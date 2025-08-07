Новини
Арда с първата крачка към плейофите в Лига на Конференциите след успех в Литва

7 Август, 2025

Ценния успех донесе Антонио Вутов, който влезе в игра на почивката

Арда с първата крачка към плейофите в Лига на Конференциите след успех в Литва - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Арда спечели с 1:0 гостуването на Кауно Жалгирис в първи мач от третия предварителен кръг на Лига на конференциите. Ценния успех донесе Антонио Вутов (53), който влезе в игра на почивката. Домакините играха с чомек по-малко почти цял мач, след като Дамян Павлович бе изгонен още в 4-ата минута. Така тимът от Кърджали направи голяма крачка към плейофите и очаква с големи надежди реванша след седмица.

Двубоят започна доста неочаквано - с червен картон за домакините още в 4-ата минута. Дамян Павлович влезе доста остро в краката на Георги Николов и бутоните му попаднаха над глезена на Георги Николов. Реферът не се поколеба да вдигне жълт картон на халфа на Жалгирис, но бе привикан да изгледа ситуацията на монитора и правилно го замени с червен.

Останали с човек повече, футболистите на Арда взеха инициативата и играта се задържаше по-често в половината на домакините. Малко след като бе изминал първият четвърт час, Жалгирис стигна до първия си ъглов удар, а след изпълнението му отново пострада Георги Николов. Този път нападателят получи удар в главата и пак се наложи медицинска намеса. В 23-ата минута Серкан Юсеин пусна много хитър пас за Лъчезар Котев в наказателното поле, но вратарят Шведкаускас изпревари халфа на българския тим. Секунди по-късно Джелал Хюсеинов задържа с ръце край тъчнията мощния Темур Чогадзе и получи официално предупреждение.

Силен шут на Димитър Велковски в 35-ата минута от границите на наказателното поле свали на земята Антон Толордава, който се оказа на пътя на топката. Три минути след това отново левият бек на Арда опита да изненада стража на домакините с удар от над 25 метра, който обаче мина покрай вратата. Три минути преди почиката реферът вдигна още един жълт картон, след като Чогадзе влезе доста опасно в гръб на Светослав Ковачев. Секунди по-късно литовците организираха опасна контраатака отдясно, при която топката стигна до наказателното поле, но Вячеслав Велев се намеси и изчисти. Жълтите картони продължиха да валят и в добавеното време на първата част бе предупреден Велев. Последният интересен момент преди почивката бе изстрел на Карагарен, но вратарят на Жалгирис улови топката.

Арда започна второто полувреме с една промяна в състава - Антонио Вутов вместо Георги Николов. Още в началните секунди Вячеслав Велев опита изненадващ удар от дистанция, който мина далеч от целта. Велковски тества за трети път Шведкаускас в 52-ата минута, като този път прати топката право в ръцете на вратаря.

60 секунди по-късно резултатът бе открит. Светослав Ковачев получи топката на десния фланг от Серкан Юсеин и с подаване по земя намери Антонио Вутов в наказателното поле. Резервата в този мач финтира елегантно бранител на съперника и майсторски прати топката в мрежата за 0:1.

След гола домакините се активизираха и погледнаха по-смело към вратата на Анатолий Господинов, но така и не стигнаха до точен удар. Орега, Траоре и Едокполор обаче поставиха на сериозно изпитание защитата на Арда, която с общи усилия се справи. 20-ина минути преди края Александър Тунчев предприе още две смени - в игра се появиха Иснаба Мане и Андре Шиняшики на местата на Карагарен и Серкан. Въпреки това литовците продължиха да са по-активни, а Темур Чогадзе не спираше да тормози бранителите на кърджалийци и най-вече Велковски. В 76-ата той го преодоля за пореден път и само шпагатът на Хюсеинов предотврати неприятности за Господинов. Проблемите за Велковски принудиха наставника на Арда да го замени в 80-ата минута с Густаво Каскардо, който заигра като десен защитник, а отляво на отбраната бе преместен Вячеслав Велев.

Арда пропусна да нанесе втори удар в 83-ата минута след впечатляващ индивидуален пробив на Иснаба Мане. Той се справи с двама играчи на домакините отляво и центрира в наказателното поле, където обаче никой от неговите съотборници не успя да стигне до топката. Четири минути преди края пък нратарят Господинов предвидливо напусна наказателното си поле и изчисти подаване зад отбраната на кърджалийци. Малко след това голмайсторът Антонио Вутов напусна контузен, а в игра влезе Иван Тилев.


  • 1 Браво

    11 0 Отговор
    Помня колко трудно Лудогорец игра с Жалгирис, как дори загубиха там. Поздравления за целия тим Арда за мъжката игра!

    Коментиран от #2

    21:14 07.08.2025

  • 2 Подкрепям

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    И от мен браво на този отбор. Да не се отпуснат в Кърджали.

    21:29 07.08.2025

  • 3 Росен

    5 0 Отговор
    Браво, Арда! Виждате ли най-хубавото от това?! 90 % Българи в отбора! Браво! Стига с тези печки!!! Браво, Българи!

    21:50 07.08.2025

