Спортът по ТВ в четвъртък (29 май)

11.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 2
13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
14.30 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 18, мъже Евроспорт 1
15.00 Спортна гимнастика, Европейско първенство БНТ 3
16.55 Минифутбол, четвъртфинал БНТ 3
17.55 Минифутбол, четвъртфинал БНТ 3
18.45 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1
19.00 Бараж: Ботев (Вр) - Пирин Диема спорт
19.15 Баскетбол, Черно море – Рилски спортист МАХ Спорт 2
19.30 Спортна гимнастика, Европейско първенство БНТ 3
21.30 Реймс - Мец Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, Мемориъл, първи ден Евроспорт 2
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
03.30 НБА, Ню Йорк - Индиана Диема спорт 2
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