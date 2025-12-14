ISW: Боевете за Купянск продължават

Украинските сили продължават да напредват в и близо до Купянск и се появиха повече подробности за контранастъплението.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Украинският военен наблюдател Юрий Бутусов съобщи, че загубените територии вероятно ще попречат на руските сили да поддържат останалите позиции в Южен Купянск.
Геолокационни кадри, публикувани на 12 и 13 декември, показват, че руските групи остават в Северен и Западен Купянск.
Началникът на щаба на украински батальон безпилотни самолети съобщи, че руските сили все още се опитват да проникнат в Купянск, предимно пеша.
Руските сили изстреляха общо 495 ракети и безпилотни летателни апарати срещу Украйна през нощта на 12 срещу 13 декември, като нацели енергийната инфраструктура в цялата страна. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са изстреляли 465 безпилотни летателни апарата тип "Шахед", тип "Гербера" и други, от които приблизително 270 са били "Шахеди", от посоките на градовете Курск и Орел; Милерово, Ростовска област; Приморско-Ахтарск, Краснодарски край; и окупира Хвардийске и нос Чауда, Крим.
Украински официални лица съобщиха, че руските сили са ударили цивилни енергийни, жилищни и пристанищни инфраструктури в Одеска, Днепропетровска, Черкаска, Черниговска, Кировоградска, Херсонска и Николаевска области, ранявайки най-малко осем цивилни. Украинският президент Володимир Зеленски и украинското министерство на енергетиката съобщиха, че руските атаки са ударили енергийна инфраструктура в Днепропетровска, Черниговска, Одеска и Николаевска области, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в Сумска, Харковска, Одеска, Черниговска, Херсонска, Днепропетровска, Кировоградска и Николаевска области.
Украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко съобщи, че руските удари са оставили над един милион абонати без ток в цялата страна.
Украинският вицепремиер Олексий Кулеба съобщи, че руските удари са оставили Одеса без електричество, вода и отопление.
Най-голямата украинска частна енергийна компания DTEK съобщи, че руските удари са повредили 20 електроподстанции в Одеска област и са причинили прекъсвания на най-малко 100 000 абонати в цялата област.
Украинският флот съобщи на 13 декември, че руски дронове са ударили турския кораб Viva, който е транспортирал слънчогледово масло в Черно море по време на удара.
Зеленски обяви, че ще проведе дискусии относно мирното споразумение с американски и европейски делегации в Берлин през следващите дни.
Двама служители на Белия дом казаха на Axios на 13 декември, че специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившият старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър ще се срещнат със Зеленски, премиера на Великобритания Кийр Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин на 15 декември.
Представител на Белия дом заяви, че Съединените щати ще подкрепят евентуален украински териториален референдум и виждат предложението на Зеленски за провеждането на този референдум като напредък в мирните преговори.
1 някой лъже
2 Пич
3 Айде приключвайте ги
4 ГЛУПОСТИ НА
5 Реално
6 Време е
До коментар #1 от "някой лъже":за Орешник !
7 Знаем, знаем
До коментар #1 от "някой лъже":Бойци на украинската Национална гвардия са получили заповед да стрелят по украински войници, отстъпващи от позициите си близо до Купянск, според радиопрехващания.
Съобщава се, че е станал достъпен запис на разговор между командира на подразделение от 15-та бригада на Националната гвардия на Украйна и негови подчинени близо до Купянск. В него командир с позивна „ Робинсън“, наблюдавайки група дезертьори, използващи дрон, нарежда на подчинен с позивна „Фобос“ първо да застреля двама дезертьори като възпиращ фактор. По-късно той заявява, че ако групата продължи да бяга от позициите си, всички, които се опитват да се оттеглят, ще бъдат елиминирани.
Припомняме, че по-рано беше съобщено, че бойци от 15-та бригада на Националната гвардия на Украйна изпълняват бариерни задачи близо до Купянск. Това доведе до въоръжен конфликт между войниците от поделението и войници от 114-та бригада за териториална отбрана.
8 Реално
До коментар #5 от "Реално":В тубата разбира се!
08:48 14.12.2025
10 Пиер Льолуш, бивш държавен секретар
11 В момента
До коментар #1 от "някой лъже":6000 военнослужещи от украинските въоръжени сили са обкръжени в Купянското направление
08:49 14.12.2025
12 Търсене на храна под обстрел,
13 Мдаааа
До коментар #2 от "Пич":С изненадваща мълниеносна атака Руските въоръжени сили обкръжиха град Купянск и чрез обходна маневра на юг от града превзеха прелезите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през река Оскол. Така 6 хиляди войници от ВСУ, които не успяха да се изтеглят навреме, останаха в пълно обкръжение в образувалия се чувал в града и в големия район на изток от река Оскол
08:51 14.12.2025
14 разказ в стил
15 Това
До коментар #9 от "Архимандрисандрит Бибиян":На паветата Лекса Фльорца ли ви го разправя?
08:52 14.12.2025
16 Норвегия, Австрия, Белгия и Швейцария
17 Голем смех
До коментар #10 от "Пиер Льолуш, бивш държавен секретар":Баджанака на сестрата на първото аташе на Русия в Брюксел обясни че Купянск го превземат за пети път....виртуално....
08:53 14.12.2025
18 Добро утро
Едно и също и отново същата закуска.
Ми свирките не разбраха ли че ни писна от тази Украйна и този зеленски.
08:53 14.12.2025
19 Дзън-дзън
Апропо, резнята около Купянск продължава. Познайте от три пъти кой-кого. В съотношение 10:1.
08:54 14.12.2025
20 Данко Харсъзина
08:54 14.12.2025
21 Неговата намеса ще бъде достатъчна да
22 Голем смех
До коментар #7 от "Знаем, знаем":Според "Ню джърнал интернешанал лимитид" руснаците започнали взаимно да се избиват при Купянск....в мъглата стреляли на посоки и самоцелно...
23 Мечката бяга
Хвърлям си Руският паспорт и ставам Украинец
08:57 14.12.2025
24 Реално
До коментар #6 от "Време е":За Орешник трябват топки а у ботокса те отсьстват. Не станаха ли много пропуските му трябва да реши руския народ.
08:58 14.12.2025
25 Голем смех
27 Фейк на часа
Ето една от тях. Diana Nasreddine, момичето завършила Политически Науки през 2024г (миналата година) в Stetson University, щата Флорида. Ако някой си мисли, че това момиче си има хал-хабер от война, нека да се обърне към д-р Гълъбова, тя поне има практика няколко десетилетия в психиатрията.
Тук се пуска някакво платено НПО, което ще напише всичко, което им се плати.
28 Директно от бойното поле.
09:02 14.12.2025
29 Голем смех
До коментар #21 от "Неговата намеса ще бъде достатъчна да":Путин праща шарже дафер в Авганистан, да договаря нови количества дрога за руската армия..договорът изтичал до края на годината и трябвало да се поднови....руснаците мешали алкохол с дрога и с кеф гинели под ударите на натовското оръжие, това сподели заместника на министъра на външните работи на Русия, отговарящ за наркоотношенията с Авганистан....Казим Марихуанов.
30 Държава "Авганистан" НЯМА
До коментар #29 от "Голем смех":Пише се "Афганистан".
31 Още новини от украйна
09:11 14.12.2025
32 Командването на Въоръжените сили на
09:11 14.12.2025
33 Тикат Украйна
09:12 14.12.2025
34 Един
09:12 14.12.2025
35 Намерете разликите,
Реална снимка на Табелата Купянск.
36 Той трол на фашизма
До коментар #30 от "Държава "Авганистан" НЯМА":Отде да знае как се пише.
09:13 14.12.2025
37 Един
До коментар #4 от "ГЛУПОСТИ НА":Намали малко бояришника.
09:14 14.12.2025
38 Данко Харсъзина
40 100
До коментар #35 от "Намерете разликите,":Разликата е, че Зеленски е бил там, а ти не.
42 Разликата е
До коментар #40 от "100":че мекотели като зеленски се радват, че има агнета като теб.
43 Русофил
09:18 14.12.2025
45 Затова го критикуваха
До коментар #35 от "Намерете разликите,":в Радата....че си пуснал снимки и клипове от преди 6 месеца. Издадоха го. Четете господарите си, бре.
46 Тодор Ангелов СтЗ
До коментар #1 от "някой лъже":Путлер отдавна разбра ,че "СВО" няма да постигне нито една от първоначално поставените цели и затова трябва да предложи нещо (заграбена ,украинска територия)като оправдание пред руското общество за тези колосални загуби ( 1 милион убити и осакатени) на войници и бойна техника.
Ако не го свалят или остане жив още 1 година ,ще почерни още 1 милион руски и украински семействa.
Окупаторите в Купянск и навсякъде другаде масово се предават или бягат.
47 гръмовержецът
48 Дzверцов
49 И за тролене трябва акъл
До коментар #46 от "Тодор Ангелов СтЗ":Да копи пействаш глупави опорки, не показва само твоят нисък интелект. Показва и колко е отчаян фашизираният запад да прибегне до първият глупак да бори Русия с простотия.
50 Данко Харсъзина
51 Йеронимус БОШ
Ще се наложи ! Или Те или Ние ! Няма друг начин.
53 Факт
Доставките ще бъдат финансирани от съюзници от ЕС и Канада, както и от Австралия и Нова Зеландия, заяви заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пред Suspilne.
54 Хахахахаха
До коментар #46 от "Тодор Ангелов СтЗ":Тошке гледай си купите в мивката, чисти си тоалетната, пускай си прахосмукачката, давай си гъ.. на.. ерните, ама мъжки работи недей да коментираш
55 Ко ша правиш кокорчовците
До коментар #51 от "Йеронимус БОШ":и олигархичният кръг, който държи другата половина на институциите в България и ползва такива като теб, да чопне от бойковците.
56 Усс...ран русофил
57 Е няма лоша реклама или новина
58 Данко Харсъзина
59 Украинец отказва мобилизация
60 Пич
До коментар #58 от "Данко Харсъзина":Същия е, но пак ще го асвабаждават, герасимов е на разпит в мазето, май ще лети и той от терасата!
61 Гошо
До коментар #55 от "Ко ша правиш кокорчовците":Ша танцуваме и ша замеряме с яйца като балабанката пред БНТ миналата вечер и ликуваме от изритването им от власта
62 Последния Софиянец
63 Гориил
64 Голем смех
65 Ами те за това стават кокорчовците
До коментар #61 от "Гошо":За анархия и лъжи! Сега мафията зад тях точи зъби да чопне нещо от бойчето и пеевски и се радват на агнетата на площада.
66 Данко Харсъзина
До коментар #64 от "Голем смех":коппейките са в траур от заран!
67 Последния Софиянец
До коментар #65 от "Ами те за това стават кокорчовците":рублен боташа каза ли нещо, оная пияната го е викала в пасьола да му даде грамите от бункера
68 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
69 Читател
Иначе пак старата песен на нов глас:
- "руските сили са ударили цивилни енергийни, жилищни и пристанищни инфраструктури"
Само не казват как енергийните и пристанищните инфраструктори са цивилни - ама ние вярваме де щом ISW о казват няма да лъжат я.
70 Читател
До коментар #68 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Герасимов е литнал от окното, заради тоя Купянск, а други ще летят за Покровск
71 Хахахаха
До коментар #1 от "някой лъже":А бе незнам, ама Зеленски ония ден се снима от Купянск. А путлера не смее да отиде на "превзетия" от рашите Купянск!
72 Помнещ
До коментар #64 от "Голем смех":"Путин са хвали че превзел Купянск"
Е така де той не беше превзел и Покровск нали така ни убеждавахте - ама нещо забравихте за него - защо така? Или той вече загуби стратегическо значение.
73 Читател
До коментар #67 от "Последния Софиянец":Ще литне и той скоро време, но без самолет, изпусна задунайска да вкара еврото, бункера нема къде да пере рублите
74 Изглеждаш глупаво
До коментар #67 от "Последния Софиянец":От тролене на простотия и изречение не може да съставиш без папагалене на ниско интелигентните думички. Не каза какво ще правиш кокорчовците, но показа какво са.
75 Хахахаха
До коментар #2 от "Пич":Ммммм дали? Дай да видим фактите? За 4 години, рашистката армия стигна от Киев до Донецк! Като гледам, се мястят на изток, а не на запад!
76 Атина Палада
До коментар #72 от "Помнещ":По няколко пъти ги освобождават, за по сигурно, а и копейки да има на какво да се порадват, че тяхната клошария много тъжна последните 4 г
77 Пак ли крадем
До коментар #68 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Типично за прпопадналият запад, да плаща на цигани да крадат. 😄 После, защо света вижда колко не жалък запада.
78 Хахахаха
До коментар #69 от "Читател":Аха ясно. Ами то значи всички удари по руски територии са си валидна цел, защото всичко в раша се използва за война. Даже и цивилните в раша, са бъдещи мобилизирани, а жените в раша раждат бъдещи окупатори. Така, че където и да се удари, все е точно.
79 БАРС
80 Хахахаха
До коментар #72 от "Помнещ":Че той Покровск, все още не е окупиран от рашите! Там все още се видят боеве. Въобще не се знае, кой ще издържи до последно!
81 Иво
82 Хахахаха
До коментар #63 от "Гориил":Мадяр е имал отново преговори тази вечер с руските НПЗ и са стигнали до консенсус!
83 АБВ
В същото време, когато украинците се хвалят с някакви успехи в Купянск, те загубиха напълно и безславно Северск, половината Гуляйполе и изцяло Волчанск.
84 Антитрол
До коментар #53 от "Факт":"Украйна ще получи военно оборудване на стойност близо 5 милиарда долара"
А пушечно месо ще получи ли киевската хунта - то някой трябва да стреля с това оборудване - то само няма да победи руснаците пък ако ще да е за 500 милиарда долара пък само дезертьорите във ВСУ по официални данни са близо 25 000 за предния месец - за този вече засекретиха данните - това са по близо 1000 човека на ден.
Обаче няшите козячета упорито отказват да се запишат доброволци във ВСУ иначе всеки ден громят руснаците.
85 Пламен
86 село Пържиграх (Габрово)
После ще ми благодарите!
87 Хе!
88 Помнещ
До коментар #80 от "Хахахаха":"Че той Покровск, все още не е окупиран от рашите!"
Аха то и Мариопул още се водят боеве, и в Бахмут и в Авдеевка и в Часов Яр и нищо не е окупирано - нали така ви казаха от посолството. Ужким се водели боеве ама нито дума за тях от няколко дни - защо така се получава? Нещо амнезия ли получихте за него.
