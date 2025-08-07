Новини
Общинският съвет във Варна отправи призив към бизнеса в града да спаси Спартак от фалит

7 Август, 2025 18:00 579 3

Повод за апела е постъпило днес писмо от клуба в деловодството на ОбС, в което се алармира за тежкото финансово състояние на “соколите”

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Общински съвет във Варна отправя призив към представители на варненския бизнес, инвеститори, спонсори и дарители да окажат съдействие за стабилизиране и бъдещо развитие на местния Спартак, съобщиха от пресцентъра на съвета.

Повод за апела е постъпило днес писмо от клуба в деловодството на ОбС, в което се алармира за тежкото финансово състояние на “соколите”. В документа се настоява за спешна намеса от страна на институциите и обществото, за да се предотврати загуба на лиценз и прекратяване на спортна дейност.

Общата сума на текущите задължения на клуба надвишава 4,4 млн. лева, се посочва в писмото. Най-неотложни са плащанията към персонала и към НАП, които ако не бъдат покрити в кратък срок, крият реална опасност от принудителни публични изпълнения, както и от временно или окончателно отнемане на лиценза за спортна дейност от БФС.

Загубата на лиценз би довела до автоматично спиране на тренировъчния процес, лишаване от възможност за участие в първенства и прекратяване на дейността на клуба в сегашния ѝ вид. Това би било тежка загуба не само за клуба, но и за цялата спортна футболна общност на Варна, се казва още в писмото.

Ръководството на Спартак (Варна) се обръща с молба за съдействие при установяване на контакт с представители на варненския бизнес, спонсори и дарители, които биха могли да окажат подкрепа за дейността на клуба. Те търсят и институционално съдействие от страна на Община Варна чрез активно участие в срещи с представителите на бизнеса. Сред предложените варианти за подкрепа са насочване към програми за общинско, държавно или европейско финансиране, по които могат да кандидатстват, както и възможности за директна финансова помощ или предоставяне на субсидии.

Общинският съвет се ангажира в търсене на решения за излизане на Спартак от настоящата финансова криза. Членове на местния парламент са готови да се включат в разговори и срещи, организирани с участието на представители на бизнеса, които имат желание да подкрепят клуба.

Местният парламент ще координира с Община Варна усилията за търсене на решения за оздравяване на клуба, пишат от ОбС. Писмото ще бъде внесено за разглеждане в съответните ресорни комисии на Общинския съвет. Съветниците ще обсъдят възможните действия, които могат да бъдат предприети, съобразявайки се с предоставените им правомощия и наличния административен и финансов ресурс.


  • 1 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Бизнеса е зает да протестира срещу това,че ще му забраняват огромните надценки! Не може да очаквате от бизнеса да се занимава с нещо, което е държавна работа и да искате нещо добро от него! Нищо лично, просто бизнес! Тази фраза ясно показва,че от бизнеса можеш да очакваш само лошо, но поне не е лично! Във Варна бизнеса е МИТ ! Но те финансират Черно море!

    Коментиран от #3

    18:07 07.08.2025

  • 2 Как така

    0 0 Отговор
    Пламенките обичат да получават! Ще вземат да ви се обидят и да подадат сигнал в КПК за вас, че им искате пари 😎

    18:07 07.08.2025

  • 3 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Нали държавните пари изтичат към Пламенките. Били собственички на хотели.

    18:08 07.08.2025

