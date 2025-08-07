Новини
Роби Кийн: В Будапеща ще видите истинска атмосфера

Треньорът на Ференцварош остана доволен при равенството с Лудогорец

Треньорът на Ференцварош Роби Кийн остана доволен от играта на своя тим при равенството 0:0 с Лудогорец в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

"Нашите фенове се справиха добре, чувахме ги. Бях концентриран върху случващото се на терена, иначе страхотна атмосфера. Трябваше да спечелим на база създадените от нас шансове през първата част. Второто полувреме не бяхме толкова доминантни, но можехме пак да отбележим. Лудогорец е добър отбор, с качествени крила. Сега двубоят се прехвърля в Будапеща и ще видите истинска атмосфера", каза Кийн.

"Имаме играчи, които са доминиращи, но трябваше да се разпишем, имахме и шансове от игра. Нашите фенове са най-добрите. Очаквам страхотна атмосфера. Ще крещят, ще скандират и ще водят отбора напред", добави Ференцварош.


  • 1 Човека ги плюе

    8 2 Отговор
    Те си мислят, че дъжд вали...

    07:21 07.08.2025

  • 2 публика в Разград?

    7 1 Отговор
    Роби Кийн се гаври жестоко с трупата на Гел паша.

    07:27 07.08.2025

  • 3 Така е

    6 0 Отговор
    Много слаб Лудогорец ! Атмосфера никаква !

    07:45 07.08.2025

