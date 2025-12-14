ISW: Боевете за Купянск продължават

Украинските сили продължават да напредват в и близо до Купянск и се появиха повече подробности за контранастъплението.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Украинският военен наблюдател Юрий Бутусов съобщи, че загубените територии вероятно ще попречат на руските сили да поддържат останалите позиции в Южен Купянск.

Геолокационни кадри, публикувани на 12 и 13 декември, показват, че руските групи остават в Северен и Западен Купянск.

Началникът на щаба на украински батальон безпилотни самолети съобщи, че руските сили все още се опитват да проникнат в Купянск, предимно пеша.

Руските сили изстреляха общо 495 ракети и безпилотни летателни апарати срещу Украйна през нощта на 12 срещу 13 декември, като нацели енергийната инфраструктура в цялата страна. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са изстреляли 465 безпилотни летателни апарата тип "Шахед", тип "Гербера" и други, от които приблизително 270 са били "Шахеди", от посоките на градовете Курск и Орел; Милерово, Ростовска област; Приморско-Ахтарск, Краснодарски край; и окупира Хвардийске и нос Чауда, Крим.

Украински официални лица съобщиха, че руските сили са ударили цивилни енергийни, жилищни и пристанищни инфраструктури в Одеска, Днепропетровска, Черкаска, Черниговска, Кировоградска, Херсонска и Николаевска области, ранявайки най-малко осем цивилни. Украинският президент Володимир Зеленски и украинското министерство на енергетиката съобщиха, че руските атаки са ударили енергийна инфраструктура в Днепропетровска, Черниговска, Одеска и Николаевска области, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в Сумска, Харковска, Одеска, Черниговска, Херсонска, Днепропетровска, Кировоградска и Николаевска области.

Украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко съобщи, че руските удари са оставили над един милион абонати без ток в цялата страна.

Украинският вицепремиер Олексий Кулеба съобщи, че руските удари са оставили Одеса без електричество, вода и отопление.

Най-голямата украинска частна енергийна компания DTEK съобщи, че руските удари са повредили 20 електроподстанции в Одеска област и са причинили прекъсвания на най-малко 100 000 абонати в цялата област.

Украинският флот съобщи на 13 декември, че руски дронове са ударили турския кораб Viva, който е транспортирал слънчогледово масло в Черно море по време на удара.

Зеленски обяви, че ще проведе дискусии относно мирното споразумение с американски и европейски делегации в Берлин през следващите дни.

Двама служители на Белия дом казаха на Axios на 13 декември, че специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившият старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър ще се срещнат със Зеленски, премиера на Великобритания Кийр Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин на 15 декември.

Представител на Белия дом заяви, че Съединените щати ще подкрепят евентуален украински териториален референдум и виждат предложението на Зеленски за провеждането на този референдум като напредък в мирните преговори.