ЦСКА осъществи сериозен трансфер, взе сина на Вальо Илиев

ЦСКА осъществи сериозен трансфер. „Червените“ уредиха привличането на младежкия национал Теодор Иванов, съобщава Gong.bg. Тимът от Борисовата градина ще плати около 1 милион лева за перспективния защитник.

Теодор Иванов е син на бившия капитан на ЦСКА Валентин Илиев. Двата клуба водеха интензивни преговори през последните няколко дни и са постигнали договорка за трансфера. Сделката трябва да е официално обявена до часове.

21-годишният Иванов е част от ЦСКА 1948 от началото на 2022-а година. През миналия сезон той изигра 38 мача във всички турнири.