Барселона изненадващо се разделя с бранител, той отива при Роналдо

Испанският шампион Барселона е на път изненадващо да се раздели с един от основните си бранители – Иниго Мартинес, информира трансферният специалист Фабрицио Романо. 34-годишният централен защитник е много близо до трансфер в Ал Насър – клуба на Кристиано Роналдо, като финализирането на сделката изглежда въпрос на време.
Саудитският гранд планира да се раздели с Аймерик Лапорт, а Мартинес е набелязан за негов пряк заместник. Според информациите, испанският национал ще разтрогне настоящия си договор с Барселона по взаимно съгласие и ще подпише с Ал Насър като свободен агент до юни 2026-а година, с опция за удължаване с още един сезон.
🚨💣 BREAKING: Al Nassr agree deal to sign Iñigo Martínez, here we go! 🟡🔵
Iñigo will terminate his contract at Barcelona with immediate effect and join Al Nassr as free agent.
Contract until June 2026 plus option for further season until June 2027. pic.twitter.com/uVxHwW7PSV
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025
През изминалата кампания Мартинес бе ключова фигура в състава на Ханзи Флик, като записа 46 двубоя, реализира три попадения и подаде за още шест гола. Присъединявайки се към каталунците през 2023-а година, баскът се утвърди като важна част от титулярния състав и допринесе значително за спечеления дубъл през миналата кампания.
Макар че договорът му с Барселона е валиден още една година, очакваното му напускане ще даде сериозно облекчение на клуба относно структурата на заплатите. По данни на Mundo Deportivo, спестената сума от заплатата на Мартинес ще възлезе на около 14 милиона евро, което ще увеличи гъвкавостта на клуба на трансферния пазар. Засега обаче не е потвърдено дали ще бъде търсен негов заместник, нито дали Барселона ще получи каквато и да е финансова компенсация.
💰 Iñigo Martínez se marcha libre a Arabia pero liberará 14 millones— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 7, 2025
✍️ @martinezferranhttps://t.co/BnEYtzfKM7
