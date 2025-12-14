Новини
ISW: Боевете за Купянск продължават
  Тема: Украйна

14 Декември, 2025 08:40

Началникът на щаба на украински батальон безпилотни самолети съобщи, че руските сили все още се опитват да проникнат в Купянск, предимно пеша

ISW: Боевете за Купянск продължават - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Украинските сили продължават да напредват в и близо до Купянск и се появиха повече подробности за контранастъплението.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Украинският военен наблюдател Юрий Бутусов съобщи, че загубените територии вероятно ще попречат на руските сили да поддържат останалите позиции в Южен Купянск.

Геолокационни кадри, публикувани на 12 и 13 декември, показват, че руските групи остават в Северен и Западен Купянск.

Началникът на щаба на украински батальон безпилотни самолети съобщи, че руските сили все още се опитват да проникнат в Купянск, предимно пеша.

Руските сили изстреляха общо 495 ракети и безпилотни летателни апарати срещу Украйна през нощта на 12 срещу 13 декември, като нацели енергийната инфраструктура в цялата страна. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са изстреляли 465 безпилотни летателни апарата тип "Шахед", тип "Гербера" и други, от които приблизително 270 са били "Шахеди", от посоките на градовете Курск и Орел; Милерово, Ростовска област; Приморско-Ахтарск, Краснодарски край; и окупира Хвардийске и нос Чауда, Крим.

Украински официални лица съобщиха, че руските сили са ударили цивилни енергийни, жилищни и пристанищни инфраструктури в Одеска, Днепропетровска, Черкаска, Черниговска, Кировоградска, Херсонска и Николаевска области, ранявайки най-малко осем цивилни. Украинският президент Володимир Зеленски и украинското министерство на енергетиката съобщиха, че руските атаки са ударили енергийна инфраструктура в Днепропетровска, Черниговска, Одеска и Николаевска области, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в Сумска, Харковска, Одеска, Черниговска, Херсонска, Днепропетровска, Кировоградска и Николаевска области.

Украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко съобщи, че руските удари са оставили над един милион абонати без ток в цялата страна.

Украинският вицепремиер Олексий Кулеба съобщи, че руските удари са оставили Одеса без електричество, вода и отопление.

Най-голямата украинска частна енергийна компания DTEK съобщи, че руските удари са повредили 20 електроподстанции в Одеска област и са причинили прекъсвания на най-малко 100 000 абонати в цялата област.

Украинският флот съобщи на 13 декември, че руски дронове са ударили турския кораб Viva, който е транспортирал слънчогледово масло в Черно море по време на удара.

Зеленски обяви, че ще проведе дискусии относно мирното споразумение с американски и европейски делегации в Берлин през следващите дни.

Двама служители на Белия дом казаха на Axios на 13 декември, че специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившият старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър ще се срещнат със Зеленски, премиера на Великобритания Кийр Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин на 15 декември.

Представител на Белия дом заяви, че Съединените щати ще подкрепят евентуален украински териториален референдум и виждат предложението на Зеленски за провеждането на този референдум като напредък в мирните преговори.


Оценка 2.5 от 21 гласа.
Оценка 2.5 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 някой лъже

    62 73 Отговор
    Да укрите успешно напредват към гробищата.

    Коментиран от #6, #7, #11, #46, #71

    08:43 14.12.2025

  • 2 Пич

    65 71 Отговор
    Това творение е предназначено за четене от бавноразвиващи се !!! Украинските контранаступи винаги ще се движат към Полша !!!

    Коментиран от #13, #75

    08:46 14.12.2025

  • 3 Айде приключвайте ги

    41 53 Отговор
    тези Руснаци, цяла Европа чака. Украинските сили продължават да напредват близо до Купянск и правят контранастъпление. Руските сили за сигурност, позовавайки се на радиоприхващане на разговори от бойци на 3-та отделна щурмова бригада на Въоръжените сили на Украйна "Азов" в посока Рубцовски са си споделяли,че не искат да влизат в бой с руснаците и се страхуват за семействата и близките си.

    08:47 14.12.2025

  • 4 ГЛУПОСТИ НА

    57 7 Отговор
    ТЪРКАЛЕТА! ВОЙНАТА ЩЕ СВЪРШИ С ВЗЕМАНЕТО НА ЦЯЛА НОВОРОССИЯ , КОЕТО ВКЛЮЧВА И НОКОЛАЕВСКА И ОДЕСКА ОБЛАСТИ! В ОДЕСА БАНДЕРОВЦИТЕ СА СИЛНО НЕЖЕЛАНИ!

    Коментиран от #37

    08:47 14.12.2025

  • 5 Реално

    40 4 Отговор
    Погледнете коментара "Одесса! Срочно! -" и ще разберете цялата истина за ситуацията там. Трябват познания по руски език!

    Коментиран от #8

    08:47 14.12.2025

  • 6 Време е

    35 3 Отговор

    До коментар #1 от "някой лъже":

    за Орешник !

    Коментиран от #24

    08:47 14.12.2025

  • 7 Знаем, знаем

    39 2 Отговор

    До коментар #1 от "някой лъже":

    Бойци на украинската Национална гвардия са получили заповед да стрелят по украински войници, отстъпващи от позициите си близо до Купянск, според радиопрехващания.
    Съобщава се, че е станал достъпен запис на разговор между командира на подразделение от 15-та бригада на Националната гвардия на Украйна и негови подчинени близо до Купянск. В него командир с позивна „ Робинсън“, наблюдавайки група дезертьори, използващи дрон, нарежда на подчинен с позивна „Фобос“ първо да застреля двама дезертьори като възпиращ фактор. По-късно той заявява, че ако групата продължи да бяга от позициите си, всички, които се опитват да се оттеглят, ще бъдат елиминирани.
    Припомняме, че по-рано беше съобщено, че бойци от 15-та бригада на Националната гвардия на Украйна изпълняват бариерни задачи близо до Купянск. Това доведе до въоръжен конфликт между войниците от поделението и войници от 114-та бригада за териториална отбрана.

    Коментиран от #22

    08:48 14.12.2025

  • 8 Реално

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Реално":

    В тубата разбира се!

    08:48 14.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пиер Льолуш, бивш държавен секретар

    29 1 Отговор
    на Франция по европейските въпроси и бивш председател на Парламентарната асамблея на НАТО, в интервю за "Фигаро": "Истината е, че от месеци отричаме предизвестеното поражение на Украйна, защото това поражение е станало и наше. И продължаваме да се заблуждаваме, поддържайки илюзията, че ще спечелим тази война или че ако не я спечелим, ще трябва да се бием срещу Русия в Естония или Полша след пет години! Украйна обаче няма да спечели и ние ще загубим заедно с нея, без дори да сме в позицията на посредник с Русия. Ще трябва обаче да живеем с тази страна, след като войната приключи, защото Русия няма да изчезне. Европа и по-специално Франция ще трябва да възобнови диалога и да помисли за общата сигурност на континента. Това е залогът, върху който трябва да работим днес, вместо да преживяваме отново 1938 г.. Ние не сме в такава ситуация...."

    Коментиран от #17

    08:49 14.12.2025

  • 11 В момента

    31 2 Отговор

    До коментар #1 от "някой лъже":

    6000 военнослужещи от украинските въоръжени сили са обкръжени в Купянското направление

    08:49 14.12.2025

  • 12 Търсене на храна под обстрел,

    30 2 Отговор
    опашки за вода под заплаха с оръжие, живот без електричество, газ и отопление, оцеляване без хуманитарна помощ - това са реалностите на цивилното население на Украйна от началото на пълномащабната инвазия на Руската федерация. Украинския народ е особено щастлив и благодарен на Зеленски, ЕС и Англия, и си мечтае те да са на неговото място, за да видят какво е в действителност, а не от в къщи на дивана.

    08:50 14.12.2025

  • 13 Мдаааа

    29 30 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    С изненадваща мълниеносна атака Руските въоръжени сили обкръжиха град Купянск и чрез обходна маневра на юг от града превзеха прелезите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през река Оскол. Така 6 хиляди войници от ВСУ, които не успяха да се изтеглят навреме, останаха в пълно обкръжение в образувалия се чувал в града и в големия район на изток от река Оскол

    08:51 14.12.2025

  • 14 разказ в стил

    20 2 Отговор
    бойна фантастика

    08:52 14.12.2025

  • 15 Това

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    На паветата Лекса Фльорца ли ви го разправя?

    08:52 14.12.2025

  • 16 Норвегия, Австрия, Белгия и Швейцария

    21 1 Отговор
    се обявяват против Украйна и са изпратили Официални възражения срещу искането на Украйна да се откаже от задълженията си по Конвенцията от Отава към Офиса на ООН по въпросите на разоръжаването и исканията да използва забранени оръжия. Това беше обявено от заместник-генералния секретар на ООН, Висшия представител по въпросите на разоръжаването Изуми Накамицу

    08:53 14.12.2025

  • 17 Голем смех

    3 22 Отговор

    До коментар #10 от "Пиер Льолуш, бивш държавен секретар":

    Баджанака на сестрата на първото аташе на Русия в Брюксел обясни че Купянск го превземат за пети път....виртуално....

    08:53 14.12.2025

  • 18 Добро утро

    26 1 Отговор
    От сутринта ни занимават с глупости.
    Едно и също и отново същата закуска.
    Ми свирките не разбраха ли че ни писна от тази Украйна и този зеленски.

    08:53 14.12.2025

  • 19 Дзън-дзън

    14 2 Отговор
    Много интересно е, че украинският флот знае до пълни подробности кого и как е ударил руският флот в Черно море 😂😂😂
    Апропо, резнята около Купянск продължава. Познайте от три пъти кой-кого. В съотношение 10:1.

    08:54 14.12.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    18 3 Отговор
    Мечката докато не стигне Берлин, няма да спре. Пътят минава през Прага и Варшава.

    08:54 14.12.2025

  • 21 Неговата намеса ще бъде достатъчна да

    16 1 Отговор
    защити малцинствата в Украйна. Политици от Унгария и България в открито писмо до Доналд Тръмп го призоваха да защити правата на техните етнически малцинства в Украйна – по-специално да включи този въпрос в дневния ред на преговорите за украинското уреждане и да обсъди защитата на културните, езиковите и икономическите права на европейските национални малцинства там. Писмото беше подписано от лидерите на унгарската партия "Нашата родина", "Българската социалистическа партия" и членове на "Европейския парламент". Според тях в Украйна се извършва принудителна украинизация и училища на езиците на националните малцинства се затварят. "Украйна е родина не само за украинци и руснаци, но и за стабилни и големи общности от българи, унгарци, поляци, румънци, словаци и сърби. Всички те са живели в определени райони много преди да се появи независима Украйна", се казва в документа. Освен това авторите настояват, че Украйна трябва да осигури на националните малцинства всички необходими гаранции, включително автономия.

    Коментиран от #29

    08:54 14.12.2025

  • 22 Голем смех

    5 18 Отговор

    До коментар #7 от "Знаем, знаем":

    Според "Ню джърнал интернешанал лимитид" руснаците започнали взаимно да се избиват при Купянск....в мъглата стреляли на посоки и самоцелно...

    08:56 14.12.2025

  • 23 Мечката бяга

    3 16 Отговор
    Пак позор Пак Резил
    Хвърлям си Руският паспорт и ставам Украинец

    08:57 14.12.2025

  • 24 Реално

    4 17 Отговор

    До коментар #6 от "Време е":

    За Орешник трябват топки а у ботокса те отсьстват. Не станаха ли много пропуските му трябва да реши руския народ.

    08:58 14.12.2025

  • 25 Голем смех

    2 20 Отговор
    Русия поискала от Ким още КОРЕЙЧЕТА.....за пушечно месо при Купянск....авганската дрога секнала и руснаците не влизали в бой, ако не са дрогирани, заяви шефа на помощника на канцеларията на авганския генерал Абу Шаби Нахти

    09:00 14.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фейк на часа

    24 1 Отговор
    Направих си труда да проуча малко по подробно този "Институт за Изследване на Войната", който толкова много цитирате като последна инстанция на истината. Нека да видим кой е точно "изследователя", който пише тия дълбоки анализи за войната.
    Ето една от тях. Diana Nasreddine, момичето завършила Политически Науки през 2024г (миналата година) в Stetson University, щата Флорида. Ако някой си мисли, че това момиче си има хал-хабер от война, нека да се обърне към д-р Гълъбова, тя поне има практика няколко десетилетия в психиатрията.
    Тук се пуска някакво платено НПО, което ще напише всичко, което им се плати.

    Коментиран от #41

    09:01 14.12.2025

  • 28 Директно от бойното поле.

    21 2 Отговор
    Продължават боевете за всяка улица, къща и стая в Купянск. В къщата на Олексий руснаците държат кухнята и хола, а украинците двете спални и тоалетната. Това особено много затруднява руснаците. Без тоалетна те са принудени да ходят по нужда на двора, а там е опасно поради многото дронове които само чакат някой да си свали гащите и ...хааак. След дълги преговори най-накрая имаме споразумение - руснаците ще ползват от време на време тоалетната, а украинците в замяна на това ще бъдат пускани в кухнята да си подгреят консервите на печката. С информация от горещия фронт с вас беше Мироглуп Бенатов.

    09:02 14.12.2025

  • 29 Голем смех

    3 15 Отговор

    До коментар #21 от "Неговата намеса ще бъде достатъчна да":

    Путин праща шарже дафер в Авганистан, да договаря нови количества дрога за руската армия..договорът изтичал до края на годината и трябвало да се поднови....руснаците мешали алкохол с дрога и с кеф гинели под ударите на натовското оръжие, това сподели заместника на министъра на външните работи на Русия, отговарящ за наркоотношенията с Авганистан....Казим Марихуанов.

    Коментиран от #30

    09:05 14.12.2025

  • 30 Държава "Авганистан" НЯМА

    13 2 Отговор

    До коментар #29 от "Голем смех":

    Пише се "Афганистан".

    Коментиран от #36

    09:09 14.12.2025

  • 31 Още новини от украйна

    14 2 Отговор
    Ако тази боза съдържаше поне частична истина, щях да я припозная като бясна пропаганда. А така ... си е просто още от добре познатата ни боза.

    09:11 14.12.2025

  • 32 Командването на Въоръжените сили на

    15 1 Отговор
    Украйна е изпратило военни на позиции в районите на Северск на Донецката народна република, без да ги информира, че селището вече е контролирано от армията на Въоръжените сили на Русия. Това е било съобщено от войници на Въоръжените сили на Украйна и Виктор Демидов, които са се предали на Руски военнослужещи от Южната група сили. "Казаха ни, че там има втора фронтова линия. Бяхме докарани там. Когато пристигнахме, дори не знаехме, че вече има Руски войници наоколо. Седяхме скрити четири дни," казва военния. Според войника бивш затворник, в неговата група е имало четирима по-възрастни със здравословни проблеми, които не са взети в предвид по време на мобилизацията. Те са били изпратени на т.нар. "втора фронтова линия". Демидов добавил, че на четвъртия ден групата е решила да се предаде. "Когато чухме какво казват на улицата и питат кои сме. Попитаха ни вие кои сте? От улицата казаха, че те са Руснаци. Първо казаха какво правим тук, а второ, попитаха дали ще се предадем доброволно", казва пленения украински военнослужещ.

    09:11 14.12.2025

  • 33 Тикат Украйна

    17 3 Отговор
    към тотално унищожение, само и само да текат милиони към сметките на продажни политици. Жалко за войничетата, които загиват за тази мерзост.

    09:12 14.12.2025

  • 34 Един

    3 10 Отговор
    Путлер скимти от яд.

    09:12 14.12.2025

  • 35 Намерете разликите,

    11 7 Отговор
    Снимка със Зеленски?
    Реална снимка на Табелата Купянск.

    Коментиран от #40, #45

    09:13 14.12.2025

  • 36 Той трол на фашизма

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Държава "Авганистан" НЯМА":

    Отде да знае как се пише.

    09:13 14.12.2025

  • 37 Един

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "ГЛУПОСТИ НА":

    Намали малко бояришника.

    09:14 14.12.2025

  • 38 Данко Харсъзина

    8 7 Отговор
    Инициативите на бай Дончо за мир не струват пукнат цент. Европа я чака руска окупация.

    09:15 14.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 100

    4 12 Отговор

    До коментар #35 от "Намерете разликите,":

    Разликата е, че Зеленски е бил там, а ти не.

    Коментиран от #42, #44

    09:16 14.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Разликата е

    10 4 Отговор

    До коментар #40 от "100":

    че мекотели като зеленски се радват, че има агнета като теб.

    09:18 14.12.2025

  • 43 Русофил

    2 8 Отговор
    Евалла,машалла

    09:18 14.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Затова го критикуваха

    14 4 Отговор

    До коментар #35 от "Намерете разликите,":

    в Радата....че си пуснал снимки и клипове от преди 6 месеца. Издадоха го. Четете господарите си, бре.

    09:19 14.12.2025

  • 46 Тодор Ангелов СтЗ

    35 18 Отговор

    До коментар #1 от "някой лъже":

    Путлер отдавна разбра ,че "СВО" няма да постигне нито една от първоначално поставените цели и затова трябва да предложи нещо (заграбена ,украинска територия)като оправдание пред руското общество за тези колосални загуби ( 1 милион убити и осакатени) на войници и бойна техника.
    Ако не го свалят или остане жив още 1 година ,ще почерни още 1 милион руски и украински семействa.
    Окупаторите в Купянск и навсякъде другаде масово се предават или бягат.

    Коментиран от #49, #52, #54

    09:21 14.12.2025

  • 47 гръмовержецът

    9 2 Отговор
    Урковците все напредват , а стоят без ток като в праисторически времена ....Ха-ха , от толкова напредъци - укрията се смалява с всеки изминал ден .

    09:22 14.12.2025

  • 48 Дzверцов

    9 3 Отговор
    Сводката е ясна. Продължава малтретирането на украински регионо на широк фронт от руските сили. Едните си играят на война, другите страдат, студуват и търпят разочарования и разрушения.

    09:22 14.12.2025

  • 49 И за тролене трябва акъл

    7 3 Отговор

    До коментар #46 от "Тодор Ангелов СтЗ":

    Да копи пействаш глупави опорки, не показва само твоят нисък интелект. Показва и колко е отчаян фашизираният запад да прибегне до първият глупак да бори Русия с простотия.

    09:24 14.12.2025

  • 50 Данко Харсъзина

    6 3 Отговор
    Полша, Чехия и Словакия са заминали. А от там до Берлин е една ръка разстояние. Бранденбург. Ще посрещнат руснаците с цветя. Пинчерите въобще не ги броя.

    09:24 14.12.2025

  • 51 Йеронимус БОШ

    9 1 Отговор
    Битката за България продължава ! Това е проблема за нас. Бойковците и Пеевците са се окопали здраво. Завзели са всички основни позиции в държавата и не ги пускат !
    Ще се наложи ! Или Те или Ние ! Няма друг начин.

    Коментиран от #55

    09:24 14.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Факт

    3 8 Отговор
    Системи за противовъздушна отбрана, боеприпаси и критични резервни части: Украйна ще получи военно оборудване на стойност близо 5 милиарда долара от запасите на САЩ до края на годината чрез програмата PURL.

    Доставките ще бъдат финансирани от съюзници от ЕС и Канада, както и от Австралия и Нова Зеландия, заяви заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пред Suspilne.

    Коментиран от #84

    09:24 14.12.2025

  • 54 Хахахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "Тодор Ангелов СтЗ":

    Тошке гледай си купите в мивката, чисти си тоалетната, пускай си прахосмукачката, давай си гъ.. на.. ерните, ама мъжки работи недей да коментираш

    09:26 14.12.2025

  • 55 Ко ша правиш кокорчовците

    5 3 Отговор

    До коментар #51 от "Йеронимус БОШ":

    и олигархичният кръг, който държи другата половина на институциите в България и ползва такива като теб, да чопне от бойковците.

    Коментиран от #61

    09:27 14.12.2025

  • 56 Усс...ран русофил

    3 2 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    09:38 14.12.2025

  • 57 Е няма лоша реклама или новина

    6 2 Отговор
    Оказва се, че ВСУ търпи сериозни загуби при Контранастъпа. И нещо зацикли. И при условие, че имаш няколко батальона в него район и да ги жертва един след друг за да се снимаш е пореден пример за малоумие и кърваво управление до последния украинец.

    09:39 14.12.2025

  • 58 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Е за тоя Купянск нали бункерното раздава медали миналия месец, че го били заграбили напълно, това друг ли е!

    Коментиран от #60

    09:39 14.12.2025

  • 59 Украинец отказва мобилизация

    3 3 Отговор
    В района на Суми мъж е бил осъден на 3 години затвор за получаване на призовка, но е отказал да бъде мобилизиран, защото "смята войната за братоубийствена". В съдебно заседание обвиняемият признава вината си по делото. Той е обяснил действията си с това, че има много роднини на територията на Руската федерация и смята войната за "братоубийствена". Мъжът е признат за виновен по член 336 от Наказателния кодекс на Украйна и е осъден на 3 години затвор.

    09:40 14.12.2025

  • 60 Пич

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Данко Харсъзина":

    Същия е, но пак ще го асвабаждават, герасимов е на разпит в мазето, май ще лети и той от терасата!

    09:41 14.12.2025

  • 61 Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ко ша правиш кокорчовците":

    Ша танцуваме и ша замеряме с яйца като балабанката пред БНТ миналата вечер и ликуваме от изритването им от власта

    Коментиран от #65

    09:42 14.12.2025

  • 62 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    дугин е предложил на ботокса пълна мобилизация на всички маже, и на половината жени, къде ли е армията, някой знае ли, 1.5 милиона!

    09:42 14.12.2025

  • 63 Гориил

    5 3 Отговор
    а казаха ли от бункера кога ще има бензин в блатата, таа нощ е имало пак яко санкции от Мадяр!

    Коментиран от #82

    09:43 14.12.2025

  • 64 Голем смех

    2 3 Отговор
    Путин са хвали че превзел Купянск....Зельо му пратил по Еконт снимка от Купянск......веднага привикали коледното зайче Герасимов....предложили му да се хвърли от един прозорец на кремълската дума....по избор...съобщават от ТАСС на СССР на РФ на СВО.

    Коментиран от #66, #72

    09:44 14.12.2025

  • 65 Ами те за това стават кокорчовците

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "Гошо":

    За анархия и лъжи! Сега мафията зад тях точи зъби да чопне нещо от бойчето и пеевски и се радват на агнетата на площада.

    Коментиран от #67

    09:45 14.12.2025

  • 66 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор

    До коментар #64 от "Голем смех":

    коппейките са в траур от заран!

    09:45 14.12.2025

  • 67 Последния Софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #65 от "Ами те за това стават кокорчовците":

    рублен боташа каза ли нещо, оная пияната го е викала в пасьола да му даде грамите от бункера

    Коментиран от #73, #74

    09:47 14.12.2025

  • 68 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 3 Отговор
    гори блатото, все па план, сказал ботокса от бункеро

    Коментиран от #70, #77

    09:48 14.12.2025

  • 69 Читател

    2 3 Отговор
    То за Купянск е ясно - същото като за Покровск - и там го държаха до последно че и даже контранаступи правеха укрите и изведнъж и те и нашите козячета вече не го споменават - колективна амнезия получиха изведнъж. За Северск също не говорят - и той загуби стратегическо значение и няма никаква нужда да се споменава.

    Иначе пак старата песен на нов глас:
    - "руските сили са ударили цивилни енергийни, жилищни и пристанищни инфраструктури"

    Само не казват как енергийните и пристанищните инфраструктори са цивилни - ама ние вярваме де щом ISW о казват няма да лъжат я.

    Коментиран от #78

    09:49 14.12.2025

  • 70 Читател

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Герасимов е литнал от окното, заради тоя Купянск, а други ще летят за Покровск

    09:51 14.12.2025

  • 71 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "някой лъже":

    А бе незнам, ама Зеленски ония ден се снима от Купянск. А путлера не смее да отиде на "превзетия" от рашите Купянск!

    09:51 14.12.2025

  • 72 Помнещ

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Голем смех":

    "Путин са хвали че превзел Купянск"

    Е така де той не беше превзел и Покровск нали така ни убеждавахте - ама нещо забравихте за него - защо така? Или той вече загуби стратегическо значение.

    Коментиран от #76, #80

    09:51 14.12.2025

  • 73 Читател

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Последния Софиянец":

    Ще литне и той скоро време, но без самолет, изпусна задунайска да вкара еврото, бункера нема къде да пере рублите

    09:52 14.12.2025

  • 74 Изглеждаш глупаво

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Последния Софиянец":

    От тролене на простотия и изречение не може да съставиш без папагалене на ниско интелигентните думички. Не каза какво ще правиш кокорчовците, но показа какво са.

    09:52 14.12.2025

  • 75 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ммммм дали? Дай да видим фактите? За 4 години, рашистката армия стигна от Киев до Донецк! Като гледам, се мястят на изток, а не на запад!

    09:52 14.12.2025

  • 76 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Помнещ":

    По няколко пъти ги освобождават, за по сигурно, а и копейки да има на какво да се порадват, че тяхната клошария много тъжна последните 4 г

    09:53 14.12.2025

  • 77 Пак ли крадем

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Типично за прпопадналият запад, да плаща на цигани да крадат. 😄 После, защо света вижда колко не жалък запада.

    09:54 14.12.2025

  • 78 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Читател":

    Аха ясно. Ами то значи всички удари по руски територии са си валидна цел, защото всичко в раша се използва за война. Даже и цивилните в раша, са бъдещи мобилизирани, а жените в раша раждат бъдещи окупатори. Така, че където и да се удари, все е точно.

    09:55 14.12.2025

  • 79 БАРС

    0 0 Отговор
    МИНАЛАТА НЕДЕЛЯ ГОВОРИХ С МОЙ ГОЛЯМ ПРИЯТЕЛ ОТ ЛЬВОВ И МИ КАЗА ,ЧЕ ЦЯЛА СЕДМИЦА НА ДЕН 16 ЧАСА НЯМАТ ТОК .АКО НЕ СА ГО ОПРАВИЛИ ТО ЗНАЧИ ДО ДНЕС Е ТАКА ВСЕКИ ДЕН ПО 16 ЧАСА НЯМАТ ТОК .

    09:57 14.12.2025

  • 80 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Помнещ":

    Че той Покровск, все още не е окупиран от рашите! Там все още се видят боеве. Въобще не се знае, кой ще издържи до последно!

    Коментиран от #88

    09:57 14.12.2025

  • 81 Иво

    1 0 Отговор
    И на най-големия наивник му е ясно на къде отиват нещата ,а вие излизате със статия с подобно заглавие.Така хората губят още повече доверие към вас и всичко което пишете.

    09:58 14.12.2025

  • 82 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Гориил":

    Мадяр е имал отново преговори тази вечер с руските НПЗ и са стигнали до консенсус!

    09:59 14.12.2025

  • 83 АБВ

    1 1 Отговор
    Поредният пропаганден контранаступ. Украинците са специалисти в това. Но всички знаем как завършиха. С първоначален минимален, но гръмогласно провъзгласен успех, последван от тотален провал. И през 2023 г. и 2024 г. в Курск. Сега няма да е по различно.
    В същото време, когато украинците се хвалят с някакви успехи в Купянск, те загубиха напълно и безславно Северск, половината Гуляйполе и изцяло Волчанск.

    09:59 14.12.2025

  • 84 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Факт":

    "Украйна ще получи военно оборудване на стойност близо 5 милиарда долара"

    А пушечно месо ще получи ли киевската хунта - то някой трябва да стреля с това оборудване - то само няма да победи руснаците пък ако ще да е за 500 милиарда долара пък само дезертьорите във ВСУ по официални данни са близо 25 000 за предния месец - за този вече засекретиха данните - това са по близо 1000 човека на ден.

    Обаче няшите козячета упорито отказват да се запишат доброволци във ВСУ иначе всеки ден громят руснаците.

    10:03 14.12.2025

  • 85 Пламен

    0 1 Отговор
    От Киев за три дни стана Киев през крив макарон

    10:07 14.12.2025

  • 86 село Пържиграх (Габрово)

    1 0 Отговор
    Отваряте търсачката на яндекс yandex . com и пишете: Проект Небесный Иерусалим на Украине
    После ще ми благодарите!

    10:07 14.12.2025

  • 87 Хе!

    1 0 Отговор
    Докато има все още мърдащи фашисти, войните ще продължават!

    10:07 14.12.2025

  • 88 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Хахахаха":

    "Че той Покровск, все още не е окупиран от рашите!"

    Аха то и Мариопул още се водят боеве, и в Бахмут и в Авдеевка и в Часов Яр и нищо не е окупирано - нали така ви казаха от посолството. Ужким се водели боеве ама нито дума за тях от няколко дни - защо така се получава? Нещо амнезия ли получихте за него.

    10:08 14.12.2025

