Барселона изненадващо се разделя с бранител, той отива при Роналдо

Барселона изненадващо се разделя с бранител, той отива при Роналдо

7 Август, 2025 23:00 579 1

34-годишният централен защитник е много близо до трансфер в Ал Насър

Барселона изненадващо се разделя с бранител, той отива при Роналдо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанският шампион Барселона е на път изненадващо да се раздели с един от основните си бранители – Иниго Мартинес, информира трансферният специалист Фабрицио Романо. 34-годишният централен защитник е много близо до трансфер в Ал Насър – клуба на Кристиано Роналдо, като финализирането на сделката изглежда въпрос на време.

Саудитският гранд планира да се раздели с Аймерик Лапорт, а Мартинес е набелязан за негов пряк заместник. Според информациите, испанският национал ще разтрогне настоящия си договор с Барселона по взаимно съгласие и ще подпише с Ал Насър като свободен агент до юни 2026-а година, с опция за удължаване с още един сезон.

През изминалата кампания Мартинес бе ключова фигура в състава на Ханзи Флик, като записа 46 двубоя, реализира три попадения и подаде за още шест гола. Присъединявайки се към каталунците през 2023-а година, баскът се утвърди като важна част от титулярния състав и допринесе значително за спечеления дубъл през миналата кампания.

Макар че договорът му с Барселона е валиден още една година, очакваното му напускане ще даде сериозно облекчение на клуба относно структурата на заплатите. По данни на Mundo Deportivo, спестената сума от заплатата на Мартинес ще възлезе на около 14 милиона евро, което ще увеличи гъвкавостта на клуба на трансферния пазар. Засега обаче не е потвърдено дали ще бъде търсен негов заместник, нито дали Барселона ще получи каквато и да е финансова компенсация.


  • 1 Фалирали просяци

    1 0 Отговор
    Съдиите им подариха още една титла миналия сезон

    23:38 07.08.2025

