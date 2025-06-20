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ЦСКА осъществи сериозен трансфер, взе сина на Вальо Илиев

ЦСКА осъществи сериозен трансфер, взе сина на Вальо Илиев

20 Юни, 2025 06:30 1 085 7

  • теодор иванов-
  • цска-
  • футбол-
  • валентин илиев

Тимът от Борисовата градина ще плати около 1 милион лева за перспективния защитник

ЦСКА осъществи сериозен трансфер, взе сина на Вальо Илиев - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА осъществи сериозен трансфер. „Червените“ уредиха привличането на младежкия национал Теодор Иванов, съобщава Gong.bg. Тимът от Борисовата градина ще плати около 1 милион лева за перспективния защитник.

Теодор Иванов е син на бившия капитан на ЦСКА Валентин Илиев. Двата клуба водеха интензивни преговори през последните няколко дни и са постигнали договорка за трансфера. Сделката трябва да е официално обявена до часове.

21-годишният Иванов е част от ЦСКА 1948 от началото на 2022-а година. През миналия сезон той изигра 38 мача във всички турнири.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    4 7 Отговор
    Иванов син на Илиев ,нещо като доведения Литекс!

    06:46 20.06.2025

  • 2 Някой

    3 2 Отговор
    Адски странно. Баща му Вальо Илиев е от създателите на ЦСКА 1948. Как ще го приемат привържениците им? Макар на баража за евротурнирите, точно Теодор Иванов да спасява юноша на другото ЦСКА от фен подгонил го с прът.

    Коментиран от #5

    06:54 20.06.2025

  • 3 стига сте се излагали

    7 0 Отговор
    в бг има само кражби и корупция какъв футбол кви 5 лева

    07:40 20.06.2025

  • 4 Гуцката

    1 1 Отговор
    Момчето е с червено сърце. Мести се от левия джоб в десния.

    08:52 20.06.2025

  • 5 Е,не е от "създателите"

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Беше треньор там.

    Коментиран от #6

    09:23 20.06.2025

  • 6 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Е,не е от "създателите"":

    Бе треньор няколко пъти, отделно на втория отбор. Но той бе от създателите. И може би първият треньор. Не помня. Всеки дал 200лв влизаше в борда и в началото едвам кретаха. 2 години ли по-късно дойде Найденов.

    14:54 20.06.2025

  • 7 Теодор

    2 1 Отговор
    От ЦСКА в литекс-София грандиозен трансфер!

    16:39 20.06.2025

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