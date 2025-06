Трагедия в навечерието на Рали Полша: Загина 21-годишен италиански пилот

Тежка трагедия беляза навечерието на 81-вото издание на Рали Полша. Младият италиански пилот Матео Дорето, едва на 21 години, загина при тежък инцидент по време на тестовете преди началото на състезанието.

Състезателната кола Peugeot 208 Rally4, управлявана от Дорето и неговия навигатор Самуеле Пелегрино, е излязла от пътя в района на Елганово и се е блъснала в дърво. Новината бе потвърдена от говорителя на пожарната служба в град Олщин, Гжегож Ружански.

По думите на Ружански, сблъсъкът е бил изключително силен, а пожарникарите са се борили дълго, за да извадят тялото на Дорето от смазаната кола. За съжаление, усилията им не са били достатъчни, за да спасят живота на талантливия млад пилот, който наскоро бе коронясан за шампион на Италия в категорията Junior за 2024 година.

Навигаторът Самуеле Пелегрино е успял сам да напусне автомобила и е приет в болница за наблюдение, без сериозни наранявания.

Светът на автомобилния спорт потъна в скръб след този трагичен инцидент. Матео Дорето бе сочен за едно от най-обещаващите имена в рали спорта, а животът и кариерата му бяха прекъснати по жесток начин, твърде рано.

This was Doretto’s car after the crash. It’s just to show how brutal rallying can be when it reaches his darkest side… (Firemen had to break parts of the chassis and the safety cell to get him out of the car)#ERC #RallyPoland pic.twitter.com/Pn4ubAB1B1