Спортът по ТВ в четвъртък (29 май)

По погрешка дадоха 1 милион евро помощ, предназначена за украинци, на граждани на други държави

Над 1 млн. EUR от средствата на Европейския съюз, отпуснати за подкрепа на украинските бежанци в Литва, бяха погрешно пренасочени към граждани на друг ...