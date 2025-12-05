Новини
Хулио Веласкес: Легнах си с чисто съзнание

5 Декември, 2025 17:54 500 2

  • треньор-
  • левски-
  • хулио веласкес-
  • спартак варна-
  • славия-
  • бг футбол-
  • първа лига

Треньорът на Левски говори на пресконференция преди мача със Спартак Варна

Хулио Веласкес: Легнах си с чисто съзнание - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес говори преди гостуването на Спартак Варна. Той отново се върна и на загубения мач от Славия с 0:2 в четвъртък, като обяви, че осем от футболистите, които започнаха като титуляри на "Александър Шаламанов" са били такива и в първия двубой между двата отбора, когато "сините" са спечелили, пише gong.bg.

"Вниманието на всички в отбора е насочено към мача в неделя. Затова имаме 22 полеви играчи и трима вратари. Имам доверие в абсолютно всички. Анализирахме това, което се случи във вчерашния мач и фокусът ни е насочен към мача в неделя.

"Нямам коментар по въпроса", каза Веласкес за това дали е счупил скамейката на стадион "Александър Шаламанов".

"Спартак е противник, за който се подготвяме като всички останали. Освен силни и слаби страни, които притежава, съм се обърнал към това как ще изглеждаме ние. Ключово ще е да разберем това, което се случи вчера. Има много обстоятелства, които да се вземат под внимание. Трябва да подходим зряло и отговорно и да се върнем към нашата динамика. Винаги имам същото послание - да се поучим и да видим какво може да подобрим, но в положителна атмосфера. Не бяхме изключителен отбор след 7:0 и не сме трагедия, след като паднахме с 0:2 вчера. Имам пълно доверие във футболистите и така се отправяме към Варна, за да спечелим мача", каза той.

"Алдаир се намира в процес, в който усети леко неразположение в коляното в паузата за националните отбори. Тествахме го и ще видим как ще процедираме след последния мач. При всяко положение може да се получи усложнение и ще преценим на какви натоварвания ще бъде подложен. Имаше възможност да вземе участие и при всички случаи следва да бъде в групата за мача".

"Легнах си с чисто съзнание. Но ми беше неприятно заради привържениците. Искам да им се извиня, защото не ги зарадвахме с победа. Сто пъти бих повторил същото. Търсим причини какво е станало, без значение дали сме спечелили или загубили. В повечето случаи нещата са по-сложни. Ако ви попитам във вчерашния мач колко футболисти взеха участие в двата със Славия. Осем футболисти бяха същите. Другите трима са Карл Фабиен, Карлос Охене и Майкон. С тези осем играчи и тримата, които изброих, ги победихме. Подхождахме по един и същ начин в девет от случаите. Подходът беше такъв, защото имахме мачове във всеки един ден. Сменяхме между 5 и 11 футболисти. Липса на уважение към играчите, които играха, е да търсим такива извинение. Винаги ще защитавам и ще съм плътно зад моите футболисти и отбора.

Много конкретно подхождам от юни до днес. След мача с Апоел Беер Шева, шест промени за мача с Монтана (5:0). Три дни след 0:0 с Брага направихме осем промени срещу Септември (2:1). След като победихме Сабах у дома, направихме седем промени срещу Спартак Варна (2:1). След 3:0 срещу Сабах, осем промени в следващия мач с Ботев Враца (0:0). Направихме пет промени при успеха над ЦСКА 1948 (2:1) след мача с АЗ Алкмаар в Нидерландия. 11 промени срещу Добруджа и Хебър. Девет промени при 3:0 срещу Арда.

Не 13 или 14 футболисти са довели до това Левски да е на първо място. Виновни за това са 22 полеви играчи и трима вратари. Процедираме по един и същи начин, откакто сме започнали сезона. Осем от футболистите играха в домакинския мач срещу Славия и победиха. Единственият виновен за това е треньорът. Вярвам на 100% във всички футболисти. Това ни държи живи всеки ден", завърши той.


  • 1 Бг гражданин

    1 0 Отговор
    Пак ги пусни тия некадърници,ма тоя път ,направо си подай оставката

    18:08 05.12.2025

  • 2 Тити

    1 0 Отговор
    Е, ако си изпълнювал мръсна поръчка що па да не си легнеш спокоен - подигра се със запаянковците, постигна "прекрасен" резултат, всичко е ОК!

    18:15 05.12.2025

