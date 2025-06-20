ЦСКА осъществи сериозен трансфер, взе сина на Вальо Илиев

ЦСКА осъществи сериозен трансфер. „Червените“ уредиха привличането на младежкия национал Теодор Иванов, съобщава Gong.bg. Тимът от Борисовата градина ще плати около 1 милион лева за перспективния защитник.
Теодор Иванов е син на бившия капитан на ЦСКА Валентин Илиев. Двата клуба водеха интензивни преговори през последните няколко дни и са постигнали договорка за трансфера. Сделката трябва да е официално обявена до часове.
21-годишният Иванов е част от ЦСКА 1948 от началото на 2022-а година. През миналия сезон той изигра 38 мача във всички турнири.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
06:46 20.06.2025
2 Някой
Коментиран от #5
06:54 20.06.2025
3 стига сте се излагали
07:40 20.06.2025
4 Гуцката
08:52 20.06.2025
5 Е,не е от "създателите"
До коментар #2 от "Някой":Беше треньор там.
Коментиран от #6
09:23 20.06.2025
6 Някой
До коментар #5 от "Е,не е от "създателите"":Бе треньор няколко пъти, отделно на втория отбор. Но той бе от създателите. И може би първият треньор. Не помня. Всеки дал 200лв влизаше в борда и в началото едвам кретаха. 2 години ли по-късно дойде Найденов.
14:54 20.06.2025
7 Теодор
16:39 20.06.2025