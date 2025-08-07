Новини
Саудитски милиони привлякоха Нунес от Ливърпул в Ал-Хилал

7 Август, 2025 18:30

Уругваецът напуска Ливърпул за рекордна заплата и тригодишен договор в Саудитска Арабия

Саудитски милиони привлякоха Нунес от Ливърпул в Ал-Хилал - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Уругвайският нападател Дарвин Нунес ще продължи кариерата си в Ал-Хилал, след като беше постигнато пълно устно споразумение между всички страни по трансфера. Ливърпул ще получи 53 милиона евро плюс допълнителни бонуси, докато самият Нунес прие условията на тригодишен договор със саудитския гранд.

Сделката бе ускорена от старши треньора на Ал-Хилал – Симоне Индзаги, който лично настоял за привличането на 26-годишния нападател като ключово попълнение за отбора. Нунес ще получава внушителните 400 000 паунда на седмица – почти три пъти повече от заплатата си на “Анфийлд”.

Очаква се днес Нунес да посети тренировъчната база на Ливърпул в Къркби, за да се сбогува със съотборниците и щаба, преди да отпътува за Германия. Там той ще премине медицински прегледи и ще финализира трансфера си, подписвайки договора с новия клуб.


