Урс Фишер е новият старши треньор на Майнц, съобщават от клуба. Договорът на специалиста е до лятото на 2028 година, предава БТА. Очаква се 59-годишният Фишер да дебютира начело на новия си отбор следващия вторник в двубоя срещу Лех Познан от основната фаза в Лигата на конференциите. Миналата сряда Майнц се раздели с наставника Бо Хенриксен. Временният треньор Бенямин Хофман води тима при загубата с 0:1 у дома срещу Борусия Мьонхенгладбах в Първа Бундеслига преди два дни.
Майнц няма победа в първенството от септември. Отборът от областта Рейнланд-Пфалц се намира на 18-то място в класирането с актив от само 6 точки след един успех и три равенства.
Урс Фишер води Унион Берлин в периода 2018-2023 година. Специалистът класира столичани за първи път в елита на футбола в Германия, а след това Унион дебютира и в Шампионската лига.
Урс Фишер поема Майнц
7 Декември, 2025 18:00 337 0
Тимът няма победа в първенството от септември
