, показва, че тази версия е невярна.

Общите очертания на украинското контрапредложение към най-новото предложение за мир на САЩ започват да се очертават, но подробностите по него все още не са ясни.

На 11 декември украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна е предоставила на САЩ актуализирана рамка на предложението за мир, съдържаща 20 ключови точки, и очаква отговор от САЩ.

Украинският президентски съветник Михаил Подоляк заяви пред френското издание "Монд", че украинското предложение към САЩ съдържа три части: предложение от 20 точки за прекратяване на войната, предложение за създаване на следвоенна европейска архитектура за сигурност и гаранции за сигурността на Украйна, както и предложение за възстановяването и отбранителните способности на Украйна.

Подоляк заяви, че Русия трябва да плати репарации, за да помогне за възстановяването на Украйна. Подоляк заяви, че Украйна е съгласна да създаде демилитаризирана "буферна" зона в Донбас, но че както руските, така и украинските сили ще трябва да се оттеглят от сегашната фронтова линия, за да се създаде тази зона. Зеленски допълнително предложи на брифинг Украйна да проведе референдум относно териториалните разпоредби на мирното предложение на САЩ.

Зеленски повтори предложението си за провеждане на избори, но заяви, че Украйна ще се нуждае от примирие и допълнителна сигурност от страна на САЩ и европейските държави, за да се гарантират демократични избори.

Точните компоненти на украинското контрапредложение — включително разпоредбите на такъв референдум и възможните граници и условия на примирие или демилитаризирана зона — остават неясни към 12 декември.

Кремъл категорично отхвърли предложенията на Украйна за прекратяване на огъня и референдум.

Кремъл отхвърли предложението на Украйна за създаване на демилитаризирана зона.

На 12 декември Европейският съюз (ЕС) се съгласи да замрази за неопределено време 210 милиарда евро (около 247 милиарда долара) руски активи, за да предостави на Украйна заем за репарации в размер до 165 милиарда евро (около 194 милиарда долара).

Украинските сили наскоро напреднаха в близост до Купянск и Александровка. Руските сили наскоро напреднаха в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка и в близост до Хуляйполе.