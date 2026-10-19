Новини
Спорт »
Световен футбол »
От върха на Уимбълдън до дъното на депресията: драмата на един тенис талант

От върха на Уимбълдън до дъното на депресията: драмата на един тенис талант

19 Октомври, 2026 15:00 773 0

  • джовани мпечи перикар-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Високият 201 сантиметра французин направи своя голям пробив през 2024 година, когато се изкачи до 31-во място в света и спечели първите си титли от ATP тура в Лион и Базел

От върха на Уимбълдън до дъното на депресията: драмата на един тенис талант - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият представител на топ 30 в световната ранглиста Джовани Мпечи Перикар направи откровено признание за битката си с депресията и бърнаута, след като претърпя сериозен срив в класирането.

Високият 201 сантиметра французин направи своя голям пробив през 2024 година, когато се изкачи до 31-во място в света и спечели първите си титли от ATP тура в Лион и Базел. По време на турнира в Швейцария той последователно надделя над състезатели като Феликс Оже-Алиасим, Холгер Руне и Бен Шелтън, разчитайки на своя мощен сервиз, който се оказа непреодолимо препятствие за съперниците му.

Тъкмо когато изглеждаше, че тогава 21-годишният тенисист, който държи рекорда за най-бърз сервиз в историята на Уимбълдън със 153 мили в час (близо 246 км/ч), ще се превърне в следващото голямо име във френския тенис, неговият прогрес внезапно спря. През настоящия сезон балансът му в тура е едва 8 победи и 18 поражения, а сривът му продължи до 145-ата позиция в света след отпадане още в първия кръг на квалификациите в Брюксел.

Бившият номер 29 в света реши да повдигне завесата около проблемите си и да сподели пред френското издание L'Equipe за затрудненията, през които преминава.

"Нищо не се получава, освен сервиса ми. Последните няколко месеца със сигурност бяха трудни. Имаше много отрицателни неща, както в играта ми, така и извън нея. Опитвам се да сглобя парчетата малко по малко, но не е лесно. Ще отнеме много време", сподели французинът.

През тази година Мпеши Перикар така и не успя да спечели нито един мач на турнирите от Големия шлем, а единствената му победа на надпревара от сериите Мастърс 1000 дойде в Рим срещу Джейкъб Фърнли. Въпреки че притежава един от най-силните и ефективни начални удари в тура, това се оказва крайно недостатъчно на този етап.

След Откритото първенство на САЩ Мпеши Перикар остана без треньор, провеждаше тренировки едва веднъж на всеки два или три дни и дори спря изцяло да гледа тенис.

"Всичко се свежда до лека депресия, бърнаут. Приятелите ми бяха до мен и ми помогнаха, защото не всички идеи, които имах, бяха много добри. Те ми помогнаха изключително много в период, когато нещата наистина изобщо не вървяха", разкри тенисистът.

Французинът, който по-рано през годината работеше с финалиста от Откритото първенство на САЩ Грег Руседски, в момента се намира в серия от осем поредни поражения. В тази негативна поредица той претърпя загуби от намиращия се под номер 227 в света Реми Бертола в Брюксел, както и от 817-ия в ранглистата Етиен Доне на Чалънджъра в Роан.

Въпреки натрупаните трудности, 23-годишният състезател остава с надежда, че ще съумее да обърне развоя на събитията и да се върне към най-доброто си ниво.

"Това е труден стръмен склон и за момента е дълъг, но трябва да продължа. Не е лесно. Трябва да променя нагласата си. Трудно е, наистина е трудно. Мисля, че нещата ще се получат, но ще отнеме време", завърши френският тенисист.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове