От върха на Уимбълдън до дъното на депресията: драмата на един тенис талант

Бившият представител на топ 30 в световната ранглиста Джовани Мпечи Перикар направи откровено признание за битката си с депресията и бърнаута, след като претърпя сериозен срив в класирането.

Високият 201 сантиметра французин направи своя голям пробив през 2024 година, когато се изкачи до 31-во място в света и спечели първите си титли от ATP тура в Лион и Базел. По време на турнира в Швейцария той последователно надделя над състезатели като Феликс Оже-Алиасим, Холгер Руне и Бен Шелтън, разчитайки на своя мощен сервиз, който се оказа непреодолимо препятствие за съперниците му.

Тъкмо когато изглеждаше, че тогава 21-годишният тенисист, който държи рекорда за най-бърз сервиз в историята на Уимбълдън със 153 мили в час (близо 246 км/ч), ще се превърне в следващото голямо име във френския тенис, неговият прогрес внезапно спря. През настоящия сезон балансът му в тура е едва 8 победи и 18 поражения, а сривът му продължи до 145-ата позиция в света след отпадане още в първия кръг на квалификациите в Брюксел.

Бившият номер 29 в света реши да повдигне завесата около проблемите си и да сподели пред френското издание L'Equipe за затрудненията, през които преминава.

"Нищо не се получава, освен сервиса ми. Последните няколко месеца със сигурност бяха трудни. Имаше много отрицателни неща, както в играта ми, така и извън нея. Опитвам се да сглобя парчетата малко по малко, но не е лесно. Ще отнеме много време", сподели французинът.

През тази година Мпеши Перикар така и не успя да спечели нито един мач на турнирите от Големия шлем, а единствената му победа на надпревара от сериите Мастърс 1000 дойде в Рим срещу Джейкъб Фърнли. Въпреки че притежава един от най-силните и ефективни начални удари в тура, това се оказва крайно недостатъчно на този етап.

След Откритото първенство на САЩ Мпеши Перикар остана без треньор, провеждаше тренировки едва веднъж на всеки два или три дни и дори спря изцяло да гледа тенис.

"Всичко се свежда до лека депресия, бърнаут. Приятелите ми бяха до мен и ми помогнаха, защото не всички идеи, които имах, бяха много добри. Те ми помогнаха изключително много в период, когато нещата наистина изобщо не вървяха", разкри тенисистът.

Французинът, който по-рано през годината работеше с финалиста от Откритото първенство на САЩ Грег Руседски, в момента се намира в серия от осем поредни поражения. В тази негативна поредица той претърпя загуби от намиращия се под номер 227 в света Реми Бертола в Брюксел, както и от 817-ия в ранглистата Етиен Доне на Чалънджъра в Роан.

Въпреки натрупаните трудности, 23-годишният състезател остава с надежда, че ще съумее да обърне развоя на събитията и да се върне към най-доброто си ниво.

"Това е труден стръмен склон и за момента е дълъг, но трябва да продължа. Не е лесно. Трябва да променя нагласата си. Трудно е, наистина е трудно. Мисля, че нещата ще се получат, но ще отнеме време", завърши френският тенисист.