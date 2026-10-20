Контузия спря Иван Иванов още на старта на „Чалънджър“ турнира във Флоренция

Българският тенис талант Иван Иванов приключи участието си още в първия кръг на турнира от сериите „Чалънджър“ на клей във Флоренция, Италия. 17-годишният състезател беше принуден да се оттегли от двубоя си срещу испанеца Изан Алмазан Вайенте заради физически проблем.

Ибериецът спечели първия сет с 6:3, а във втората част успя да поведе с 3:0. Именно тогава българинът не можа да продължи срещата и напусна корта заради контузия, слагайки преждевременен край на участието си в надпреварата.

Първоначално съперник на Иванов в откриващия кръг трябваше да бъде италианецът Енрико Дала Вале. Представителят на домакините обаче също се отказа от участие заради травма, което доведе до промяна в схемата и изправи българския талант срещу Алмазан Вайенте.

Междувременно другият български представител в турнира — Янаки Милев, предстои да започне участието си в основната схема. По-късно днес той ще се изправи срещу италианеца Лоренцо Джустино в опит да продължи българското присъствие в състезанието.