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Контузия спря Иван Иванов още на старта на „Чалънджър“ турнира във Флоренция

Контузия спря Иван Иванов още на старта на „Чалънджър“ турнира във Флоренция

20 Октомври, 2026 15:23 369 0

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  • контузия

17-годишният състезател беше принуден да се оттегли от двубоя си срещу испанеца Изан Алмазан Вайенте

Контузия спря Иван Иванов още на старта на „Чалънджър“ турнира във Флоренция - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенис талант Иван Иванов приключи участието си още в първия кръг на турнира от сериите „Чалънджър“ на клей във Флоренция, Италия. 17-годишният състезател беше принуден да се оттегли от двубоя си срещу испанеца Изан Алмазан Вайенте заради физически проблем.

Ибериецът спечели първия сет с 6:3, а във втората част успя да поведе с 3:0. Именно тогава българинът не можа да продължи срещата и напусна корта заради контузия, слагайки преждевременен край на участието си в надпреварата.

Първоначално съперник на Иванов в откриващия кръг трябваше да бъде италианецът Енрико Дала Вале. Представителят на домакините обаче също се отказа от участие заради травма, което доведе до промяна в схемата и изправи българския талант срещу Алмазан Вайенте.

Междувременно другият български представител в турнира — Янаки Милев, предстои да започне участието си в основната схема. По-късно днес той ще се изправи срещу италианеца Лоренцо Джустино в опит да продължи българското присъствие в състезанието.


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