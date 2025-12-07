Новини
Урс Фишер поема Майнц

7 Декември, 2025 18:00 337 0

  • урс фишер-
  • майнц-
  • германия-
  • футбол-
  • треньор

Тимът няма победа в първенството от септември

Урс Фишер поема Майнц - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Урс Фишер е новият старши треньор на Майнц, съобщават от клуба. Договорът на специалиста е до лятото на 2028 година, предава БТА. Очаква се 59-годишният Фишер да дебютира начело на новия си отбор следващия вторник в двубоя срещу Лех Познан от основната фаза в Лигата на конференциите. Миналата сряда Майнц се раздели с наставника Бо Хенриксен. Временният треньор Бенямин Хофман води тима при загубата с 0:1 у дома срещу Борусия Мьонхенгладбах в Първа Бундеслига преди два дни.

Майнц няма победа в първенството от септември. Отборът от областта Рейнланд-Пфалц се намира на 18-то място в класирането с актив от само 6 точки след един успех и три равенства.

Урс Фишер води Унион Берлин в периода 2018-2023 година. Специалистът класира столичани за първи път в елита на футбола в Германия, а след това Унион дебютира и в Шампионската лига.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
