Изабелла Шиникова четвъртфиналиистка на двойки в Лайпциг

7 Август, 2025 07:56 443 1

Изабелла Шиникова четвъртфиналиистка на двойки в Лайпциг - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Лайпциг (Германия) с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и представителката на домакините Лола Гиза победиха германките Хелена Бухвалд и Каролина Куул със 7:5, 6:4 за 90 минути на корта.

Двете преодоляха пасив от 2:4 в първия сет, но взеха пет от следващите шест гейма за обрата. Във втората част те стигнаха до пробив в десетия гейм и така затвориха мача.

Следващите им съпернички ще бъдат третите поставени Дениса Хиндова (Чехия) и Алевтина Ибрахимова (Русия).


На сингъл Шиникова отпадна в първия кръг след поражение от американската квалификантка Рашида МакАду с 4:6, 5:7 за 94 минути.

В същото време Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на двойки на турнира на клей в Амщетен (Австрия) с награден фонд 60 хиляди долара.

21-годишната Каратанчева и Амина Аншба (Русия), поставени под №2, загубиха със 7:5, 6:7(8), 8-10 от италианките Енола Киеза и Верена Мелис. Срещата продължи 2 часа и 17 минути.


Българката и рускинята пропуснаха четири сетбола в първата част, но в крайна сметка я спечелиха със 7:5. Каратанчева и Аншба наваксаха на три пъти пробив пасив във втората част, а при 5:4 изпуснаха мачбол. След това те изпуснаха още един мачбол при 6-5 точки в тайбрека, който загубиха с 6-8. Каратанчева и Аншба имаха преднина от 5-3 в шампионския тайбрек, но го загубиха с 8-10 точки и отпаднаха от надпреварата.


  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Изабелла Шиникова E четвъртфиналистка на двойки в град Лайпциг.

    08:39 07.08.2025

