Руи Мота: Трябваше да сме по-агресивни и да направим промени на почивката

Треньорът на Лудогорец Руи Мота коментира равенството 0:0 с Ференцварош в първи двубой от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига.

"Това бе добър двубой и за нас, и за тях. Никой не иска да рискува. Трябва да сме търпеливи и да използваме момента. През първото полувреме загубихме много топки и не контролирахме мача, както искахме. Променихме нещата през втората част – владеехме, създадохме положения. Ако бяхме вкарали, щеше да е по-лесно за нас. Сега сме на полувремето, трябва да отидем в Будапеща и да продължим напред", каза Мота.

"Ние знаем, че съперникът пресира по подобен начин. Те са физически отбор, но индивидуално допуснахме много грешки, загубихме много топки. Това отне от увереността. През втората част създадохме ситуации, но за съжаление не успяхме да ги реализираме. Знаем, че Ференцварош има високи и агресивни играчи. Работихме върху статичните ситуации, бяхме подготвени за това", добави специалистът.

"Съперникът просто контролираше повече топката. Трябваше да сме по-агресивни и да направим промени на почивката. През втората част намерихме нашата игра и ритъм. Агибу Камара е добър състезател, но играчите, които бяха на неговата позиция, се представиха добре. Футболистите трябва да използваш шанса си. Винаги е добре, когато феновете са зад гърба ни, беше трудно, но благодаря на привържениците за подкрепата и че са зад нас", каза още Руи Мота.