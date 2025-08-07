Новини
Виктория Томова влезе в основната схема на турнира от категория WTA 1000 в Синсинати

7 Август, 2025 06:15

Българката победи а Елза Жакмо

Виктория Томова влезе в основната схема на турнира от категория WTA 1000 в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за основната схема на турнира от категория WTA 1000 на твърди кортове в Синсинати (САЩ) с награден фонд 5,152,599 долара.

Българката победи с 6:4, 6:1 №100 в световната ранглиста Елза Жакмо (Франция). Двубоят продължи 99 минути.

Това е втора победа от два мача за Томова срещу Жакмо, след като през юни тази година българка се наложи на тази противничка на турнир в Бари (Италия).

Томова изоставаше с 3:4 и пробив във първия сет, но спечели следващите три гейма, като спечели с 6:4 от петия си сетбол. През втората част българката поведе с 5:0 и лесно приключи мача в своя полза с 6:1.


В първия кръг на квалификациите Томова разгроми с 6:2, 6:1 представителката на домакините Луиза Чирико.


